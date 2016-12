Kardashian-familiens villeste luksusferier

Hoteller til flere millioner per uke, luksusyachter og dramatikk – dette er Kardashian-klanens mest minneverdige ferier.

Uansett om du følger med på «Keeping Up With The Kardashians» eller ikke, er det ikke vanskelig å forestille seg at familieferiene deres er over the top. Som en fast tradisjon drar familien hvert år til et nytt, gjerne eksotisk sted ingen har vært før. «Momager» Kris Jenner fungerer som både som initiativtaker og planlegger, og la oss bare si at vi gjerne skulle vært med på alle.

Fra Thailand og Hellas til Bora Bora og Island - vi har oppsummert de mest minneverdige her:

Bora Bora

Kardashian-familiens ferie til den vulkanske øya Bora Bora i 2011 var full av dramatikk. Kims daværende forlovede, Kris Humphries, ble invitert med for å bli kjent med sin blivende svigerfamilie. Under oppholdet viste det seg at ingen av familiemedlemmene var særlig begeistret for NBA-spilleren, og det oppstod baksnakking og krangler. Stemningen ble ikke bedre da Humphries kastet Kim fra en brygge og hun mistet en diamantøredobb i vannet som angivelig skal ha kostet 640 000 kroner. Trøbbel i paradis der altså.

Én dag senere våknet Kris Jenner opp med en allergisk reaksjon på overleppen som gjorde at hun måtte holde seg inne store deler av ferien. Totalt krise kan det ikke ha vært – familien bodde riktignok på Hilton Bora Bora Nui Resort (som nå har byttet eier og navn til Conrad Bora Bora Nui) som er private villaer omringet av turkisblått hav. Den dramatiske ferien ble avsluttet med at Bruce Jenner (nåværende Caitlyn Jenner) overrasket Kris med en prest som fornyet ekteskapsløftene deres.

Mykonos, Hellas

PRIVAT: På Mykonos bodde Kardashian-klanen på et privat område i regi av hotellet Mykonos Retreat Villas i en uke. Foto: Mykonos Retreat Villas team





Da Kim var gravid med sitt første barn i 2013, North West, dro storfamilien på tur til Hellas, nærmere bestemt luksusøya Mykonos. Der bodde de i tre separate villaer i regi av hotellet Mykonos Retreat Villas i Aleomandra-bukten. Hotellvillaene hadde egen inngang, privat strand, gjestehus og eget personell som sørget for at kjendisfamilien hadde alt de trengte under oppholdet.

Ifølge Celebuzz koster én uke på dette hotellet 40 000 dollar, altså i overkant av 340 000 norske kroner. Kim var tydelig imponert av utsikten fra hotellet og delte flere bilder fra oppholdet med sine 87,8 millioner følgere på Instagram, men skal ha savnet ektemannen Kanye West. Han sendte derfor et privatfly til Mykonos for å hente Kim slik at hun kunne tilbringe et par dager med han i Paris. Enkelt og greit.

A ROOM WITH A VIEW: Kardashian-gjengen bodde fordelt på tre villaer med utsikt over Middelhavet. Villa Turquoise, Villa Amethyst og Villa Emerald. Foto: Mykonos Retreat Villas TEAM

Phuket, Thailand

Da Kardashian- og Jenner-klanen dro til Thailand i 2014 (og stebroren Brody Jenner gikk inn på rommet til Kim mens hun tok naken-selfies til Kanye West og boken «Selfish») bodde de på det luksuriøse hotellet « The Iniala Beach House» i Phuket. For deg som ikke har sett episoden består hotellet av egne små strandhus innredet temabasert. «The Moon Room» er for eksempel innredet med et ujevn, mykt teppegulv som skal gi følelsen av å gå på månen.

UNIKT: Det er Inialas egen arkitekt, Graham Lamb, som har sørget for at gjestene får en unik opplevelse i hvert rom på luksushotellet. Foto: Iniala Beach House

Husene er så klart plassert helt i nede i vannkanten og hvert hus får sin egen sjåfør, butler, kokk, spabehandler samt eget rengjøringspersonell. Og prisen? Deilige 1,2 millioner per uke.

Reykjavik, Island

Da Kanye West skulle spille inn en musikkvideo på Island med sangeren The Dream, tok han like godt med seg kona Kim, Kourtney og søstrenes venner Simon Huck, Jonathan Cheban, Nicole Reda og makeup-artisten Stephanie Ann Shepherd.

Gjengen, som i samme slengen feiret Kourtneys 34-årsdag, sjekket inn på Hotel 101, som er Reykjaviks luksushotell nummer én. Moderne eleganse og fargene svart og hvitt er gjennomgående tema for interiøret.

DESIGN: Hotellet er innredet lunt og moderne. Signaturfargene er sort og hvitt. Foto: Hotel 101

Under Kardashian-jentene og vennenes opphold var det fullt program – de besøkte den spektakulære fossen Gullfoss, badet i varme kilder, spiste på restauranten Grillmarkadurinn som regnes for å være byens kuleste, besøkte en økologisk tomatgård (Kourtney spiser bare økologisk mat) og overrasket islandske ungdommer i sentrum av Reykjavik. Programmet var så busy at de ikke rakk helikopterturen opp i fjellene til Kanyes videoinnspilling som i utgangspunktet var grunnen til at de dro til Island.

Havana, Cuba

I februar 2016 ble Cubas hovedstad, Havana, forandret til en stor catwalk da Karl Lagerfeldt arrangerte Chanel-visning der. Kardashian-søstrene var overraskende nok ikke inviterte, men dro likevel ned få dager senere med barna, venninnen Malika Haqq og Kanye West.

Til kjendisfamiliens store overraskelse var det stor sett ingen av beboerne i Havana som kjente dem igjen, og de fikk derfor gå gatelangs i fred. De leide klassiske vintagebiler uten tak og hadde privatsjåfører som tok dem til steder som nasjonalmuseet, (Museo Nacional de Arte Decorativas), trappen med Fidel Castros ornament, eiendommen til Ernest Hemingway og så klart Cubas mest fasjonable restaurant – La Guarida.

Tross dårlig mobildekning fikk Instagram kjørt seg, dog uten cubanske omgivelser, men selfies og antrekksbilder var det flust av. Kardashian-klanen med West på slep bodde på det 5-stjernes hotellet Iberostar Parque Central som ligger i sentrum av Havana og har intet mindre enn 427 rom.