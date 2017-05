Guide til London - i Pippa Middletons fotspor

Vest i London kan du spise, shoppe og drikke drinker som en skikkelig sosietetsdame – her er nemlig guiden til Pippa Middletons eksklusive lysløype.

Og det passer jo bra i dag, som faktisk er dagen før Philippa Charlotte «Pippa» Middletons bryllup. Lørdag gifter hun seg nemlig med millionærkjæresten James Matthews, i kirken St. Mark’s i Englefield, Berkenshire, utenfor London. Selve mottagelsen holdes på foreldrenes eiendom ikke langt unna.

Privat holder dog paret seg gjerne i et eksklusivt hjørne av London med den poshe bydelen Chelsea som base. Pippa, som oppnådde den ultimate kjendis-sosietetsstatusen etter hertuginne Kate og Williams bryllup i 2011, bodde nemlig lenge i den eksklusive gaten Old Churh Street i nettopp Chelsea, før hun flyttet inn med sin James i et townhouse i samme område.

Med andre ord er ikke veien lang ned til King’s Road, som er South Kensingtons beste handlegate – og naturligvis stedet hvor mange av søstrene Kate og Pippas favorittbutikker ligger. Flere av dem kan takke søstrene for mye – siden Kate trådte fram i offentligheten har folk tømt butikkene for å kle seg som hertuginnen. Og det samme har skjedd med en rekke Pippa-favoritter, som blant annet de «norske» Modalu-veskene hennes som folk gikk bananas for å få tak i for noen år siden.

I dag selges veskene blant annet bare noen hundre meter fra Pippas gamle hjem, i den familiedrevne butikken Harvest. Den, og mange andre godbiter fra Pippas London, finner du i denne guiden.

SHOPPING:

Harvest

POPULÆR: Pippas Modalu-veske har blitt en bestselger etter at hertuginnesøsteren la sin elsk på designet. foto: Getty Images

Er det ett plagg Pippa er kjent for, så er det vesken fra Modalu. Bak merket står norske Marion Muhonen fra Ski, og vesken selges i dag i en rekke butikker verden over. I London selges den blant annet bare et steinkast unna gaten Pippa bodde i mange år, i den familiedrevne butikken Harvest.

Merket har flere modeller, men mest populær er ikke overraskende Pippas favoritt, som også etter hvert har blitt oppkalt etter henne.

Adresse: 136 Kings Road

L. K. Bennett

tbe2ac98.jpg - KLASSIKERE: På L. K. Bennett har de en rekke garerobeklassikere som innsvingte kåper og elegante vesker. Foto: Getty Images

Det er kanskje hertuginne Kate som har skapt mest blest rundt dette merket med sine berømte sorte pumps som hun stadig bruker, men også lillesøsteren har en forkjærlighet for L. K. Bennett.

Pippa, som stadig får skryt for stilen sin i motepressen, har flere kjoler herfra.

Adresse: 164-166 Kings Road

Whistles

KONGELIG FAVORITT: Både Kate og Pippa har flere antrekk fra Whistles. Foto: Martine Lunder Brenne

Kate og Pippa har flere plagg fra kjeden Whistles, hvor du absolutt ikke trenger å tømme lommeboken for å fylle opp handleposen. Et av Kates mest kjent plagg fra butikken er en kremfarget bluse som hun bar på de uformelle forlovelsesbildene. Pippa er også fan av blusene, og har faktisk fått en av dem oppkalt etter seg.

Adresse: 31 King’s Road

Alexander McQueen

DEN KJOLEN: Pippas ettersittende forloverkjole fra da Kate og William giftet seg gjorde at verdenspressen virkelig fikk øynene opp for henne. Foto: AP

Grunnen til at «alle» snakket om Pippa etter det kongelige bryllupet i 2011, var den tettsittende kjolen fra Alexander McQueen. Her har de færreste råd til å faktisk kjøpe noe, men designer Sarah Burtons kunstverk av noen kjoler er verdt en titt likevel.

Adresse: 4-5 Old Bond Street

FRONT ROW: Pippa Middletons hyppige bruk av Temperley London-kjoler gjorde at hun også ble invitert til å sitte på første rad da merket presenterte sin kolleksjon for noen år siden. Selvsagt kledd i merket fra topp til tå. Foto: Getty Images

Temperley London

Det er ingen tvil om at det var brudepikekjolen som satt Pippa i rampelyset for alvor, men den smaragdgrønne kjolen hun bar senere på kvelden bekreftet at kallenavnet «Her Royal Hotness» var på sin plass.

