Skandalehotellet kjendisene elsker

I snart 130 år har Hotel Du Cap-Eden-Rock vært åsted for skandaler, intriger og romanser i kjendisverdenen.

Forfatterne som har skildret hotellet er mange. Allerede i 1934 skrev F. Scott Fitzegerald om «det store, stolte, rosefargede hotellet», som han beskrev som «et sommersted for viktige og fasjonable mennesker».

Og slik skulle det forbli i årevis.

Kjente ansikter fra Hollywood, politikken og motebransjen har siden 1930-tallet solt seg ved bassenget med utsikt til det brusende Middelhavet, vandret i hagen som duftet av sjasmin – og kanskje serverte de allerede da sin kjente Bellini i baren?

IKONISK: Hotellet var faktisk først og fremst en vinterdestinasjon før hotellgründeren Antione Sella i 1914 bygget et infinity-basseng og åpnet på nytt som sommerhotell. Foto: Jan Ovind , VG

Dramatiske kjærlighetshistorier

For å få med oss noen av historiene som har gjort hotellet så kjent, må vi spole noen år tilbake. Nærmere bestemt til 1938:

Bassenget var akkurat sprengt ut i fjellknausen som stikker opp fra Middelhavet, og hertugen av Windsor, Edvard VIII, hadde abdisert og stukket av på bryllupsreise med sin elskede Wallis Simpson.

GLAMORØST: Hotel Du Cap-Eden-Roc må være et av verdens mest ikoniske. Under amfAR-gallaen syder det av kjendiser fra film - og motebransjen i sine flotteste antrekk. Her er for eksempel Heidi Klum, Alessandra Ambrosia og Ana Beatriz Barros i hotellets hage. Foto: Getty Images

Og ikke minst: Familien Kennedy hadde ankommet et av sommerhusene på Du Cap-eiendommen for årets sommerferie. Sønnen John «Jack» F. Kennedy, som senere skulle bli USAs 35. president, var med på lasset, det samme var de åtte søsknene – og selvsagt mor og far Joseph P. og Rose Kennedy. Det tok ikke lange tiden for Kennedy-familien minglet med andre elitefamilier og -par, blant annet filmstjernen Marlene Dietrich.

Og det var her, på hotell Du Cap, at Dietrich og Joesph P. Kennedy innledet en affære som skulle bli begynnelsen på et tett bånd mellom de to familiene. Årevis senere var det riktignok et annet Dietrich-Kennedy-forhold som skapte oppstandelse, mellom Marlene og Josephs sønn John, som da hadde blitt president.

STJERNESPEKKET: Hele casten fra «Ocean's Thirteen» bodde på hotellet under filmfestivalen i 2007. FOTO: Getty Images

Ti år senere var det duket for starten på nok en kjent kjærlighetshistorie. Hollywood-prinsessen Rita Haysworth hadde sjekket inn på Du Cap, sønderknust over at ekteskapet med Orson Welles var over. Men den legendariske playboyen Aly Khan hadde Haysworth i kikkerten, og ba henne på fest. «Men jeg har ingenting å ha på meg», skal Haysworth ha sagt til sin «friendemy» Elsa Maxweell. «Kjøp deg en ny kjole. Kom sent. Gjør en entré», skal Maxwell ha svart – og slik ble det til at Haysworth kjøpte en kjole hotellets boutique og dro på fest med Khan, som hun senere giftet seg med.

HØY CHAMPISFAKTOR: På takterassen kan du nyte et glass bobler med utsikt til Middelhavet. Foto: Getty Images

Ødela hotellrom

– Du har milliardærer, showbiz-folk og alle er perfekt kledd hele tiden. Det er som én stor Vogue-reportasje som blir levende, sier publisist Peggy Siegal når hun beskriver hotellet til The Hollywood Reporter.

Det skal sies at det også har vært rettet kritikk mot hotellet opp gjennom årene. Mest kjent er artikkelen til produsenten Brett Ratner. Han var så fornærmet over å ha blitt tildelt et av hotellets annekser fremfor et klassisk hotellrom, at han vel hjemme hamret ned en usedvanlig kritisk artikkel for Vanity Fair, med tittel «Why I hate the Hotel du Crap».

Det har imidlertid ikke hindret kjendisene i å fortsette å flokke seg til hotellet, hvor de også kan velge retter fra den helst spesielle menyen Picasso tegnet på 50-tallet.

EKSKLUSIV ANKOMST: Naomi Campbell har bodd på hotellet flere ganger - her ankommer hun bryggen med en yatch. Foto: Foto: Getty Images

Under den ultraglamorøse filmfestivalen i Cannes, bor gjerne flere av de største stjernene på Du Cap – som Nicole Kidman og Jessica Chastain. For ikke å nevne eks-ekteparet Angelina Jolie og Brad Pitt, som flere ganger har bodd i villaene til over 100 000 kroner natten. Den kjendistunge amfAR-gallaen holdes også på hotellet.

RAMPETE GJEST: Kate Moss ramponerte et hotellrom og ble kastet ut av hotellet på 90-tallet. Foto: Foto: AFP

– Det jeg husker best fra filmfestivalen i Cannes er da vi i 2007 hadde alle de 13 skuespillerne fra «Ocean’s Thirteen» boende her, inkludert George Clooney og Matt Damon. Det var bare helt fantastisk å se dem føle seg som hjemme, blant annet mens de spilte croquet i hage, sier hotellsjef Philippe Perd til Vogue, som også har vanskelig for å glemme en episode da regissøren Sacha Baron Cohen kom ridende inn på hotellet på en dromedar.

Moteeliten har selvsagt også lagt sin elsk på hotellet, og veteraner som Sienna Miller er avbildet i bassenget utallige ganger – og nå har også stjerneskudd som Bella Hadid og Kendall Jenner begynt å feriere der.

Ingen av dem slår dog kjendisstatusen til modellikon Kate Moss, som også står bak en av de mest omtalte kjendisskandalene på hotellet. Hun ble nemlig kastet ut på 90-tallet, da hun først brøt regelen om ikke å gå i bikini i gangene inne på hotellet – for så å vandalisere hotellrommet sitt som et svar på tiltalen.

Fikk du lyst til å ta turen? Her er litt mer fakta om reisemålet:

HOTELLET:

Hotel Du Cap-Eden-Roc ligger i Antibes.

• Fly direkte fra Oslo til Nice med Norwegian eller SAS.

• Fra Nice til Antibes kan du ta buss, tog eller taxi.

OVERNATTING:

Velg mellom hotellrom fra ca. 5230 kroner natten, suite fra ca. 11 700 kroner og en egen villa pе 250 kvadratmeter med egen kokk til svimlende 102 000 kroner.

MATEN:

Hotellet har to restauranter, og den mest kjente er den rеeksklusive Eden-Roc Restaurant.

Til forrett kan du blant annet velge mellom kaviar fra Sologne (eller Belugakaviar for gjesten med gullkort), hummer og fois gras, mens det til hovedrett serveres ulike fisk- og kjшttretter. Den еpenbare avslutningen er signaturdesseerten «Le Citron».

Pris: Rundt 1400 kroner for en sammensatt meny, men du kan ogsе velge rimeligere а la carte.

DRINKENE:

Hotellet er mest kjent for sin Bellini (prosecco og ferskenpurй), som serveres i baren med samme navn. Champagnebaren fшrer selvsagt de mest eksklusive champagnene, som Louis Roederer «Cristal Or 2002» og Dom Pйrignon «Vintage Rosй».