Påskeferie: Fem reisemål utenom det vanlige

Glem overfylte strender med svette nordmenn som glinser av Hawaiian Tropic innen en meters rekkevidde til enhver tid. Her er fem forslag til reiser hvor du kan bytte ut harryfaktor med solfaktor.

Påskeferien er like rundt hjørnet, og kanskje drømmer du om en tur til varmen - eller bare et sted med litt mer vår- og sommerstemning enn i Norge. I såfall er du neppe alene - tusenvis av nordmenn setter kursen sydover når feriedagene kommer. Derfor har vi listet opp fem reisemål som ikke er typiske turistmål, hvor du neppe treffer på naboen omtrent før du har forlatt flyplassen.

Les også: Fem fossefall verdt å sjekke ut

Og er det litt kort frist å planlegge påskeferien på, funker mange av reisemålene like bra til høsten. Eller kanskje du kan begynne sparingen til neste påske allerede, om du skulle bli lysten på en skikkelig luksustur når du har kommet til bunns i denne saken.

Priseksemplene er hentet fra andre uken i april, men vil gjerne være lavere før og etter helligdagene.

Marrakech, Marokko

EKSKLUSIVT: For deg som liker en eksklusiv vri på ferien, har James Conran åpnet hotell i Marrakech. Foto: Foto: L'Hotel Marrakech

I Marrakech får du den deilige sydenvarmen med snittemperatur på 23 grader i april, men i tillegg en kulturopplevelse utenom det vanlige.

VAKKERT: Marrakech byr på både natur- og kulturopplevelser. Foto: Foto: Kaia Eriksen

Bo på et eksklusivt boutique-hotell for den ultimate luksusfølelsen, eller spar penger ved å bo i en tradisjonell riad – altså et lite hotell i en typisk marokkansk bakgård. Pengene du sparer kan du bruke på de mange fantastiske markedsbodene, hvor du vil ta med alt fra puter til sko, vesker og keramikk hjem til Norge.

Mer inspirasjon? 10 fantastiske bassenger fra hele verden

For luksusdyret som er opptatt av estetikk, har dessuten designerlegenden James Conran åpnet sitt første hotell i den marokkanske hovedstaden, så hvis du ikke er på stramt budsjett er L’Hotel Marrakech verdt å sjekke ut.

På kvelden kan du spise deilige gryter laget i tagine, med eksotisk couscous - og hva med en kopp mint-te til dessert?

$$: Fly direkte med Norwegian fra cirka 6200 kroner.

Les også: Fem hotellåpninger vi gleder oss til i 2017

Muskat, Oman

MUST SEE: Få med deg det fargerike og vakre palasset Al Alam. Foto: Getty Images

Er du ute etter et spennende reisemål (som garantert vil skape wow-faktor rundt lunsjbordet på jobb), kan du se til Midtøsten. Jordan anses for eksempel som et trygt og barnevennlig chartermål (se hvorfor du bør reise til Jordan her). Men kanskje enda hottere akkurat nå er Oman, Midtøstens eneste representant på Lonely Planets prestisjetunge liste over de heteste reisemålene fra 2017.

Mer glad i storby? Sjekk vår guide til den beste gatematen i New York

LUKSUS: På hotellet The Chedi kan du bo som en konge, hvis du er villig til å punge ut. Foto: The Chedi Muscat

Å reise i den retning kan for mange kanskje høres skremmende ut med tanke på situasjonen i Syria og i nabolandet Jemen, men Oman og hoevdstaden Muskat anses som trygge reisemål. Og mars-april er perfekt tidspunkt for å besøke Muskat, som men sin grense til Omanbukta har både strender, en sjarmerende havn og kulturopplevelser utenom det vanlige. Gå for all del ikke glipp av Al Alam-palasset og Sultan Qaboos Grand Mosque!

Oman er for øvrig flott å kombinere med ferie i Dubai eller Doha.

$$: Fly med to mellomlandinger med Egyptair fra cirka 8400 kroner tur/retur.

