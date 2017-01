Paris: Guide - Ekspertenes beste tips til storbyen

PARIS (VG) Glem turistfellene og la pariserne selv guide deg frem til deres skjulte skatter i kjærlighetens by! Her får du Paris-bloggernes favoritter.

VG har fått de beste adressene i Paris fra dem som kjenner byen aller best, nemlig parisere som lever av å skrive om byen.

Her får du råd og vink til hvordan dine Paris/døgn kan bli til et ordentlig fransk eventyr. Med disse tipsene får du oppleve denne vakre storbyen slik bare kjennere kan!

VÅKNE OPP I UNIKE OMGIVELSER:

PARISKJENNER: Lindsey Tramuta skriver om Paris for diverse magasiner. I denne saken deler hun sine favoritter med deg. Foto: Foto: Privat

Hvis du ønsker å bo fint uten å tømme kontoen, finnes det nå flere små boutiquehotell hvor du får overraskende hyggelige opplevelser for en rimelig pris. Flere av dem har lagt mye vekt på interiør, og kjente designere står bak utformingen.

Hotel Amour: I Pigalle-området finner du dette boutiquehotellet hvor alle rommene har ulike stilige uttrykk, helt klart påvirket av den svenske graffitiartisten som er medeier av hotellet. Dobbeltrom fra 155 euro.

Adresse: 18 Rue de la fidélité

Hotel Henriette: Latinerkvartalet ligger like vet denne lille perlen med vinterhage og frokost på hjemmelaget vis. 32 rom med meget sjarmerende design. Dobbeltrom fra 109 euro.

Adresse: 9 rue des Gobelins

Hotel L`Antoine: Ved Bastille-plassen i kule Marais finner du dette stedet, designet av selveste Christian Lacroix. Flere av rommene er nesten surrealistiske i sitt uttrykk, en helt unik overnattingsopplevelse. Dobbeltrom fra 157 euro.

MORGENKAFFEN: Hos fashionista-favoritten Café Oberkampf får du en nydelig kaffe. Ta deg gjerne tid til frokost også, her har de rause skiver med avokadotoast, feta-salater og et himmelsk bananbrød. Foto: Nora Thorp Bjørnstad , VG

Adresse: 12 rue de Charonne

Generator Hostels: Fra meget rimelige 23 euro får du et rom på deling på Generator i 10. arrondissement. Fra takterrassen kan du få et glimt av ikoniske Sacre Coeur. Vil du ha et privat dobbeltrom med egen terrasse, er prisen 108 euro. Rent, pent og kanskje overraskende rolig til å være et hostell.

Adresse: 9-11, place du Colonel Fabien

Les Piaules: Dette nye hostellet ligger i det kjempekule distriktet Belleville og har en bar og en takterrasse med en fantastisk utsikt over Paris' mange ikoniske monumenter.

– Jeg anbefaler det til alle som ser etter en ekte parisisk stemning, forteller Paris-skribent Estelle Lubino til VG.

For romantikere er det til og med mulig å booke et rom på takterrassen!

Adresse: 59 boulevard Belleville







FROKOST:

Spiser du ikke frokost på hotellet, kan du alltids dra innom noen av de mange små bakeriene i Paris. Eller gjør som franskmennene, ta en croissant og en espresso ved bardisken på en liten fortauskafé mens du ser på forbipasserende.

Kafé Oberkampf er en sjarmerende kafé i skandinavisk, trehvitt design med en svært vennlig australier bak disken. Åpnet for 8 måneder siden, akkurat i tide til å ta trendsetterne fra Paris Fashion week med storm. Her kan du få deilige avokadotoasts eller hjemmebakte bananbrød og en perfekt kopp kaffe, råder Paris-blogger og reiseskribent Lindsey Tramuta.

Adresse: 3 Rue neuve popincourt

FROKOSTEN DU DRØMMER OM: På Café Oberkampf får du rause skiver med avokadotoast, feta-salater og himmelske eggeretter. Prøv også deres bananbrød! Foto: Nora Thorp Bjørnstad , VG

Er du på jakt etter å sitte litt lengre og kose deg over morgenmaten, kan Hollybelly anbefales. Kjennere sier de har byens beste pannekaker.

Adresse: 19 rue Lucien Sampaix

DRA PÅ OPPDAGELSESTUR:

Le Comptoir General er en skjult skatt ved Canal st. Martin, og Estelles favorittsted å møte venner for virkelig god kaffe og en god prat. Her finner du alt som er vakkert: Planter, kunst, kuriosa og veldig behagelige sofaer. 80 Quai de Jemmapes.

