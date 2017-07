Polens «ukjente» badeperle

Drømmer du om hvite strender og god mat som ikke koster skjorta? Du trenger ikke å reise lenger enn til Polen, hvor Sopot byr på billig feriesjarm. Det siste året har Apollo hatt en økning på antall reiser til Polen med 400%.

Du forbinder kanskje Polen med spa og billig øl. Men visste du at landets nordside har en 52 mil lang kystlinje hvorav flere av dem består av kritthvite strender? Glem Spania, Hellas og Portugal – Polens strender er det nye heite.

Moteprofil Celine Aagaard som driver motenettstedet envelope.no, oppdager stadig nye steder å reise til og er glad i unike feriesteder. Hun var nylig på venninneferie i badebyen, og har bare godord om stedet.

– Jeg var der privat etter å ha fått anbefalt Sopot fra noen venner tidligere som skrøt av både strendene, maten og stedet. Et lite ferieparadis som er nært, billig å reise til og samtidig et sted ikke alle foreløpig har vært, forteller hun.

Aagaard er ikke så fan av de typiske «syden»-plassene, men falt for Sopots unike sjarm.

GRAND HOTEL: Hotellet ble bygget på 1920-tallet,og holder fortsatt stilen med fornem luksus på stranden i Sopot, badebyen som nærmest er en forlengelse av Gdansk. Foto: Mona Langset

– Stedet leverte både på dag- og kveldstid. Vi bodde i en leilighet sentralt i byen, og kunne gå til både strender og nattklubber. Spesielt strandklubbene imponerte. Nå var vi der riktignok litt utenfor sesong, men de var veldig «laidback». Samtidig var alle strandklubbene vi besøkte forseggjort og av høy standard. Estetisk fint uten det typiske syden-preget.

Enorm økning

Den lille badebyen Sopot ligger mellom Gdansk og Gdynia, og er den minste av de såkalte Tricity-byene - eller trippelbyene på norsk. Byen har vært et tilholdssted for de rike og kongelige i århundrer, ifølge Tripadvisor.

Byen har dessuten opplevd en byggeboom de siste årene, og flere og flere europeere har fått øynene opp for den vakre strandlinjen. I Sopot finner du Europas lengste tre-molo som mange besøker når de er i byen.

MOLOEN: Den første moloen i Sopot ble bygget allerede i 1827 for at spa-gjester skulle gå ut på den og trekke inn den sunne luften fra sjøen. I dag er den et landemerke, og et sted man går for å se og bli sett i Sopot om sommeren. Foto: Mona Langset

Det siste året har Apollo hatt en økning på antall reiser til Polen med 400%. Turister som tidligere har valgt å reise til Krakow velger nå heller å fly til Gdansk.

– Polen som reisemål er velfungerende. Alt er på stell, det anses som trygt, er rent, vakkert og spennende. Det er kjempegøy at nordmenn har fått øynene opp for alle de fine reisemålene i dette landet, sier Christine Hafnor, pressekontakt i Apollo til VG.

Vil ikke erstatte «syden»

Hafnor tror årsakene til den økende interessen for Polen er mange. Ikke bare tar det 1 time og 20 minutter å fly fra Oslo til Gdansk, men her får du en fin ferie for en billig penge, sier hun

TRIKKEHOLDEPLASS: Her stanser vanntrikken om sommeren like nedenfor hotel Hilton. Båtturen til Sopot tar i underkant av to timer. Foto: Mona Langset

– Sopot byr på vakre strender, og det er billig med både opphold og reise. Høy kvalitet - både på hotellene og på restaurantene. Og mange lar seg friste av rimelig og fantastisk spa, forteller hun.

Det er enkelt å sykle mellom trippelbyene hvor du finner noe for enhver smak, forteller Hafnor. Enten du vil suge til deg historie og kultur i Gdansk, slappe av på stranden i Sopot eller nyte det yrende livet og shoppingen i havnebyen Gdynia.

STRAND: Tidlig i mai har Darek Juras og Roksanna Tomaszczyk fra Warszawa stranden i Sopot nesten for seg selv, men i juli og august er det folksomt i badebyen som nærmest er en forlengelse av Gdansk. Foto: Mona Langset

Sesongen er derimot kortere enn de typiske sydenreisemålene vi nordmenn ofte trekker mot rundt sommerstid, og klimaet er ikke like solsikkert. Christine Hafnor tror ikke at Sopot vil kunne ta over for de klassiske sydenstedene rundt Middelhavet og Kanariøyene.

– Det vil bli mer og mer populært blant turistene som trenger noe mer enn bare sol og bad i ferien sin, sier hun.