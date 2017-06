New York-ferie? De beste rooftop-barene

NEW YORK (VG) Det finnes få måter som er bedre å nyte metropolen på enn fra en takterrasse. Her er stedene som er verdt å sjekke ut.

Enten du trenger en pause midt på dagen eller et perfekt sted å avslutte dagen er et besøk på en skikkelig rooftop et must på NYC-ferie.

Skal du på New York-ferie under vår- og sommermånedene er det stor sannsynlighet for at det blir varmt. Byen koker og det kan være deilig (og nødvendig!) å trekke seg litt tilbake.

Her er en oversikt over noen av de kuleste takterrassene New York har å by på.

Med deilig plassering på Lower East Side er rooftop-baren på Mr Purple på toppen av Hotel Indigo verdt et besøk. Her er det god musikk og stemning for å sitte lenge. Som et stort pluss har du utsikt over hele byen. Et såkalt infinity-basseng topper kaka. Dette er også et ypperlig sted om du vil ta helgebrunsjen i høyden. Et annet pluss er at denne baren er litt rimeligere enn mange andre rooftop-barer.

Om du vil ha perfekt utsikt mot Manhattan skyline er hotellet William Vale og restauranten Westlight absolutt verdt å sjekke ut. Dette er en av byens hotteste rooftoper om dagen, og det er ikke uten grunn. Her får du rett og slett med deg noe av den frekkeste utsikten New York har å by på fra den høyeste skyskraperen i området. Vil du være sikret kremplassen for middag anbefales det å gjøre en reservasjon, men det er muligheter om du bare vil slenge innom også. Om du bare er ute etter en litt mindre formell pust i bakken har hotellet også en lavere terrasse kalt Vale Park der foodtrucken Mister Dips serverer burgere og digg iskrem til fin utsikt.

Om det skulle være fullt på William Vale, er naboen The Ides på Wythe Hotel ikke et dumt alternativ. Her er det også finfin utsikt inne om været jobber mot deg.

Om du vil dingle med beina i et basseng og samtidig se på New York fra 18. etasje er Jimmy at The James et godt valg. Fantastiske (og ganske dyre) drinker serveres, og i helgene er det god partystemning her.

Selv om området rundt Times Square ikke er det mest sjarmerende er det også et must på New York-ferien. Fra baren The Press Lounge kan du se byen pulsere uten at du trenger å møte et stappfullt lokale.

Rooftopen på Pod39 Hotel er en skikkelig koselig oase i bydelen Murray Hill på Manhattans østkant. Her får du fin utsikt mot skyskraperene. Heller ingen ulempe at de serverer tacos og at stemningen er mindre formell. Vi sier alltid ja til tacos og avslapping!