Kjolen var fra Temperley London, og hvis du elsker å drømme deg bort i vakre prinsessekjoler, er det verdt en tur innom flaggskip-butikken (du kan også finne kjolene på Harrods for eksempel). De fleste lange kjolene er dog stivt priset (fra rundt 9000), men de mindre formelle kjolene starter på drøye 4000 kroner.

Adresse: 27 Bruton Street

Matches

Kate brukte først sin blå Issa-kjole på forlovelsesbildene, og senere dukket Pippa opp i en fuksiarosa variant.

KJENT KJOLE: Denne Issa-kjolen har fått vanvittig mye oppmerksomhet etter at både Kate og Pippa brukte den i hver sin farge. Foto: Getty Images

Kjolen ble revet ut av butikkhyllene og dessuten kopiert av et utall kjedebutikker – men du har fortsatt mulighet til å skaffe deg en Issa-original, blant annet på designersjappa Matches, som også har en rekke andre britiske merker som Christopher Kane, Mulberry og Vivienne Westwood.

Adresse: 87 Marylebone High Street

MAT OG FEST:

La Pain Quotidien

Skal du shoppe som Pippa, kan du like greit drikke kaffe som henne også. Start dagen med en «take away»-kopp fra Le Pain, som Pippa stadig blir observert med, og hva med en fersk croissant? Derfra er det heller ikke langt hvis du vil sjekke ut Kate og Williams hjem i Kensington Palage, og den råeksklusive gaten Kensington Palace Gardens, også kjent som «Billionaires Row».

Adresse: 203 King's Road

Comptoir Libanais

Heller ikke langt unna ligger en av filialene til den populære restaurantkjeden Comptoir Libanais, som også skal være en av Pippas favoritter. Bestill deres berømte mezze med et utvalg libanesiske spesialiteter, og skyll det hele ned med en frisk drink med masse mynte. Dyrt er det heller ikke!

Adresse: 1-5 Exhibition Road

Bluebird Café

Bluebird Café er Chelseas hotteste lunsjrestaurant og med perfekt utsikt til shoppinggaten er det stedet for både å se og bli sett. Kate og Pippa har begge vært på restauranten flere ganger, også sammen med moren Carole Middleton. Foruten Kate og Pippa er blant annet de norske Fredriksen-tvillingene Cecilie og Kathrine blant stamgjestene.

CELEBRE GJESTER: Prinsesse Beatrice tar gjerne turen innom Chiltern Firehouse - her inne i baren. Foto: getty images

Adresse: 350 Kings Road

Chiltern Firehouse

Før prins William og hertuginne Kate giftet seg, var de begge stamgjester på nattklubben Boujis i South Kensington, og der holder de fortsatt åpent.

Les også: Skandalehotellet kjendisene elsker

Men siden 2013 har også Chiltern Firehouse (hotell, restaurant og bar) vært et hot sted for britiske kongelige og andre sosietetsgjester - blant dem Pippa Middleton. David Cameron og Bono har også vært innom!

Adresse: 1 Chiltern Street

Bunga Bunga

Prinsessene Eugenie og Beatrice er blant de celebre gjestene som sammen med blant annet Pippa er sett flere ganger på de avslappede pizza-stedet Bunga Bunga i Battersea.

Men ikke la deg lure av den rolige pizza-atmosfæren på ettermiddagen – når solen går ned forvandles stedet til en livlig klubb, inkludert karaoke.

Adresse: 37 Battersea Bridge Road

DRINKER: Du får ikke bare pizza på Bunga Bunga, men også fargerike drinker utover kvelden og natten. Foto: Getty Images

SKJØNNHET OG VELVÆRE:

Spa: Santi London

Hva gjør du hvis du vil skjemme deg bort som en kongelig for end ag? Jo, du sjekker inn på råeksklusive Santi i Kensington. Det gjorde i alle fall Pippa tidligere denne uken, hvor hun også ble sett gårende ut med en liten hvit pose (garantert full av deilige skjønnhetsprodukter) etterpå. Her kan du få en ansiktsbehandling fra i underkant av 1000 kroner, manikyr til rundt halvparten, og en rekke massasjer og andre skjønnhetsbehandlinger til tusenvis av kroner.

Adresse: 33 Thurloe Street

Frisør: Richard Ward

Kjendisfrisør Richard Wards salong er rene samlingspunktet for London-fiffen, med en rekke kongelige og også it-jenter som Poppy Delevingne på kundelisten. Både Kate og Pippa er stamkunder, og for rundt 2000 kroner kan du få en lignende behandling.

Adresse: 82 Duke of York Square