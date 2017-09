London for sjokolade-elskeren

I likhet med Brussel og Paris har også Storbritannias hovedstad seglet opp som en favoritt blant sjokoladeelskere. Her er Londons beste sjokosteder - verdt et besøk i høst.

Selfridges

I dag er det flere innovative sjokoladeprodusenter i London, og et godt sted å begynne å utforske tilbudet er varehuset Selfridges. Her finner du et sjokoladebibliotek med over 400 forskjellige sjokolademerker fra hele verden, fra Adoré til Zaabar. «Sjokoladebiblioteket» skal guide kundene til å velge riktig.

Ikke gå glipp av Eat Chic, som lager økologiske luksusversjoner av peanøttsmørkopper, og The Chocolatier, en av byens beste sjokoladeprodusenter. Hans sjokolade har en smak av blant annet sorte oliven og rød pepper, hakkede fennikelfrø og safran og hasselnøtt.

ET HAV AV SJOKOLADE: Chocolate Library på Selfridges i London. Foto: Gareth Davies

Adresse: 400 Oxford Street

Guidet sjokoladetur Hopp over de tradisjonelle sightseeingturene og oppdag Londons beste sjokoladebar under en guidet tur. Chocolate Ecstasy Tours har flere forskjellige ruter å velge mellom. www.chocolateecstasytours.com

Nettside: www.selfridges.com

Ettermiddags-te med tvist

I dag finnes det flere alternativer for sjokoladeelskere som ønsker å drikke tradisjonell ettermiddags-te i London. Hilton on Park Lane lokker med «Confessions of a Chocoholic afternoon tea» mens luksushotellet One Aldwych har en ekstra leken ettermiddags-te inspirert av «Charlie og sjokoladefabrikken». På menyen finnes gullbelagte sjokoladeegg, sukkerspinn og småkaker med sjokolade.

KREATIVT BORD: One Aldwych har afternoon tea inspirert av musikalen Charlie og sjokoladefabrikken. Foto: One Aldwych

Adresse: Hilton på Park Lane, 22 Park Lane One Aldwych

Nettside: www.onealdwych.com, www.parklanehilton.com

Belgisk sjokolade i London fra Pierre Marcolini. Foto: Annika Goldhammer

Pierre Marcolini

Pierre Marcolini er en av Belgias ledende sjokoladeprodusenter og åpnet nylig sin første butikk i London. Marcolini omtaler seg selv som en sjokoladegringo, og reiser rundt i verden på jakt etter de beste kakaobønnene. Deretter forvandler han dem til skreddersydde sjokoladekaker og praliner med ulike smaker som marokkansk rosépepper, timian, appelsin og bringebær og sitron. Det finnes også andre blodsukkerforsterkere som for eksempel vannbakkels med syltetøy og sjokoladekrem. Marcolinis versjon av Nutella, Casse Noisette, er en delikat souvenir.

Adresse: 37 Marylebone High Street

Nettside: marcolini.com

Melt

Dette er en chic sjokoladebutikk i Notting Hill hvor besøkende kan se sjokoladeprodusenter lage de daglige sjokoladepralinene på stedet. De tilbyr også sjokoladekurs og smaksprøver for gjester som måtte ønske det. Blant bestselgerne finner vi en mørk sjokoladekake fylt med salt karamell, en sjokoladekake med karamellisert popcorn og sunnere alternativer toppet med for eksempel poppet quinoa, stekt linfrø eller gresskarfrø.

CHIC SJOKOLADE: Notting Hill er et trendy nabolag, hvor du kan få fatt i like trendy sjokolade. Foto: Annika Goldhammer

Sjokoladeuke Sjokoladeuken i London er Storbritannias største sjokolade-event og holdes fra 9.-15. oktober i år. Tidsplanen viser workshops, smaker og demonstrasjoner av kjendiskokker. Helgen 14.-16. oktober kulminerer med The Chocolate Show på Olympia National Hall. www.chocolateweek.co.uk

Adresse: 59 Ledbury Road (også en butikk på 6 Clarendon Road)

Nettside: www.meltchocolates.com

Yauatcha

Den kinesiske gourmetrestauranten Yauatcha er noe så uvanlig som en Michelin-restaurant med et eget konditori, hvor du kan kjøpe med deg et par praliner eller sjokoladebakelser for å ta med hjem. Her finner du sjokolade med en smak av matcha, ​​jasmin eller yuzu og bakverk som «Chocolate Pebble» med sjokolademousse, brownie, kakaobønner og sjokoladesaus - alt dandert som juveler i en gullsmed. Yauatcha har også et eget konditori på Brodgate Circle i nærheten av Liverpool Street Station.

FARGERIKE FRISTELSER: Matchapraliner fra Yauatcha i London. Foto: Annika Goldhammer

REN SJOKOLADE: Knuste sjokoladebønner som oser kvalitet. Foto: Annika Goldhammer

Adresse:15-17 Broadwick Street, Soho

Nettside: www.yauatcha.com

