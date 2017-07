Madeira - en perle i Portugal

Glem neonfargede flytemadrasser og rødsvidde bikiniskiller. Som et alternativ til turistifiserte charterklassikere seiler denne atlanterhavsøya opp som et perfekt alternativ for deg som vil gå turer i vakker natur, bo på elegante hotell og nyte et glass madeira etter middag.

Madeira er Portugal med vind i håret. Alltid blomstrende, og alltid behagelig klima. Et sted der tiden på mange måter har stått stille lengst ute i havgapet. Her får du vintersol i en langt mer elegant innpakning enn på Gran Canaria som ligger femti mil lenger sør.

Ikke bare pensjonister

Madeira ble nylig kåret til verdens beste øy under World Travel Awards - reisebransjens svar på Oscarutdelingen. Dette er andre året på rad Madeira går av med seieren, i hard konkurranse med alle verdens øyer. Noe av begrunnelsen er at øya har et behagelig klima der det aldri blir for varmt til å vandre i fjellet, eller å ta seg en rusletur i den trivelige hovedstaden Funchal. Det er derimot en myte at det bare er pensjonistene som trives her. Mye har skjedd de siste fem årene som har fanget interessen til yngre generasjoner.

Utendørs kunstopplevelse

Øyas store sønn Cristiano Ronaldo vokste opp i fattige kår i Funchal, og startet sin berømte fotballkarriere som fireåring i den lokale klubben Andorinha. Siden den gang har han vært en fantastisk ambassadør for øya, og i fjor åpnet han sitt eget hotell, Pestana CR7. Det er et sprekt boutiquehotell med bare førtini rom på ett plan, og med tydelige fotballreferanser som kunstgress i korridoren. Prisen per natt ligger på 900 kroner for et dobbeltrom. Madeiras internasjonale flyplass skal også oppkalles etter fotballstjernen, og det ryktes at oljesheiker fra Midtøsten allerede har kjøpt reiser hit, bare for å kunne lande på Cristiano Ronaldo-flyplassen. www.pestanacr7.com

Dørutsmykkingen i rua de Santa Maria er et godt eksempel. Det er hovedstadens eldste gate, men takket være kulturminister João Carlos Abreu, er brosteinsgaten i dag en sjarmerende gågate og en utendørs kunstopplevelse med over hundre håndmalte dører. Her er det minst like hyggelig på dagtid som på kveldstid når du kan sitte på restaurant midt i gata og spise lokalfanget espada. Dypvannsfisken har et utseende som minner mer om monster enn fisk, men smaker mildt og godt.

Levende hovedstad

–Jeg kan ikke skjønne at vi ikke har reist hit før, sier Vibeke Allum (48). Hun og kjæresten Glenn Ruud (50) er på Madeira for første gang, og det spreke paret har besteget Pico Ruivo, som er øyas høyeste topp på 1861 meter. De har også badet i det naturlige havbassenget Porto Moniz på nordkysten, og vandret langs levadaen Vereda dos Balcões.

– Det er en fantastisk øy å oppdage på dagtid, og når kvelden kommer er Funchal en levende hovedstad der vi liker godt å sette oss på elegante The Ritz med et glass bobler og se på folkelivet, sier Vibeke.

Balansert turisme

Madeira makter det mange andre destinasjoner ikke får til: Å finjustere turismen slik at den aldri blir overveldende. Øyas tradisjoner og historie er lett tilgjengelig, og det finnes ingen soner der turistene er i flertall. Om du er på levadavandring langs de gamle vannveiene, eller tar deg en dukkert på et av de lekre havbadene, så kan du være sikker på at lokalbefolkningen er der med deg. Og det er en luksus kan man ikke ta for gitt på verdens beste øy.

ØYDRØM: Glenn Ruud og Vibeke Allum har falt pladask for Madeira, og de mange mulighetene til både store naturopplevelser og deilig byliv. Foto: Vibeke Montaro

Sånn reiser du:

Ta rutefly (Norwegian flyr direkte fra Oslo på tirsdager fra november til mars), eller velg en pakkereise med TUI, Apollo, Ving eller Solia. Flyreisen tar cirka fem timer.

Det er verdt å merke seg at Solia er de eneste som flyr direkte fra Norge til Madeira i sommerhalvåret.

