Guide til New York: Gatematen du må få med deg

Har du noen gang spist en «dråpe» vann? Eller hva med røkt svineribbe, røkt kimichi, ost, bacon og chipotlesaus i et «burgerbrød» av en glasert smultring? Ikke? Smak litt på disse tipsene fra The Big Apple.

MATHALL: Urbanspace Vanderbilt ligger bare et par steingkast unna Grand Central på Manhattan. Foto: Foto: Jonas Gustavsson

Gatemat i New York kan by på så mangt, og vi skal komme tilbake både til «Raindrop cake» og «Chonut». Men først; VG Reise fikk hjelp fra Chelsea Loren Davis (26), redaktør for New York-sidene til matnettavisen The Daily Meal, og med egen matblogg, for å finne frem i gatematjungelen.

Hennes oppdrag var enkelt: Vis oss de beste stedene for gatemat i byen.

Mer gatemat etter finanskrisen

Tilbakemeldingen var at med det enorme utvalget var det faktiske ikke SÅ enkelt, men vi skulle møte henne i mathallen Urbanspace Vanderbilt en lørdag formiddag, og ta det derfra. Da skulle hun ha kommet opp med en plan.

– Mat trenger ikke være dyrt for å smake godt. Selv billig gatemat kan smake deilig. Og New York er den perfekte byen å finne god og billig mat i, sier Davis når vi møter henne i den rustikke mathallen, som har i overkant av 20 utsalgssteder med all mulig forskjellig mat.

LITEN MIDDAG: Til liten pris på matmarkedet. Foto: Foto: Jonas Gustavsson

Det samme har redaktøren for newyorkstreetfood.com, Shay Yellin, hevdet.

– De siste 5-10 årene har byen sett en enorm økning i matbiler og den slags. Finanskrisen hadde mye å si. Folk lette etter billigere matalternativ. Noen av de beste har mat på nivå med de finere restaurantene. Samtidig er dette er en glimrende måte å oppleve byen på, sier Yellin, som mener et stalltips er å se etter de bilene der det er kø.

Det er et sikkert tegn på god mat.

KLISS KLASS: Hva med en deilig smultring fra Dough på veien? Foto: Jonas Gustavsson

Kombinasjon av sjangere

Siden det er lørdag er det litt roligere i mathallen Chelsea har tatt oss med til enn elles i uken. Rundt lunsjtider på hverdager er det stappfullt her. Da er det mange som jobber i nabolaget som henter seg lunsj og tar med tilbake på kontoret, eller spiser på langbordene her.

– Slik er det med matbilene som ruller rundt i gatene her også. Det er flere av dem å se på hverdager.

MEKSIKANSKJAPANSK: «Ho-Lee-Shrimp» er en sushiburrito. Foto: Foto: Jonas Gustavsson

Davis foreslår at vi prøver en av bodene som selger sushiburrito. Å kombinere ulike matsjangre er en av de store trendene, forklarer hun, mens vi gofler i oss en velsmakende «Ho-Lee-Shrimp»-sushiburrito.

– De siste årene har det dukket opp mange slike hybrider. Noen ganger det helt «crazy», rare kombinasjoner, ler Chelsea.

På vei mot neste stopp, tar vi en smultring fra Dough i hånden.

– De har de beste smultringene «ever», slår vår matguide fast mens vi rusler mot subwayen.

VALGETS KVALER: Velg mellom glasert og fylt smultring på Dough. Foto: Jonas Gustavsson

Hot taco

Noen titalls gater lenger sør på Manhattan vil hun vise oss Korilla BBQ. En miks av meksikansk og koreansk mat, og personlig favoritt for henne siden studiedagene. Selve matbilen deres kjører rundt på ulike steder i byen, og man må følge den på sosiale medier, som Instagram, for å ha kontroll på akkurat hvor den er til en hver tid. I dag er den litt langt unna, så Chelsea tar oss derfor heller med til deres lille sjappe på 3. aveny og St. Marks place.

– Prøv burritoen, eller tacoen, oppfordrer hun.

Vi bestiller en taco, og tar den med ut i en nærliggende park, hvor vi setter oss på en benk og deler maten.

– Wow, det var sterke saker, sier fotografen.

– Hehe, noe kan være spicy, men jeg elsker sterk mat og jeg elsker koreansk mat. Dette er virkelig godt, for det har en søt smak i tillegg. Og så kommer det jo i søte, små begre.

LATTERLIG GODT: Matredaktør og blogger Chelsea Loren Davis nyter en koreansk taco. Foto: Foto: Jonas Gustavsson

Neste stopp er hos The Halal Guys. De har flere matbiler som kjører rundt ulike steder i byen, men også et par faste utsalg. Chelsea vil vi skal teste deres enkle kylling og ris med en blanding av hvit og sterk saus.

– Dette er den beste halalmaten du får. Det er billig og godt. Og denne retten egner seg spesielt godt som nattmat etter en kveld på byen.

Det siste kan ikke VG skrive under på, men at det er god mat til en billig penge er vanskelig å benekte.

Det beste til slutt

Chelsea har spart rosinen i pølsa, eller nærmere bestemt baconet i smultringen, til slutt; Matmarkedet Smorgasburg i East River State Park i Williamsburg, Brooklyn. Omtalt av kokk og TV-personlighet Mario Batali som «det beste jeg noensinne har sett, gastronomisk, i New York!»

