Perfekte reisemål for en ekte «Game of Thrones»-fan

HBO-serien er spilt inn på steder du faktisk kan besøke.

Mandag var det duket for den siste episoden i sesong 7 av suksesserien «Game of Thrones». Hva skal du nå finne på frem mot neste sesong, tenker kanskje du? Innspillingen av finalesesongen skal ikke engang være i gang ennå, så det er bare å smøre seg med tålmodighet.

Du kan eventuelt bruke det kommende året på en skikkelig oppbygging mot siste sesong av favorittserien din. Reis land og strand for å leve som en ekte dothraki, Stark eller Lannister, for kulissene er nemlig ekte vare.

Her er en liste over reisemål i Europa, hvor du faktisk kan gjenoppleve scenene fra serien.

1. Tresteno, Kroatia

I KROATIA: Her ruslet Sansa og Margaery under en scene i suksesserien. Foto: Wikipedia

MINNER FRA SESONG 3: Margaery Tyrell og Sansa Stark spilt av Natalie Dormer og Sophie Turner. Foto: Skjermdump fra HBO

Den vakre botaniske hagen Tresteno i Kroatia havnet blant kulissene for «Game of Thrones». Tresteno skulle forestille hagen ved palasset i King’s Landing. Hagen ligger bare litt over to mil fra Dubrovnik, og man kommer seg dit på 20 minutter med lokalbuss eller leiebil. Under en scene i tredje sesong av «Game of Thrones», vandrer Margaery Tyrell og Sansa Stark sammen i nettopp denne hagen.

Drømmereisen: Syv fantastiske nasjonalparker

2. Alcázar of Seville, Spania

VAKRE KULISSER: Slottet og hagen ved Alcázar har blitt brukt i flere scener og episoder av «GoT». Foto: HBO

KAMPSCENE: En av scenene på slottet fra 5. sesong. Foto: HBO

Dette slottet i Spania er et av de eldste kongelige slottene som fremdeles er i bruk i Europa. Den spanske kongefamilien reiser stadig hit. Slottet står oppført på UNESCOs verdensarvliste. Det var i sesong 5 av «Game of Thrones» at slottet ble flittig brukt i flere heftige scener. Slottet skal forestille palasset i Dorne, hvor familien Martell holder til.

3. Kirkufjell, Island

VERDT Å REISE TIL: Kirkufjell og Kirkufjellsfoss på Island kan skimtes i en av episodene i serien. Foto: wikipedia

Du kan se glimt av det 463 meter høye fjellet i sesong seks av «GoT». Fjellet, og den spektakulære fossen, Kirkjufellsfoss, er av noen ansett som et av de vakreste stedene i landet. Fjellet ligger på halvøyen Snæfellsnes, 176 kilometer fra Reykjavik.

Telttur i høst? Nå er det «glamping» som gjelder

4. Bardenas Reales, Spania

SPENNENDE LANSKAP: Castildetierra i Bardenas Reales. Foto: wikipedia

Disse fjellene nord i Spania ble kulisser for tilholdsstedet til dothraki-nomadene i Essos - slettelandskapet kjent som The Dothraki Sea. Steinformasjonene er helt unike for Europa. Den mest kjente formasjonen i landskapet er Castildetierra, steinen som ligner på en spiss vulkan. I 1999 ble Bardenas Reales en nasjonalpark etter at mange turister kom hit på 1990-tallet.

Har du ferie til overs? Hit bør du reise i 2017

5. The Dark Hedges, Irland

MYSTISK: Asfalten ble selvfølgelig kamuflert under innspillingen av «Game of Thrones». Foto: wikipedia

Denne veien i Irland har virkelig blitt en turistattraksjon etter innspillingen av «Game of Thrones». Trærne i den unike alléen ble brukt som location for deler av Kingsroad, den lengste og mest kjente veien i Westeros, som strekker seg fra Castle Black til King's Landing. Blant andre Arya red gjennom den tette skogen da hun var på vei tilbake til Winterfell.

6. Italica Ruins, Spania

POPULÆRT: Turister lar seg begeistre av de gamle, romerske ruinene i Andalucia. Foto: wikipedia

PÅ FILMSETTET: John Snow og Tyrion Lannister spilt av Kit Harington og Peter Dinklage under en scene i siste episode av «Game of Thrones». Foto: HBO

Dette er en gammel romersk by i Spania, i Seville. I det gamle amfiteateret Italica ble minneverdige scener fra finaleepisoden av sesong 7 spilt inn. Amfiteateret ble kulisse for Dragonpit i King's Landing, der fiender som Daenerys Targaryen og Cersei Lannister møttes for første gang. Det er fullt mulig for turister å besøke ruinene hele året.

Les også: Korsika for den matglade