Tesalongen ved La Grande Mosque er en kjent favoritt hos mange parisere. Nyt stemningen i denne vakre, store moskeen enten på et bord under trærne ved den vakre inngangen eller innendørs. Mynteteen deres er et must. Rue Geoffroy Saint-Hilaire, like ved byens botaniske hage.

En annen perle er Les Fleurs.

– Denne butikken gjør meg bare oppriktig glad. De har vakre designervarer til huset, vakre tørkede blomster og en helt utrolig utvalg av servise og annet for å dekke et eventyrlig bord. Perfekt for å finne en unik suvenir å ta med hjem, sier Paris-kjenneren Lubino.

Marché des enfants rouges har fått navnet sitt fra barnehjemmet som lå her for flere hundre år siden, hvor klærne til ungene var markert med rød farge. Nå er det blant markedene i Paris med mest sjarm. Her finner du delikatessebutikker med deilig mat fra Japan, Libanon, Italia og afrikanske land.

Adresse: 39 rue de Bretagne

Derfra kan du gå videre til Grand-Cerf-passasjen: En utrolig vakker 12 meter høy passasje full av små uavhengige butikker. Her kan du blant annet finne vakre smykker og designartikler, helt unike i sitt slag.

Adresse: 145 rue Saint-Denis

«Kuriositetskabinettet» Deyrolle er verdt et besøk. Dette eventyraktige stedet med utstoppede sommerfugler og eksotiske dyr skal være en av Paris-favorittene til supermodell Kate Moss.

Adresse: 46, rue du Bac

Klisjéfylt, tenker du kanskje, om Paris' romantiske rykte? For en dose god gammeldags romantikk i en vakker tesalong i en hage omringet av roser, legg turen innom Le musée de la vie romatique, 16, rue Chaptal. Her tok maleren Ary Scheffer imot storheter som Chopin og Dickens, et sted med lyserød historisk sus over seg.

DEN DEILIGSTE MATEN ER IKKE DEN DYRESTE

Franskmenn er ikke bare veldig opptatt av mat, men har utrolig mye snadder å tilby. Det reflekteres i nivået på maten du får servert ute i Paris, når du unngår turistfellene.

For fransk mat går du til L'entrecote. Restauranten ved Porte Maillot tilbyr nettopp det. Stedet har blitt legendarisk og stadig forsøker kunder å få oppskriften på deres hemmelige saus.

Går du gjennom Rue St. Anne ikke langt fra Louvre, kan du velge og vrake i det beste av japanske, kinesiske og vietnamesiske spisesteder.

Hos Neo Bento ved La Republique har du muligheten til å smake på alt du har lyst på! Det asiatiske bento box- systemet byr på små avdelinger på tallerkenen. Du velger selv opp til 9 ulike smaker av grønt, kjøtt eller tofu, salater og dessert og betaler ikke mer enn en hundrelapp. Veldig søte ansatte har de også!

Adresse: 5 rue de Filles du Calvaire

TACOTID: Guacamolen på Chilangos sender deg rett til himmels. Foto: Estelle Lubino

Kafeene som tilhører varehuset Merci er stedet hvor det kryr av fashionistaer, men det betyr ikke at de er snobbete! Nyt en deilig og mettende salat her i sjarmerende omgivelser. En av kafeene er som et intimt bibliotek med bøker hele veien opp til det høye taket. Etterpå kan du ta turen inn i selve butikkene hvis du er av dem som gjerne betaler litt ekstra for virkelig vakre klær og ting.

Adresse: 111 Boulevard Beaumarché

Har du noen gang fått livet ditt endret av en hotdog? Vel, det påstår pariserinnen Estelle at pølsene på Le Tricycle har gjort for henne. Her bærer rettene festlige navn som «Snoop Dogg» og «Dogtor Dre». De har også vegetariske alternativer med karamellisert tofu. En annen av hennes favoritter er tacorestauranten Chilango hvor hun foreslår å ta et kveldsbesøk. Her har de friskpressede juicer og en herlig guacamole, og fantastiske cocktails som inspirerer til å gå videre ut i Paris-natten.

ET PAR MIDNATTSGLASS MED PARISERNE:

Er dagen i denne franske drømmebyen så god at du ikke vil at den skal ta slutt? Lakenskrekk er heldigvis et utbredt fenomen i Paris, så du vil lett finne godt selskap ut i de små timer.

Paris-skribent Lindsey Tramuta foreslår å drikke drinker på Tiger dersom du befinner deg på Rive Gauche-siden av Paris. Stedet spesialiserer seg på gin og tilbyr også lekre småretter og østers.

Adresse: 13, rue Princesse

Er du på Rive Droite-siden, ta turen til Gravity Bar og drikk kreative cocktails i denne stilige designbaren.

Adresse: 44 rue des Vinaigriers