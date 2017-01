Jakten på skiføret endte på Sjusjøen

Trøstesløse regnskurer i lavlandet og steinharde skiløyper på fjellet har vært fasiten den siste tiden for alle som vil prøve langrennsskiene. Da VG startet jakten på skiføret fra hovedstaden, endte vi på Sjusjøen.

Her lå «trikkeskinnene» nypreparerte og blå swixen kunne endelig legges under skiene. Sjusjøen er flere år på rad kåret til Norges beste langrennssted, og mange mener i fullt alvor at stedet har verdens beste skiforhold.

- De første skiløypene i natursnø hadde vi klare 1. november. Siden har vi preparert skiløypene her oppe hver dag, forteller løypeansvarlig på Sjusjøen, Johannes Haukåssveen (54).

For proffer og amatører

Sist helg krydde det av skiløpere i alle aldre og fra mange forskjellige nasjonaliteter ute i løypenettet. Ja, her er det perfekte skiforhold for både proffe og amatører der du kan gå både korte og lange turer. Hvis været skulle være litt ruskete, er det fine alternativer nede i skogliene også.

Harespor i nysnøen på Sjusjøen.

Nå er snødybden mellom 65 og 70 centimeter, og på Sjusjøen finner du 350 kilometer med oppkjørte skiløyper i snill natur. Ingen steder på Østlandet kan måle seg med Sjusjøen når det gjelder skiforhold for langrennsløpere.

- Nei, vi er nok alene om et såpass stort løypenett der hver bidige kilometer er preparert for både klassisk og skøyting. I tillegg har vi skistadion både på Sjusjøen og nede ved Natrudstilen og flotte lysløyper. Ikke mange steder i Sør-Norge kan vel heller by på seks måneders skisesong, undrer Haukåssveen?

Rolig landskap

For skihungrige lesere som lurer på hvor Sjusjøen ligger på kartet, så er Ringsaker kommune i Hedmark fylke korrekt. Ja, Lillehammer kommune og Oppland fylke er «rett rundt hjørnet», og ca. halvparten av den berømte Birkebeinerløypa går igjennom Ringsakerfjellet og Sjusjøen. Kjente navn som Nordseter og Pellestova ligger også i samme område, henholdsvis i kommunene Lillehammer og Øyer.

Snøtunge Pellestova ligger i Øyer kommune.

Terrenget er kjennetegnet av et rolig landskap med mye myrer og småvann pluss litt åpen granskog hist og her. Ved de lavereliggende områdene på drøye 700 moh er det noe tettere og lunere granskog, men svimlende fjelltopper finner du ikke. Fjellene er slake med Nevelfjellet på 1091 moh som den høyeste toppen i området og også i Lillehammer kommune. Rasfare er vel omtrent ikke-eksisterende i disse fjellene.

Fra Oslo er det rundt 180 kilometer å kjøre med bil, og uten for stor trafikk bør det gå på rundt to og en halv time. Det er også fullt mulig med tog til Lillehammer og buss eller taxi videre opp til vintereventyret.

Tidlig morgenstund

Løpebas Haukåssveen og hans kolleger har arbeidsområdet med sine løypemaskiner ned til Hamarsætra og Kvarstadsætra i Åstdalen i sørvest og opp til Pellestova i nordvest.

- Du må tidlig på jobb hvis dere skal rekke å preparere alle disse kilometerne før det blir for mye folk i løypene?

Solnedgang over Reinsvatnet.

- Det er det gjerne været som bestemmer. Er gjerne opp klokka 03.00 og sjekker litt. Hvis det er mye vind, legger jeg meg ned igjen. Oftest er vi i gang mellom klokka 04.00 og 05.00, i hvert fall aldri seinere enn klokka 06.00, sier løpebasen. Dette er tydeligvis ikke noen jobb for B-mennesker!

Mange økonomiske bidragsytere

Sjusjøen og Omegn Skiforening står bak løypeprepareringen, og de får økonomisk støtte fra blant annet almenningene, velforeninger, næringsdrivende og hytteeiere. Høy standard på skiløypene er selvsagt ikke gratis, og årlig går det med 3,5 millioner kroner. I tillegg er det et annet budsjett der grunneierne betaler «gildet» for løypeprepareringen til de to skistadionene på Sjusjøen og Natrudstilen.

Sjusjøen er i dag regnet som Norges største hytteområde med sine 3500 hytter og 300 leiligheter. Med hele 6700 hytter i Ringsaker kommune er dette landets største hyttekommune, så det er ikke rart det er mye folk på ski i de velpreparerte skisporene.

Opprinnelig ei setergend

Sjusjøen er egentlig ei gammel setergrend, og rundt 1910 startet bøndene med å leie ut seterhus til overnatting. Etter 2. verdenskrig startet hyttebyggingen, og blant annet dukket materialer fra nedrevne tyskerbrakker fra Nordseter og Lillehammer opp igjennom som hytter i Sjusjøen-området. Den første store hytteutbyggingen startet på 1950- og 1960-tallet, men den største katalysatoren har vært vinter-OL i 1994. Etterpå har det vært virkelig full fres på bygging av hytter i dette området.

Skiløyper for både liten og stor på Sjusjøen.

Løypebasens favoritter

Johannes Haukåssveen har holdt på med skiløyper på Sjusjøen i 34 år og løypekjøring i ti år. Sprekinger i disse traktene har selvsagt gått Birkebeinerrennet, og Haukåssveen med sine 17 merker er intet unntak. - I de siste årene har jeg ikke fått vært med, for løypeprepareringen har tatt for mye tid, sier han.

- Du har jeg gått på ski i disse traktene i hele ditt liv, så da har du vel noen favoritt-løyper å anbefale?

- Ja, det er klart. Jeg har mange favoritter, men er det uvær er Mosterunden fin å gå. I knallvær kan turen over Sollifjell og Snørvillen og nedpå Sjusjøvannet anbefales. Vil du ha en virkelig langtur, er runden om Lunken, Pellestova, Snultra, langs Mellsjøen, over Elgåsen-Midtfjell, Snørvillen og Sollifjell fantastisk. Her er det bare å kose seg og gå med sola hele dagen, sier 54-åringen og blir drømmende i blikket.

Flere tips:

VG har sjekket langrennsforholdene litt rundt på Østlandet ellers også. Snøfallet midt i uka har gjort underverker flere steder, og nå begynner mulighetene å bedre seg i fjellområdene. I lavlandet er mulighetene dessverre fremdeles nokså begrensede. For å se om løypene er preparert når du skal på ski, så sjekk Skisporet.no.

Trysilfjellet:

100 km med nypreparerte langrennsløyper, både klassiske spor og skøytespor.

Snødybde 50 cm.

Gålå:

140 km med nypreparerte langrennsløyper, både klassiske spor og skøytespor.

Snødybde 55 cm.

Hemsedal:

100 km med nypreparerte langrennsløyper, både klassiske spor og skøytespor.

Snødybde 15-25 cm.

Geilo og Ustaoset:

50 km med nypreparerte langrennsløyper, både klassiske spor og skøytespor.

Snødybde 20-70 cm.

Norefjell:

11 km med nypreparerte langrennsløyper, både klassiske spor og skøytespor.

Snødybde 35 cm.

Gaustablikk:

43 km med nypreparerte langrennsløyper, både klassiske spor og skøytespor.

Snødybde 45 cm.

Oslomarka:

Ved Brovoll og Tverrsjøstallen er det preparert både klassiske spor og skøytespor. Det blir kjørt flere løyper der det er mulig til helga. Bli oppdatert på Skiforeningen.

Snødybde 0-15 cm.