Luksus på skinner

Vintoget som kjører gjennom rankene i Napa Valley er perfekt for luksusdyret. Nyt førsteklasses utsikt og utsøkt mat i Nord-California.

Napa Valley i California er kjent for sine kilometervis med drueranker og utsøkte vin. Hit reiser A-listekjendiser for å få seg en pause fra det hektiske, glamorøse Hollywood-livet, kun for å få litt ekstra helgeglamour.

Nå kan du også legge ut på drømmeturen – som tatt ut fra en Hollywoodfilm!

Ifølge matnettstedet Delish kjører det restaurerte toget med passasjerer gjennom noen av Californias aller beste vingårder. Disse inkluderer kjente navn som Mondavi, Beringer og Raymond Vinyards. Du får selvfølgelig servert gourmetmåltider med de beste råvarer på hvite duker i kupéen.

Dette er ikke den eneste vinopplevelsen vi har latt oss imponere av. Les også om «vinkjelleren» i Kroatia, som ligger på havets bunn.

Telttur i høst? Nå er det «glamping» som gjelder

Togsporet ble bygget allerede i 1864, men selve toget ble bygget om til et såkalt «vintog» på slutten av 80-tallet. Toget tøffer fra Napa til St.Helena og tilbake, mens passasjerene nyter mat, vin og utsikt.

Selskapet bak vintoget kan skreddersy din vinreise akkurat slik du ønsker den. Enten du er ute etter en kjapp tur, med besøk hos bare én vingård, eller om du vil fordype deg i Napa Valleys historie og besøke flere gårder og møte de lokale vinmakerne.

Alt du vil se: 24 timer i Edinburgh

Ifølge Delish er matmenyen noe for seg selv. Du forbinder kanskje små, flyttbare kjøkken med overkokte poteter på sete 27C, men det er tydeligvis mulig å lage matkunst også på små kjøkken. Blant annet serveres ricotta-ravioli med sitron, gazpacho og sprøstekt maisbrød med brunet smør. Det serveres selvfølgelig vin til maten.

Og prisen for herligheten? For en middag starter prisene på 186 dollar per person, noe som med dagens kurs tilsvarer 1450 norske kroner. Du må nok belage deg på å betale noe mer, da det typisk vil komme ekstrakostnader for ekstra opplevelser. (Som for eksempel besøk på diverse vingårder).

Matmekka i Middelhavet: Korsika for den matglade

Togturen tar mellom tre og seks timer, og ifølge nettsidene til vintoget virker det aller hyggeligst på sommeren. På høst og vinter kjører man inn i solnedgangen, men det meste av turen vil foregå i mørket.

På sommeren derimot, kan man nyte det varme sollyset lengre. «Toget kjører når vingårdene fremdeles bader i et varmt sollys, og man får med seg de spektakulære solnedgangene underveis», står det.

Slik reiser du:

Norwegian har ukentlige direkte avganger tur/retur Oslo-San Francisco, og med mellomlandinger kan du finne reiser hver dag. Billettprisene i september og oktober, ligger fra 1099 kroner til 5828 kroner per vei. Gjennomsnittsprisen ligger på litt over 2000 kroner per vei.

SAS flyr også til San Francisco, og her kan du finne turer fra 2074 kroner til 8500 kroner en vei. Også her ligger gjennomsnittsprisen på i overkant av 2000 kroner i september og oktober. SAS flyr ikke direkte fra Gardermoen, så her må du belage deg på en mellomlanding.