Her spiser du:

Budsjett

Mercearia Dona Mecia - et hyggelig, uformelt sted for en kaffekopp og en matbit. Du sitter ute i et trivelig gårdsrom like ved shoppingsenteret La Dolce Vita, og selvom servicen kan være litt treg, så er det perfekt for en rask og smakfull lunsj. Adresse: Rua Aranhas 26

Middels

Taberna da Esquina - Her er du midt i hjertet av gamlebyen, og selvom det finnes mange restauranter å velge blant nettopp her, så er dette en av de aller beste. Her er det hyggeligst å sitte ute på gata mens kveld blir til natt.

Adresse: Rua Santa Maria 119

www.tabesquina.com

Luksus

Forfriskende havbasseng Det finnes ikke mange strender på Madeira på grunn av den kuperte kystlinjen, men det er desto vanligere med lekre havbasseng. Alle de lekreste hotellene som ligger nærmest havet, har bygd ut egne badebrygger med trapp der du kan ta deg en dukkert. Det krever litt bedre armmusklatur enn å vasse på en sandstrand, men belønningen er et klart og fantastisk hav. Porto Moniz er et naturlig havbasseng beliggende på nordkysten, der du kan nyte havet innimellom svart fjell. Estetisk og behagelig. Like utenfor Funchal sentrum ligger Lido, et lekkert bassengområde som er mye brukt av lokalbefolkningen. Her er det rimelig å komme inn, og det er et deilig sted hvis du vil investere i brunfargen.

Restaurante do Forte - Restauranten ligger inne i det gamle fortet Sao Tiago som sender tanken til Kardemommebys lekne arkitektur. Maten er fantastisk med gourmetpreg, og vinkelnerne tilbyr deilig vin fra fastlandet. Har du sansen for finesse, forhåndsbestiller du transport i restaurantens egen Rolls Royce.

Adresse: Rua Portao Sao Tiago

www.restaurantedoforte.com.pt

Her bor du:

Budsjett

Pensão Astoria - Supersentralt pensjonat med sjarmerende og litt gammeldags preg i Funchal. Her bor du billig, men vær obs på at noen av rommene deler bad. Sørg for å bestille rom med privat bad dersom det er viktig for deg.

Pris: Fra 225 kroner per natt.

www.pensao-astoria.funchal.hotel-madeira.net

Middels

Porto Mare - Moderne hotellkompleks med alle fasiliteter, inkludert flott basseng, spa og en frodig hage. Hotellet ligger sentralt ved havpromenaden i Lido-området i Funchal, og du har kort vei til både restauranter og butikker.

Pris: Cirka 1.400 kroner per natt for et dobbeltrom

www.portobay.com – klikk deg videre til Porto Mare

PENT HOTELL: Porto Mare ligger fint til i Funchal. Her kan du bo for en ok pris. Foto: Vibeke Montaro

Luksus

Cliff Bay - Alt med dette hotellet er deilig: utsikten over Atlanteren, det deilige bassengområdet og den spektakulære frokosten på terrassen (med verdens beste utsikt). Det er med god grunn at gjestene returnerer år etter år.

Pris: Cirka 2.000 kroner per natt.

www.portobay.com – klikk deg videre til Cliff Bay

Dette gjør du:

Budsjett

Det er gratis å rusle rundt på det imponerende ferskvaremarkedet Mercado Lavradores i Funchal. Sørg for å få med deg smakeprøvene på eksotisk frukt i andre etasje, og fiskeavdelingen på bakkeplan hvor alt fra brannbilrød papegøyefisk, massive tunfiskfiléter og dypvannsfisken espada (dolkfisk) er til salgs.

BUGNENDE: Funchals Mercado Lavradores er en fest for øynene, og i andre etasje kan du smake på eksotisk frukt. Foto: Vibeke Montaro

Middels

Fyldig madeiravin er øyas store eksportvare. Vinprodusenten Blandy's holder til i sentrum av Funchal, og tilbyr omvisning pluss smaking. Her kan du lære om øyas unike vinproduksjon som har holdt det gående i tohundre år. Dette er vin som smaker av jul og hygge, og det er stas å kjøpe med seg en flaske hjem.

Pris: 5,90 euro.

www.blandyswinelodge.com

Luksus

High tea på Reids Palace Hotel

Dette er et ekte stykke historie der du nyter nøyaktig samme utsikt som Winston Churchill, Gregory Peck og svenskekongen mens du inntar din rituelle 'high tea' med scones, agurksnitter og småkaker. Dette bør reserveres i forkant, og du kommer ikke inn i shorts eller sporsklær.

Serveres fra 15.00–17.30

Pris: 34,50 euro per person.

Visste du at:

Verdens største nyttårsfyrverkeri finner sted i Funchal? Takterrassen på CR7 er selvsagt stedet å være!