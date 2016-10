Sniktitt inn i de nye hurtigruteskipene

Med de nye skipene som skal være klare i 2018 og 2019 ønsker Hurtigruten å kapre nye, miljøbevisste passasjerer.

– Dette blir verdens første hybrid-passasjerskip med mulighet til å seile helelektrisk, forteller konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Bellona mener at det Hurtigruten gjør nå, er banebrytende.

– Når de monterer to ganger seks MWh batteripakker i disse skipene, betyr det at batteri er en teknologi som har kommet for å bli i større skip. Dette er bevis på at det går an, sier fagansvarlig for skipsfart og Arktis i Bellona, Sigurd Enge.

Klart sommeren 2018

Bellona har samarbeidet med Hurtigruten for å gjøre skipene mest mulig miljøvennlige på flere fronter, blant annet med hotelldrift, varmegjenvinning og energieffektivisering.

I dag kan VG presentere de første designbildene av interiøret til de nye skipene som skal bygges på Kleven verft i Ulsteinvik.



Det første skipet skal være klart sommeren 2018, og det neste sommeren 2019.

NYE SKIP: Slik vil de nye, miljøvennlige Hurtigruteskipene se ut. Illustrasjon: HURTIGRUTEN

I tillegg har Hurtigruten en intensjonsavtale med verftet om å bygge ytterligere to tilsvarende skip de påfølgende årene.

Navnene på de nye skipene blir offentliggjort onsdag. De skal oppkalles etter de norske polar-pionerene Roald Amundsen og Fridtjof Nansen.

Miljøvennlig

Skjeldam forteller at Hurtigruten med disse skipene har lagt seg på en miljølinje som er mye strengere enn det som kreves i områdene de seiler.

– Disse skipene vil kunne seile helt lydløst og utslippsfritt på batteri i opp til 30 minutter. Men vi har satt av plass til større batterier. Når de kommer, kanskje innen fem–seks år, vil det bli mulig å seile inntil syv timer på batteridrift, sier han.

– Den totale pakken med ny teknologi i maskineriet, pluss skrog som er spesialdesignet for å bruke minst mulig drivstoff, vil i kombinasjon med hybriddriften redusere CO₂-utslippene fra disse skipene med 20 prosent, forteller konsernsjefen.

De to første skipene av denne sorten vil gå i det Hurtigruten kaller explorer-virksomhet.

– De kommer til å seile på eksisterende ruter til Svalbard, Antarktis, norskekysten, og til steder vi ennå ikke har vært, sier Daniel Skjeldam.