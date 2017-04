Skal du på påskefjellet? Her har du garantert skiføre

Påsken er sein og våren har kommet i lavlandet, men ikke fortvil – mange alpinsentre lover gode forhold og i høyfjellet kan det bli perfekt for lange skiturer!

Av: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Påsken er et av sesongens høydepunkt for fjellglade nordmenn. Og selv om snøen har glimret med korte besøk i lavlandet mange steder denne vinteren, ga slutten av mars påfyll i den norske fjellheimen. Noe som var kjærkomment i flere fjellområder og alpinanlegg.

Få også med deg: Hit bør du reise i 2017

Garanterer forhold

‑ Vi kan garantere gode forhold i bakkene på Norefjell i påsken. Det er lagt kunstsnø gjennom hele vinteren for å sikre sesongen på slutten. Vi har også et godt påskeprogram i og rundt bakkene i år, sier Geir Bottolfs ved Norefjell Skisenter.

For til tross for at Norefjell ikke er av de høyestliggende skisentrene, og mange vil anta at sesongen her er kort, er budskapet fra dette og mange andre anlegg tydlig når påsken står for døren; «Vi har gode forhold». De gode alpinforholdene må likevel forklares med stor snøproduksjon.

Sjekk føret Den sene påsken og varierende snøforhold har innvirkning på skiføret rundt omkring i landet. Det kan være en fordel å sjekke situasjonen i alpinanlegg på fnugg.no før man booker ferien i siste liten. Tjenesten dekker 130 anlegg i hele landet og har daglige oppdateringer på føreforhold. Skiinfo.no gir også informasjon på over 100 anlegg i Norge. Skal du ut i fjellet, så bruk varsom.no . Tjenesten publiserer snøskredvarsler for de fleste fjellområdene i Norge hver dag. Tjenesten publiserer også isvarsler. Isvarslene gir informasjon om farbar is på innsjøer og vann i hele Norge.

‑ For de som ser ut av vinduet i byen, er det lett å glemme at vi hadde en rekordtidlig sesongstart i november. Kulden og snøen den gang, danner sålen for kunstsnøen vi har i bakkene nå. Og det er ikke så mange høydemeter som skal til for at nattefrost bevarer forholdene, sier Camilla Sylling Clausen, generalsekretær i Alpinanleggenes Landsforening.

Mer glad i sol og bad? Her er fem påskeferiemål utenom det vanlige

Spår «t-skjortepåske»

Noen steder, som Myrkdalen ved Voss, har fått flere meter snø i vinter og er godt rustet for påsken med natursnø. En del mindre skisentre kan få problemer med smelting, men reiser man til steder som Hemsedal, Beitostølen, Kvitfjell eller Hafjell, ligger alt til rette for en alpinpåske.

‑ Alle de store skisentrene kan med sikkerhet si at det kommer til å ha åpent i høytiden. Og selv om det blir våt snø på slutten av dagen, er kosen i solveggen og alle aktivitetene og arrangementene i anleggene det mange reiser på påskeferie for. Det ligger ann til å bli en «t-skjortepåske», tror Christine Andam, redaktør i Skiinfo.no.

Les også: Fem fossefall verdt å sjekke ut

HVITT SÅ LANGT EN KAN SE: På grunn av gode forhold for kunstsnø tidlig denne sesongen, vil mange alpinanlegg ha gode forhold i påsken. Her fra Hemsedal i slutten av mars. Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Vil langt på ski

Ifølge Den Norske Turistforening blir du heller ikke alene om du tenker deg på skitur i høyfjellet. Det er en økende interesse for de klassiske fjellturene fra hytte til hytte.

‑ Vi ser at stadig flere ønsker å gå de tradisjonelle fjellturene over flere dager. Det er veldig mange som går fra hytte til hytte på egenhånd, og vi opplever også større interesse for våre fellesturer, sier generalsekretær i DNT, Nils Øveraas.

Drømme deg bort? 10 fantastiske bassenger fra hele verden

STORSLAGENT: Toppturer og fjellsport er i vinden som aldri før, og påsken er rette tiden for å komme seg til topps. Snøen har ofte satt seg bedre og det er mindre rasfare enn tidligere på sesongen. Her fra Soleibotntind i Jotunheimen. Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Eksempelvis har mange gått langruta «Massiv» siden DNT Oslo og Omegn lanserte turen i 2015. Turen tar deg gjennom Breheimen, Jotunheimen, Skarvheimen og til Hardangervidda. Turen kan enten gås på egenhånd, 350 kilometer over 14 dager, eller deles opp i fire kortere turer.

‑ Vi håper at enda flere oppdager muligheten ved å krysse og oppleve storfjellet. Dette er dager man husker for livet. I år kommer påsken sent, og da er dagene lange og sola varmer ekstra godt. Det er bare å komme seg til fjells, her venter de magiske øyeblikkene, sier Øveraas.

Mer glad i storby? Sjekk vår guide til den beste gatematen i New York

Toppturer populært

Redaktør i UTE-magasinet, Gunhild Aaslie Soldal, ser også trenden med lange turer og overnatting i fjellet. Samtidig er toppturtrenden like populær.

‑ Toppturer på ski er like populært i år som i fjor, og lett utstyr gjør anmarsjen mye enklere. I år vil det antakeligvis være skareføre i mye av høyfjellet – noe som også gjør det mulig å tre ut i terrenget selv med langrennski, sier Aaslie Soldal.

SLAKK KJØRING: Mange av landets turisthytter og alpinanlegg har gode påskeprogram denne vinteren. spesielt for barn. Sjekk hjemmesider for program. Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Hvordan man legger opp påsketuren avvhenger naturligvis av aktivitet og destinasjon, men redaktøren legger vekt på følgende;

‑ Uansett turvalg ville jeg valgt et sted hvor du kan ha en base det er hyggelig å kommet tilbake til etter endt dag i påskefjellet. For de som for de som søker noe annet enn DNTs hyttenett, har det også dukket opp flere lodger i Norge de siste årene. Blant annet ved steder som Romsdal, Hardanger og i Lofoten. Her får du profesjonell guiding og hyggelig omgivelser, sier Aaslie Soldal.

Les også: Skandalehotellet kjendisene elsker

Vil du feire påske i høyfjellet?