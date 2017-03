Guide til Marokko: Dette bør du gjøre i Marrakech

På en dag i Marrakech kan du gå fra å få en slange ufrivillig slengt rundt halsen til å finne deg selv i en hage med vanntunneler fra 1800-tallet.

Tekst og foto: Kaia Eriksen

På et mursteinsgulv i en bakgate i Marrakech stabber en eldre fyr rundt med stokk. Eller, stabber er feil. Han beveger riktignok bena tregt, men armene kaster han voldsomt rundt seg. Han snakker fort og mye på arabisk. Ansiktet vrir seg i ulike grimaser. Så blir han plutselig alvorlig og smeller stokken i gulvet.

Hajj Ahmed Elzerghni har vært fabelforteller i femti år. I kveld har han forestilling på Cafe Clock. Tusen år med marokkansk fortellertradisjon må ikke gå tapt. Hajj har med seg to yngre fortellere også. Malika Benallalog Zakaria Zkiri. De forteller på engelsk om forheksing, trolldom, forbannelse, sjalusidramaer, konger, dronninger, den store kjærligheten og den bunnløse sorgen.

– Vi vet at vi ikke kan konkurrere med «Game of Thrones» helt ennå, men vi kommer dit, sier Malika etter sin fortelling.

Lokal kafé

I tillegg til fortellerkvelder som arrangeres to ganger i uken, er det alt fra yoga til tradisjonell arabisk musikk og jam-kvelder på Cafe Clock.

Det er briten Mike Richardson som er hjernen bak stedet.

– Jeg dro til Marokko for første gang for ti år siden. Da hadde jeg jobbet i restaurantbransjen i London i mange år og begynte å bli sliten av det. Jeg var her på ferie og ble kjent med så mange bra mennesker. Ni måneder etter den første turen hit, begynte jeg å lete etter et feriehus her.

Han likte seg så godt at han bare ble her. Marrakech har væt hjemmet hans siden. Men trangen til å drive restaurant kom tilbake.

– Jeg synes det var mangel på kultursteder der ukjente musikere og lokale talenter kunne få muligheten til å stå på en scene. Så det er tanken med Cafe Clock. Jeg vil ikke at kafeen min skal bli en turistmagnet, men vi har ikke noe imot litt turister, sier Mike.

Menyen omtaler han som crossover og kunsten på veggene er lokalprodusert streetart.

Bo på riade

For å finne kafeen til Mike, bør du starte ved Kasbah-moskeen. I dette området finner du også flust med riader du kan bo på – et tradisjonelt marokkansk hus med hage og/eller gårdsrom. Slike riader har blitt svært trendy de siste årene, og tilbyr for mange mer gjestfrihet og varme enn et kommersielt hotellrom kan stille opp med.

Riad Dubai er en av dem. I likhet med Clock Cafe, kan det være vanskelig å finne, men når du har kommet deg dit en gang, finner du det neste gang også. Gatene som er tilsynelatende like, har heldigvis kjennetegn du kan merke deg.

Der du skal gå inn i labyrinten av smågater for å finne Riad Dubai er det for eksempel en streetart-tegning av en ninja. Deretter er det heldigvis skiltet! På Riad Dubai får du et stort rom med badekar. Frokosten består av pannekaker, smøreost, oliven, en kanne kaffe eller myntete. Den kan du spise på en takterrasse med utsikt over gamlebyens hustak og parabolantenner.

Dyrisk uteliv

Det uunngåelige stedet når du bor i nærheten av Kasbah-moskeen i Marrakech, er Djema El Fna, den store markedsplassen med sine tusenvis av boder, kafeer og mer eller mindre innpåslitne selgere. Såpebobler, ballonger og neonlysende ringer er noe av det du ser hvis du ser opp. Hvis du ser ned er det motoriserte leker, smykker, klokker, klær, hatter, kaktusfrukt, valnøtter, vesker, henna i pulverform, sko og skopussere som konkurrerer om oppmerksomheten.

Når du går over plassen går du forbi slangetemmere som gjerne slenger en slange rundt halsen din hvis du vil ta bildet med dyret deres og gi dem mynter, helst sedler. Noen ganger slenger de slangen rundt halsen på folk som ikke er så interessert i det også. Det tyder gestene og lydene fra slangeområdet på. Ikke gå for nærme, er tipset som gjelder. Aper, skilpadder og kameleoner er det også på torget. De sistnevnte kan kjøpes som kjæledyr.

Hvis du synes det blir slitsomt nede på plassen, kan du trekke opp i høyden for å se alt i fugleperspektiv. Sett deg på en av kafeene med utsikt. Kessabine er ikke et dårlig valg. Spis couscous og langstekt lam i tajine med ønsket tilbehør. Hvis du får et bord med utsikt, er det ikke så farlig at det er flere turister på stedet. Men hvis du vil ha et glass vin eller en duggfrisk pils til måltidet er ikke dette stedet for deg. Da må du faktisk gå helt inn til den nye delen av Marrakech for å få oppfylt ønsket ditt. Flere av stedene de serverer alkohol må du sitte innendørs i syndens pøl så ikke forbipasserende på gaten utenfor ser hva du bedriver.

Prut til du stuper

Venninnene Lynn Rouse og Cherie Donavan er blant turistene i Marrakech som har kommet for å gjøre kupp. De har reist helt fra Australia for å kjøpe krydder, olje og smykker i Marokkos hovedstad.

– Jeg får alltid en god pris, sier Cherie og forklarer hvordan:

– Jeg hører prisen deres og tar et steg til siden. Så gir jeg meg ikke før de er nede i en fjerdedel av det de startet på. Jeg har prutet for mye i Asia til å bli lurt her, sier hun.

De to venninnene er rutinerte og har til og med skaffet seg en privatsjåfør og guide som tar dem med rundt.

Hvis du ikke er like giret på shopping som de australske venninnene og trenger et avbrekk, kan du dra til Palais Khum. Det er mest av alt et boutiquehotell, men det er også en restaurant der du kan bestille et assortert utvalg marokkanske salater til lunsj, for eksempel. Du kan sitte i hagen på hotellet under en daddelpalme. Her er støynivået lavt og kelnerne dukker opp akkurat passe ofte.

Men det beste av alt er likevel at de har et basseng du kan bade i! Mot en liten sum får du utdelt håndkle og fri tilgang. Å booke seg inn på et av de spesialdesignede elleve rommene som har enten privat hage eller privat terrasse, er derimot ikke mulig mot småpenger, opplyser manageren Yassin Zyani.

Rett ved hotellet åpnet det tidligere i år en hage, Le Jardin Secret. På 1600-tallet lå det et palass her. På midten av 1800-tallet ble det bygget en riad. Vanntunnelene fra den riaden er restaurert og brukes til å vanne plantene i hagen. Her er det også umulig å stresse. Hvis du kommer hit stresset, er sjansen for at du blir roligere større enn sjansen for at du forblir stresset. Her kan du studere planter fra hele verden og se på småfugler. Det er også en liten kafé i hagen. Og sist, men ikke minst, rennende vann. Vannet er for muslimene et tegn på både liv og guds eksistens. Nok et tegn på at du kan tilbringe lang tid her.