Bygd i Rogaland oversvømmes av turister på villspor

En feil i Google Maps sender hundrevis av turister som skal til Preikestolen inn på en smal og svingete vei. De ender opp ved et småbruk i bygda Fossmork.

Bygda har riktignok utsikt til det berømte fjellplatået i Lysefjorden, men ligger 30 kilometer unna startpunktet for turstien opp dit.

– Vi har sendt hundrevis av turister tilbake med den kjipe beskjeden at de er på feil side av fjorden. I sommersesongen kan det fort komme 10–15 biler hver dag, forteller Helge Fossmark til Stavanger Aftenblad.

Han driver et småbruk i Fossmork og forteller at minibussene nærmest står i kø inn til bygda på travle sommerdager.

Veien de kjører på beskrives som «fryktelig dårlig» av avisen.

Les også: Rev feil hus - skyldte på Google Maps

Les også: Klassen bar Håkon (24) opp til Preikestolen

Nabo Gunnar Bøe får også besøk av forvirrede turister.

– Når vi er på hytta, kommer det to, tre, fire, fem eller seks turister innom. Hver dag. De sier de skal til Preikestolen og forstår ingenting. Google Maps leder dem over Lysefjordbrua og inn til Fossmork. Veien hit er ganske smal og de blir ganske engstelige når vi forteller at de må snu og kjøre tilbake.

– De får låne kikkerten og se alle som er oppe på Preikestolen. Det er ganske kjekt. Vi får snakke med kinesere og japanere, og det var en amerikaner som ville kjøpe hytta. Han syntes stedet var så fantastisk, sier Bø til avisen.

Les også: Johanna (27) tok med katten på Norges-ferie

Skiltansvarlig Roy Jarle Johansen i Statens vegvesen sier han skal undersøke saken.

– Jeg synes vi bør få til noe som viser folk rette veien, når det er en såpass besøkt plass. Det er ikke alltid skilt løser problemet. Noen stoler mer på Google, sier Johansen.

Les også: Norsk familie solgte alt - reiser verden rundt og bor i telt