Glad i å bade? 10 fantastiske bassenger fra hele verden

Florida, USA

STORBY: I Miami kan du kombinere strandliv med fancy restauranter og shopping. Foto: AFP





For en skikkelig avslappende kombinasjon av storby- og strandferie, ta en tur til solstaten Florida, som er best å besøke på nettopp våren (eller høsten).

CHILL PÅ STRANDEN: Key West er en av USAs mest besøkte byer og statenes sørligste punkt, bare litt over ti mil fra Cuba. Foto: Gøran Bohlin , VG

Mulighetene er uendelige, og nettopp derfor kan det være greit å leie bil slik at du kommer deg rundt og får sett mer enn ett sted.

Fly for eksempel til Fort Lauderdale, og stopp i Miami noen netter for litt storby-impulser, hippe restauranter og gode shoppingmuligheter. Kjør deretter den berømte veien ut til the keys, selvsagt med deilig laidbacke Key West som endestasjon.

Bli noen dager før du starer på returen – og husk at det også finnes mange sjarmerende og langt rimeligere resorter på veien, som i Islamorada, enn i Miami og Key West.

$$: Fly direkte med Norwegian til Florida fra cirka 8900 kroner, eller SAS for cirka 10.000 kroner.

Martinique, Fort-de-France

FOR STRANDLØVEN: Martinique skal også by på noen fantastiske hvite strender. Foto: Getty Images





Kombinasjonen av tropisk strandparadis og franske vibber har for lengst gjort Martinique til et yndet feriemål for eventyrlystne strandløver. For ikke så lenge siden åpnet dessuten Norwegian en rute mellom New York og Martinique, som har gjort øya i det karibiske hav (nord for Barbados og Saint Lucia) enklere å komme seg til for nordmenn. Og den beste tiden å dra på er selvsagt da det regner minst - fra desember til mai.

BILLEDSKJØNT: Du kan også besøke dette museet, dedisert Joséphine de Beauharnais, som var Napoléon Bonapartes første kone og keiserinne av Frankrike. Foto: Getty Images

I dag er Martinique fortsatt en del av Frankrike etter koloniseringen i 1635, og du handler derfor i euro.

Øya skal være en god match for deg som ikke er lysten på store all inclusive-resorter, for her bor man gjerne heller på mindre boutique-hoteller. Sol deg på hvite strender, bad i turkist vann, spis kreolsk- og franskinspirert mat (og drikk rom!), og se vulkanen Mount Peleé.



$$: Fly med én mellomlanding med Norwegian fra cirka 14.000 kroner tur/retur.

Tokyo, Japan

HELT SPESIELT: Å se blomstringen i Tokyo er en opplevelse du garantert ikke vil glemme. Foto: AFP

For deg som har kirsebærtreblomstringen på din «bucket list», kan påskeferien være tiden du bør satse på. Det er selvsagt vanskelig å spå nøyaktig når trærne står i full blomst, men hvert år kommer et varsel som sier når cirka blomstringen vil skje.

ROSA OVERALT: Blomstringen oppleves best i en av de mange flotte parkene - men trærne vokser også langs gaten. Foto: AFP

Og i år skal den beleilig nok begynne i slutten av mars, og være i full blomst rundt 8-9. april i Tokyo – en storby som uansett bør stå på ønskelisten til enhver eventyrlysten reisende.

Dette er riktignok ikke reisemålet for deg som vil ligge på stranden og slikke sol - til det er det langt fra varmt nok. Men blomstringen gir såpass vårstemning at det fortjener en plass på listen. listen.

Les også: Skandalehotellet kjendisene elsker

Få moteinspirasjon i den hippe bydelen Harajaku, opplev Tokyos svar på Times Square i Shibuya eller gå bananas på jakt etter Chanel og Gucci i Ginza, eller Ayoma (hvor enhver fashionista vil måtte gå innom det Tokyo-baserte merket Comme des Garcons).

For den ultimate kirsebærblomstutsikten, ta også turen til parkenUeno-kōen, som har en av Japans støste samlinger av kirsebærtrær, samt flere museer, historiske templer og en usannsynlig vakker dam med lotusblader.

$$: Fly med én mellomlanding med Air France fra cirka 8000 kroner.