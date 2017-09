Luksushoteller på budsjett

Å bo fint i ferien er ikke lenger synonymt med å bo dyrt. Rundt om i verden finnes det en rekke trendy hoteller som lokker med Instagramvennlig design og moderne fasiliteter til budsjettpris.

The Independente, Lisboa

Lisboa er en av verdens beste byer for den som vil bo fint, selv med begrenset reisekasse. Her finnes det flere moderne budsjetthoteller – og det beste akkurat nå er The Independente. Her får du ikke bare rom med flere senger og minimalistisk design, men også romslige dobbeltrom og suiter med fotogent vintageinteriør. Den vakre art deco-bygningen har femstjerners beliggenhet, på grensen mellom utelivsområdet Bairro Alto og shoppingbydelen Chiado.

I nederste etasje ligger The Decadente, byens rimeligste restaurant, og øverst en takterrasse med fantastisk utsikt over hovedstaden.

Den populære restauranten The Decadente og et soverom med tre køyesenger på hotellet The Independente. Foto: Independente

Dobbeltrom fra ca. 950 NOK.

www.theindependente.pt

The Freehand, Miami

I Miami vrimler det av stilrene art deco-hoteller langs South Beach. Et par kvartaler unna ligger The Freehand, et ærverdig 50-tallshotell som er forvandlet til et av USAs mest populære budsjetthoteller. Her finnes noe for alle lommebøker, fra flersengsrom til en påkostet suite. Alle rom har kunst fra lokale kunstnere, aircondition og wifi. Blant fasilitetene finner du basseng, lånesykler, restaurant med egen kjøkkenhage samt The Broken Shaker – kåret til en av verdens beste barer.

The Freehand har lignende hoteller i Chicago og Los Angeles – og snart også i New York.

Hotellbaren The Broken shaker er kåret til en av verdens beste barer. 50-tallshotellet ligger bare et streinkast fra Miami Beach. Foto: Annika Goldhammer

Dobbeltrom fra ca. 1000 NOK.

thefreehand.com

Z Hotel, London

Hotellkjeden Z Hotels har ikke bare Londons rimeligste rom – prisen inkluderer også en sjenerøs vin- og ostebuffé hver kveld. Kjeden har flere hoteller rundt omkring i London, og et av de nyeste ligger i den trendy bydelen Shoreditch. Rommene er små og uten room service, men har moderne teknikk og nydelig sengetøy. Og hver morgen serveres en velsortert frokostbuffé.

Hotellkjeden finnes også i Liverpool og Glasgow.

Bo billig i London. Z Hotels tilbyr deilig frokost for enhver smak. Selvfølgelig for deg med stramt budsjett. Foto: Annika Goldhammer

Dobbeltrom fra ca. 500 NOK.

www.thezhotels.com

The Hoxton, Paris

Den britiske boutiquekjeden åpnet nylig sitt første hotell i Paris, i et townhouse på Rue de Sentier i 2. arrondissement. Her finnes 172 rom i fire forskjellige størrelser, fra den minste «Shoebox» til det betydelig større «Biggy». Designen som preger hotellkjeden er blitt hyllet av flere interiørmagasiner, og rommene har både minibar med butikkpriser og en praktisk lokalguide. Frokosten leveres direkte på døren.

The Hoxton har også to hoteller i London og et i Amsterdam.

Innredningen på rommene er enkel, luksuriøs og lekker hos The Hoxton i Paris. Foto: The Hoxton Hotels

Dobbeltrom fra ca. 1400 NOK.

thehoxton.com

Moxy, New York

Moxy er luksushotellkjeden Marriotts mer budsjettvennlige kjede, med «millennials» som målgruppe. Det nyeste tilskuddet ligger ved Times Square i New York og har 612 flott designede rom med sengetøy i egyptisk bomull, regndusj og alt en «millennial» kan tenkes å ha behov for – som Netflix, bluetooth-høyttalere og lynraskt Wi-Fi.

Kronen på dette flaggskiphotellet er New Yorks største skybar med utsikt mot Empire State Building og byens skyline.

Moxy har flere hoteller rundt om i verden.

Moxy sikter seg inn mot den yngre garde. Her i et av hotellets felles oppholdsrom. Foto: Moxy Hotels

Dobbeltrom fra ca. 1200 NOK.

moxy-hotels.marriott.com/nyc/timessquare

The Steam Hotel, Västerås

Et av Sveriges mest spektakulære nye hoteller er The Steam i Västerås, som ligger i et hundre år gammelt dampkraftverk 15 meter fra innsjøen Mälaren. Hotellet åpnet på sensommeren og lokker med rom innredet i industriromantisk stil med rustikke teglsteinsvegger, bevarte jernbjelker og tekstiler i dempede farger. Den 18 etasjer høye bygningen rommer også et spa med New York-inspirert treningsrom, flere restauranter og en av landets heftigste takbarer.

Luksushotell i Sverige. Til en billig penge! Foto: Annika Goldhammer

Dobbeltrom fra ca. 670 NOK.

www.steamhotel.se