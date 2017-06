Her har de åpnet «vinkjeller» på havets bunn

Et helt spesielt sted for vinlagring har åpnet i Kroatia - du må faktisk dykke uti for å finne det.

Kroatia er et av favorittreisemålene til nordmenn, og at de er kjent for å lage nydelig vin trekker neppe ned populariteten. Og vil du ta den kroatiske vinutforskningen til et nytt nivå, har du muligheten nå. Edivo Vina har nemlig nylig åpnet landets første vinsted under vann, hvor gjestene kan dykke ned for å få et innblikk i prosessen de kjører der nede på havets bunn.

SPESIELT SYN: Flaskene lagres i en båt på havets bunn. Foto: Edivo Vina

«Vinkjelleren» har allerede fått mye oppmerksomhet i reisepressen, og anerkjente Travel+Leisure mener opplegget alene er verdt en tur til Kroatia. Glossy magasiner som Harper's Bazaar har også omtalt det spesielle lagringsstedet.

- Etter å ha vært på sjøen hele livet, og dykket på 20 meters dyp, oppdaget jeg at temperaturen og lyset der nede på dypet holdt seg konstant. Og så tenkte jeg at dette måtte være optimalt for vinlagring, sier Edivo Vino-sjefen Ivo Šegović til VG.

Selvfølgelig er det ikke hele vinprosessen som foregår på havet - vinen lagres først på land i tre måneder, og deretter helles den over i en spesiallaget mugge som skal ligge under vann i to år. Det er nettopp denne prosessen med naturlig nedkjøling som skal gi vinen en spesiell smak, hevder Edivo Vina-eierne.

Når flaskene kommer opp fra havet, er de dekket av skjell og koraller, som gjør dem til en pyntegjenstand i seg selv.

Šegović forklarer til VG at de lagrer flaskene inne i en sunket båt.

- Så det er unektelig en unik opplevelse å besøke vår vinkjeller, slår han fast.