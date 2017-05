Guide: 10 steder å ta kaffepause i New York

Planlegger du en tur til storbyen over alle storbyer? Dette er noen av stedene som gjør at du trygt kan droppe Starbucks og heller gå for en lokal favoritt.

Selv om det florerer av grønne juice-sjapper, såkalt Komboucha selges på hvert gatehjørne og matcha-teen har tatt byen med storm, er det én ting newyorkerne virkelig elsker, nemlig kaffe.

Og ikke bare en hvilken som helst «på hjørnet»-kaffe, men en skikkelig digg luksuskopp, gjerne servert kald med isbiter om sommeren eller rykende varm om du foretrekker det.

La Colombe er en storfavoritt blant mange newyorkere. Kvalitetskaffe servert i hyggelige omgivelser uten hverken WiFi eller fullt av laptoper. Her kan man fint koble helt ut og bare nyte litt skikkelig peoplewatching og en god kopp kaffe.

Adresse: 319 Church Street

Hvis du er på utkikk etter det perfekte frokoststedet, er du nødt til å besøke Five Leaves i det trendy nabolaget Greenpoint. Her kan du drikke en god kopp nybrygget kaffe mens du spiser de tykkeste og mest instagramvennlige pannekakene som er å finne.

Adresse: 18 Bedford Avenue

I lyse, moderne lokaler på trendy Lower East Side serverer Blue Bottle Coffee deilige kaffekopper med perfekt utsikt til livet på gaten. Her kan tiden gå fort! Ikke minst ligger denne cafeen veldig bra til om du er lysten på å sjekke ut Lower East side som florerer av kule butikker!

Adresse: 71 Clinton Street

Skal du ta kaffen med deg på farten har kafeen Maman takeaway-kopper som er litt ekstra forseggjort. En detalj som gjør det litt ekstra hyggelig (og ikke minst mer Insta-verdig). Det er heller ingen dum ting at de serverer ville karamell-cookies og digge salater. Rett og slett et bra sted for både lunsj, en kjapp bit på veien eller et sted å ta med seg laptopen for å jobbe.

Adreesse: 239 centre street

Om du er blant de som vil vente på å få et bord hos Butchers Daughter for lunsj, er en tur rett over veien på Café Integral å anbefale. Digg kaffe med hjemmelaget nøttemelk?! Ja, takk! Lite og intimt, en café som fort kan bli et stamsted!

Adresse: 149 Elizabeth St

Om du er fan av serien «Girls» bør du ta et kaffe-stopp hos Cafe Grumpy. I serien jobber både Ray og Hannah her, og det er spilt inn mange kjente scener på denne Broolyn-kafeen.

Adresse: 193 Meserole Avenue, Brooklyn

Er du i Williamsburg er Devoción en skikkelig perle. Høyt under taket i industrielle, men samtidig særs hyggelige omgivelser. Det er heller ingen uting at dette er en av de beste kaffekoppene du kan få servert i byen. Her leker de ikke kaffe. Like utenfor kan du nyte utsikten over til Manhattan skyline. Perfekt for en gåtur langs vannet.

69 Grand St. (at Wythe), Brooklyn



På Upper West Side ligger den eksentriske lille kafeen Alice’s Tea Cup som serverer utallige typer te, scones og sandwicher, men også svart kaffe i enorme kopper. Veggene er fulle av Alice in Wonderland-sitater. Et must for Alice-fans!

Adresse: 102 W 73rd street

Det lille populære bakeriet Clinton Street Baking Co. & Restaurant som ligger på Manhattens Lower East Side er en liten opplevelse i seg selv. Lukten av nytraktet kvalitetskaffe slår mot deg med en gang du kommer inn døren, og får du ikke plass på en av de 32 sitteplassene kan kaffen nytes utenfor i den hyggelige gaten. Husk å få med deg bakeriets signaturbakst – en saftig, akkurat passe søt blåbærmuffin. Eller en stabel med pannekaker og masse blåbærsyltetøy!

Adresse: 4 Clinton Street

At New York kan være svindyrt er ingen hemmelighet. Der er kanskje heller ikke en tilfeldighet at det som sies å være USAs dyreste kaffekopp serveres nettopp her. Om du er villig til å punge ut 18 dollar, rundt 150 kroner, for en rykende fersk kopp litt utenom det vanlige er Extraction Lab by Alpha Dominche Ltd. stedet å besøke.

Adresse: 51 35th Street, Brooklyn