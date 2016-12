10 fantastiske bassenger

Allerede lei av regn og kulde? Vi har samlet en knippe deilige bassenger med inspirasjonsgaranti.

Midt i julekosen kan det være deilig å ta en imaginær vinterpause for å drømme seg bort til en deilig og varm feriedestinasjon. Og hva slår vel følelsen av å flyte rundt i et fantastisk basseng?

Derfor har vi samlet noen av verdens aller flotteste - slik at du kan drømme, eller kanskje til og med finne inspirasjon til den neste ferien din.

Les også: Hit bør du reise i 2017

Indonesia: Hanging Gardens of Bali, Ubud

Inne i regnskogen ligger et av Balis mest luksuriøse og omtalte hoteller. Hanging Gardens ligger på toppen av en klippe, og alle villaene har sitt eget infinity-basseng med grønn utsikt så langt øyet kan se. Du har dessuten utsikt til Ayung-elven og det nydelige tempelet Dalem Segara.

Foto: HANGING GARDENS of bali

India: The Oberoi Villas, Udaipur

Foto: Oberoi Hotels & Resorts





Ettersom vi er i inspirasjonsmodus, er det vanskelig ikke å nevne dette turkise drømmebassenget - som man selvsagt kun har tilgang til om man bor i en av de svindyre suitene. Men det er da lov å drømme!

Heller på norgesferie? Her er våre mest spennende hoteller

Sveits: The Cambrian, Adelboden

Foto: The Cambrian Adelboden

Er du ikke helt lei av kulda enda, kan kanskje et basseng med utsikt til de sveitsiske alpene være det du drømmer om. Kikk ut over snødekte fjelltopper mens du selv får varmen fra det deilige bassenget.

Luksustrend i reiselivet: Betaler tre millioner for en ferie

Bahamas: Atlantis Paradise Island

Foto: Atlantis Paradise Island

Kjeder du at du kjeder deg bare av bare tanken på å flyte rundt i et basseng uten noe action, er det kanskje denne vannsklien på Bahamas du bør se for deg når du lukker øynene. Legg merke til fiskene som omgir bassenget man lander i!

Portugal: The Yeatman Hotel

Vil du bli værende i Europa mens du drømmer, kan du se for deg at du bestiller et iskaldt glass hvitvin eller en frisk cocktail i baren til Michelin-kokken Ricardo Costa, som du tar med deg ut i dette takterasse-bassenget som har utsikt til gamlebyen i Porto.

Les også: Her kan du bade i Middelhavet etter fjellturen

&Beyond Grumeti Serengeti Tented Camp, Tanzania

Foto: &Beyond

Dette lille bassenget ser kanskje ikke spektakulært ut ved først blikk. Men se for deg å synke ned i dette bassenget en varm kveld, med store lykter som eneste lyskilde, og utsikt til en stor dam - som er full av flodhester i full vigør.

Les også: Her er Norges mest spennende hoteller

Hong Kong: Hotel Indigo

Dette bassenget er ikke for deg med høydeskrekk! Det stikker nemlig ut fra 29. etasje, og med gjennomsiktig bunn kan du kikke ned på gatelivet i Hong Kong mens du svømmer.

Fiji: Laucala Island

Foto: Laucala Island

Denne Fiji-øya er gjort om til en komplett luksus-resort, med et av de mest Imstagram-vennlige bassengene vi har sett. Lukk øynene mens du tar en imaginær undervannssalto i dette bassenget, få det foreviget på bilde, og vips - hundrevis av imaginære likes renner inn.

Stor guide: Finn ditt paradis på Kanariøyene

Domus Civita, Italia



Drømmer du deg til rundt 100 kilometer utenfor Roma, havner du i den gamle langsbyen Civita di Bagnoregio. Her kan du gå over en bro - man kommer kun over til fots - og inn i den spektakulære gamlebyen, hvor du dessuten kan leie ditt eget Luci de Casa-feriehjem. Men den virkelige magien finner du under jorden - her kan du nemlig ta en svømmetur utenom det vanlige i de mørke og romantiske grottebassengene.

Santorini, Hellas: Grace Hotel

Foto: Grace Santorini Hotel





Drømmer du om Pilates-trening og grønne juicer, er det en trendy ferie du ser for deg. Såkalte wellness-ferier en nemlig i vinden som aldri før Og blant nykommerne på området er Grace Santorini, hvor du også kan nyte den kjente Santorini-solnedgangen fra infinity-bassenget. Det er ro i sjela, det.