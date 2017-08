Korsika for den matglade

Kan en matelsker be om stort mer enn en blanding av det franske og italienske kjøkkenet? På Korsika møtes de to til en skjønn forening av sjømat, løvtynne pizzabunner og saftige oliven – for å nevne noe.

Plusser du på den deilige lokale vinen, gir det et godt bilde av hva slags matmekka den franske middelhavsøya er. For selv om Korsika er fransk, ligger den like nord for den italienske øya Sardinia, hvor også mye av matinspirasjonen kommer fra. Se på det som den franske rivieraens mindre jålete lillesøster, med italienske aner.

DEILIG STRAND: Turister soler seg på stranden i Ajacco, Korsika. Foto: Pascal Pochard-casabianca , AFP

SLIK REISER DU: Norwegian flyr direkte fra Gardermoen til Ajaccio på Korsika fra 499 kroner ut august, men i fellesferien koster billettene gjerne det dobbelte eller mer. Reisen tar cirka 3 timer og 10 minutter.

Korsika er et supert sted å feriere med leiebil, hvis du har tid til å kjøre fra sted til sted. Men en uke eller langhelg i «hovedstaden» Ajaccio kan også kalles en fullverdig ferie, da byen byr på både strand, sjarmerende shopping og fantastisk mat.

Når flyet nærmer seg fransk jord og flyplassen som ligger cirka 20 minutter utenfor bykjernen, vil du se vakre Ajaccio med sine brosteinsgater, murhus og turkise strandlinje åpenbare seg.

SØTT OG GODT: Avslutt frokosten med en dessert rett fra bakerovnen hos Boulangerie Galeani. Foto: @soniaetcaetera.

Og for matelskeren kan det være greit å vite at selv med Norwegians ettermiddagsfly som lander etter at solen har gått ned, rekker du middag. I Ajaccio er det nemlig ingenting som haster, og restaurantene åpner som regel ikke dørene før åtte – de fleste gjestene kommer både en og to timer etter det uansett.

PÅ BUDSJETT: Hos Paulo kan du kose deg glugg i hjel uten at det koster vanvittig mye. Foto: Øyvind Brenne

Rusle oppover Rue Roi de Rome og kjenn duften fra pizzaovnene som er fyrt opp, og bestill en glovarm pizza med ost som bare så vidt ikke brenner deg på tungen – i alle fall ikke mer enn en slurk lokal rødvin kan redde.

Eller hva med blåskjell som for bare noen timer siden ble tatt opp fra havet, sammen med nystekte pommes frites og sylskarp Dijon-sennep og aioli? Eller kanskje er det byens berømte hummerpasta som frister allerede i kveld.

PASTA OG HUMMER: Er det én ting Korsika er kjent for når det gjelder mat, så er det sjømaten. Få servert et gigantisk fat med pasta og hummer hos Chez Jean Jean. Foto: Martine Lunder

NYDELIG GELATO: Ikke bare smaker det himmelsk, isen fra Amorino ser også fantastisk ut. Foto: Marija Ardzanova / Instagram.

Dagen etter kan du spasere langs gatene i Napoleons fødeby og plukke med deg en varm bagett eller noen nystekte croissanter til frokost – gelatobodene med så mange smaker som du aldri har sett før åpner tross alt ikke helt ennå.

Ajaccio har i alle fall et rikt mattilbud, og det skal godt gjøres å spise seg gjennom alt som er godt på en langhelg – men det er lov å prøve.