På vei ut dit unner hun seg riktig nok først en softis fra en av de endeløst mange isbilene som kjører rundt i New York.

ALDRI FEIL: Med en softispause. Foto: Foto: Jonas Gustavsson

– Isbiler finner du overalt. Nå valgte vi bare en tilfeldig, men jeg er et dessertmenneske, så jeg liker is uansett. Denne er bare sååååå god, sier hun og tar bilder av regnbuestrøet med mobilen sin. Hun har jo en instagramkonto å oppdatere.

På subwayen ut deler hun også noen raske, generelle mattips om New York:

Ikke spis i nærheten av Times Square, eller andre områder med mye turister. Det er altfor dyr mat i forhold til kvaliteten, og det er altfor mye folk.

Unngå også å spise på steder som har mat fra alle verdenshjørner. De som konsentrerer seg om en type er som regel bedre.

I området rundt New York University, nær Washington Square Park, kan man kan finne mange gode og rimelige alternativer.

Mat med utsikt

På plass i Williamsburg det altså vi tester «Raindrop cake» og «Chonut» som beskrevet i ingressen. Førstnevnte består egentlig bare av gelatin og springvann, lagd til en dråpeformet geleklump, servert enten med en saus av grønn te, eller mørk sirup og knuste nøtter. Den ser fancy ut.

HOT TIPS: På matmarkedet Smorgasburg finner du garantert noe du har lyst på. Foto: Foto: Jonas Gustavsson

– Men det smaker jo bare vann. Og så var det SÅ hypet. Haha, men det er sikkert sundt da, ler Chelsea.

Hun forklarer at det er typisk at de serverer en del rare ting her. Men med totalt 100 boder ute i parken kan Smorgasburg - som holder til i Williamsburg hver lørdag og i Prospect Park hver søndag fra 11 til 18 i sommerhalvåret - by på ulike mat fra alle mulige verdenshjørner. Det er mye å velge i, og mye smaker godt.

– Når jeg er her med samboeren min går jeg alltid rundt hele greia 5-6 ganger før jeg klarer å bestemme meg for hva jeg vil prøve. Da blir han litt lei, smiler vår guide, som forteller at hun stadig tar med seg folk som er på besøk i byen hit.

– I tillegg til at markedet er bra, med en fantastisk utsikt over elven og Manhattan, er jo Williamsburg et kult område hvor man kan finne på andre morsomme ting.

SPESIELT: Denne kaken består hovedsaklig av gelatin og vann, og diverste tilbehør. Foto: Jonas Gustavsson

Gourmetfastfood

Chelsea Loren Davis er ikke alene om å synes at dette er et strålende konsept. De 19 år gamle kjærestene Kyle Greene og Briana Mirabella, som vi møter mens de sitter på en murkant og spiser ribs nyter også en lørdag med sol og god mat.

HUMMER I BRØD: Lobster roll er en mange populære retter som Smorgasburg. Foto: Foto: Jonas Gustavsson

– Det er første gang vi er her, men dette stedet er helt fantastisk. Det er så mye forskjellig å spise fra så mange ulike matkulturer. Og alt er ferskt og lagd på stedet. Det er bra! Jeg må bare sørge for å ha nok plass i magen til en hummersandwich etterpå, humrer Greene.

Kjæresten Briana synes ikke det gjør noe atdet er litt kø i de mest populære bodene.

– Dette er definitivt plassen å dra for god gatemat. Dette er gourmetfastfood, sier hun, og bryter ut i et «DET vil jeg også prøve» når en annen kvinne går forbi med noe fristende i hånden.

Og det vil vi også prøve. Det viser seg å være «Chonut», som ifølge Kimichi Smoke, som er de som selger den, vil endre livet til folk. Vi vet ikke helt det, men at det var noe annet, noe vi aldri har prøvd før, DET er sikkert.

CHONUT: Slik ser den ut på nært hold, den glaserte smultringen, som fungerer som burgerbrød over røkt svineribbe, røkt kimchi, ost, bacon og chipotlesaus. Litt godt. Ganske sært. Foto: Foto: Jonas Gustavsson

– Jeg elsker svineribbe, så denne digget jeg. Men den kan kanskje bli litt mye for folk flest. Det er jo et sjokk for systemet til de som ikke spiser bacon og smultring hver dag, gliser Chelsea mens hun gaper over siste biten.

Gode adresser for gatemat i New York:

Urbanspace Vanderbilt

230 Park Ave.

Web: urbanspacenyc.com

Dough

Tre utsalg: 700 8th Ave, 14 W 19th St og 448 Lafayette Ave.

Web: doughdoughnuts.com

Korilla BBQ

23 3rd Ave + foodtruck

Web: korillabbq.com

The Halal Guys

Tre utsalg: W 53 St, E 14 St og 720 Amsterdam Ave + foodtrucker.

Web: Thehalalguys.com

Smorgasburg

Matmarkeder i helgene med over 100 utsalgssteder.

Lørdager: East River State Park i Williamsburg, Brooklyn.

Søndager: Prospect Park i Brooklyn.

Web: smorgasburg.com