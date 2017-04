Designer-bygda

Midt inne på det svenske bondelandet - i og rundt småbyen Värnamo i Småland - finner du sjelen til svensk design og møbelindustri.

VÄRNAMO (VG) Her inne i skogene finnes de: Møbeldesigneren Bruno Mathsson (han med superelipsebordet), Källemo (kjent for slitesterke bruksmøbler) og Svenssons i Lammhult.

Et besøk i Värnamo og bygdene rundt - heretter benevnt som Møbelriket - bør stå på turplanen for alle møbeldesignentusiaster i 2007 - 100 år etter at den største av dem alle, formgiveren Bruno Mathsson, ble født.

JUBILANT: I år er det 100 år siden Bruno Mathsson ble født. Foto. SCANPIX.

Bo gjør du på Designhotellet i Värnamo - gjennomført tilbakesatt til retrostilen fra hotellets storhetstid i 1950- og -60-årene:

Den 7 etasjers hotellkolossen fra 1955, tegnet av danskenes modernist Bent Jörgen Jörgensen, vakte oppmerksomhet langt utenfor Sveriges grenser: «Europas fresheste og mest moderne hotell» het det i avisoppslagene for 50 år siden.

- «Jeg bygger ikke for i dag, men for 50 år lenger framme i tid», sa Jörgensen den gang - og fikk rett.

Stilikon

I mars i år ble Designhotellet frittstående, kjedeløst, men ikke kjedelig. De nye eierne, Lillian och Kåre Johansson, lover at de vil stelle godt med hotellets sjel og videreutvikle det som et stilikon beliggende midt i Møbelriket.

Nylig fikk de kjente designhusene i nabolaget - Mathsson, Svensson og Källemo - i oppdrag å innrede hver sin hotellsuite med klassiske møbler, lamper og veggpryd - inspirert av klassisk design, men med en fresh og moderne touch.

KLASSISK: Bruno Mathsson er godt representert med sine stoler. Foto: DAG FONBÆK. Foto:

- Vi vil følge opp suksessen og «invitere inn» flere lokale designere og møbelprodusenter, sier Lillian Johansson til VG.

I år er det altså 100 år siden Smålands aller største møbeldesigner Bruno Mathsson ble født: Mannen bak stolklassikere som Miranda og Jetson, men som kanskje mest kjent for superelipsebordet (med spennbena) som han utviklet sammen med danske Piet Hein, bodde hele sitt liv i vesle Värnamo - selv etter at han vant internasjonal berømmelse.

Glasshus

Foreldrehjemmet hans i Tånnögatan 17 er blitt koblet til ett av Mathssons første glasshus, og fremstår i dag som Bruno Mathsson Center, der besøkende kan besøkte alle hans mest kjente møbler - i sitt naturlige element.

- God sittekomfort preger alle Brunos stolmodeller. Angivelig utviklet han sitteformen til sine stoler i en snøfonn, forteller Värnamos turistsjef og Bruno-kjenner Eva Törn (hennes mann er i slekt med designeren), som viser VG rundt i det spennende Mathsson-sentret med svære panoramaglassvinduer til utomvderenen.

Bruno Mathsson (død 1988) er alene grunn til å besøke smålands Møbelrike.

Sentret hans er åpent alle hverdager. Guiding utenom åpningstidene kan bestilles via Värnamo turistkontor