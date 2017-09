Langs kysten av Colombia

Colombia. Landet du må besøke i 2017, og så vakkert at popstjerne Shakira håper å få lurt fotballkjæreste Gerard Piqué til å ville flytte dit. Vi tok turen!

CELEBERT PAR: Shakira og fotballspilleren Gerard Pique under Billboard Music Awards i 2014. Foto: Scanpix.

«Jeg håper at hvis Piqué en dag får se Tayrona, så vil han ikke dra tilbake til Barcelona.»

Shakira og folkesanger Carlos Vives' hit fra sommeren 2016, «La Bicicleta», er fortsatt blant de aller mest populære sangene langs Colombias karibiske kyst. I sangen drømmer den colombianske superstjernen om å vise frem det flotte landet sitt til kjæreste og verdensmester i fotball, Barcelona-stopper Gerard Piqué, med det resultat at han ønsker å bli værende.

Det er ikke få utlendinger som har tatt turen til Santa Marta og omegn og nettopp blitt det – værende. Og med fredsavtalen mellom FARC og regjeringen på plass, er Colombia nå hottere enn noensinne. Faktisk bare slått av Canada på Lonely Planets liste over land du må besøke i 2017. Men du trenger ikke slå rot for å oppleve dette paradiset – det lar seg gjøre under på to uker. Her viser vi deg hvordan!

Dag 1 – 2: Slapp av i Santa Marta

Santa Marta ble grunnlagt av den spanske conquistadoren Rodrigo de Bastidas den 29. juli 1525, og er Colombias eldste bevarte by. Og en naturlig by å bruke som utgangspunkt for reisen på grunn av den sentrale beliggenheten.

KOLONIAL STIL: Gatene i Santa Martas historiske sentrum har spansk preg. Foto: Jonas Wikborg

Byens historiske sentrum er bygget i kolonial stil, og langs gågatene rundt Parque de los Novios (kjæresteparken) finner du flust med gode restauranter og juicebarer i verdensklasse. Når mørket faller på, er dette stedet å befinne seg, og når maten er fordøyd, er det også her nattelivet yrer. La Puerta er et must for alle som elsker salsa og karibiske rytmer, og for så vidt for alle andre også.

Etter å ha blitt kjent med byen på dag én, kan du teste ut fiskerlandsbyen Taganga på dag to. Strendene der er et hakk opp fra Santa Martas egen strandpromenade, og en dukkert i Det karibiske hav er ikke til å unngå når gradestokken viser rundt 30 røde.

FOR STRANDLØVEN: Tagana er populært blant lokale og turister, og er kjent for sine fine strender. Foto: Jonas Wikborg

Dag 3 – 5: Opplev et jordisk paradis

Fra Santa Marta tar du en lokal buss fra markedet mot Palomino, men ber om å bli satt av ved Costeño Beach. Der finner du et hostell som bokstavelig talt ligger på stranden, og som er det ultimate stedet for å ta det helt med ro. Avhengig av hvor komfortabelt du ønsker det, kan du velge mellom å bo i bungalow, seng på delt rom eller hengekøye.

PÅ STRANDEN: Beliggenheten kan ikke bli stort bedre. Foto: Jonas Wikborg

Colombias karibiske kyst Reisen: Fra Santa Marta går reisen til Costeño Beach, før perlen Tayrona står for tur. En liten snartur tilbake i Santa Marta og Den fortapte by står på trappene, bokstavelig talt. Deretter avsluttes turen i Cartagena, en firetimers busstur fra Santa Marta. Fly: KLM tar deg til Santa Marta via Amsterdam og Bogotá. Pris rundt 9000 kroner. Tips: Ikke la sjansen til å lære deg salsa gå fra deg! Få kan bevege hoftene like bra som en colombianer bosatt langs kysten, og det gjelder begge kjønn. OBS! Det er konstant rundt 30 grader – husk solkrem!

Hostellet sørger for tre daglige måltider, og resten av dagen går med til å slappe av i en hengekøye, sole seg, bade og kanskje teste ut bølgene på et surfebrett.

Etter to avslappende dager her, går turen videre til Tayrona, som ikke befinner seg mer enn 15 minutter unna. Det er stedet Shakira ønsker å bruke for å lure Piqué til å flytte til Colombia. Ikke så rart, for stedet er virkelig et jordisk paradis.

Fra inngangen tar det deg riktignok 1,5 timer å nå den beste stranden, Cabo San Juan (pakk lett!), men det er absolutt verdt det. Hvite strender med palmer og jungel som bakteppe og lyseblått karibisk hav så langt øyet rekker. Sånn man ser på bilder. Og en og annen alligator i nærheten.

Mange velger å overnatte på campingområdet ved Cabo San Juan, enten i telt eller hengekøye, men det er fullt mulig å besøke perlen på én dag. På tilbaketuren til Santa Marta kan du velge vannveien dersom du ikke har ork til å gå tilbake til motorveien. Båtbilletten, som du bestiller på Cabo San Juan, tar deg til Taganga, og derifra finner du igjen veien til Santa Marta.

HENGEKØYETÅRN: Mellom strendene kan du slappe av i Cabo San Juans eget hengekøyetårn. Også perfekt for å ta et nydelig bilde eller to. Foto: Jonas Wikborg

Dag 6 – 10: Den fortape by

Så er det duket for turens tøffeste dager. La Ciudad Perdida – den fortapte by – er Colombias svar på Machu Picchu. Ikke riktig like storslagen, men langt fra like turistifisert. Og flere hundre år eldre. Følelsen av å gå i det uberørte er ekte, og er du heldig, kan du få øye på en tukan eller to.

FANTASTISK: Ordet som best beskriver soloppgangen ved Den fortapte by. Foto: Jonas Wikborg

Vær obs på at turen er overraskende krevende og at du kommer til å svette en god del på vei opp og ned. Igjen er stikkordet «pakk lett». En badebukse til de gangene du kaster deg ut i Buritaca-elven og i de fantastiske fossefallene du blir vist, og noen lette T-skjorter. En joggebukse og en genser er å anbefale til kveldene, det samme er tursko til selve turen, og for all del: husk myggspray!

All slitet er imidlertid verdt det når du kan skue ut over den tapte byen. Nær 1200 trappetrinn i uthugget stein er siste hinder før du kan se solen ta sine første drag over kogifolket, som for øvrig fortsatt er bosatt i området nedenfor, sin hellige by.