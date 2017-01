Fem kjendisrestauranter du kan få med deg på ferie

Hvis du legger ferien din til Paris eller Hollywood, kan du meske deg med Scarlett Johansons favorittpopcorn eller hummus à la Ryan Gosling.

Hvordan kan det være mulig? Jo, noen av verdens mest kjente skuespillere har også en stor matinteresse, og har til og med åpnet sine egne restauranter og utsalgssteder.

Vi har samlet fire av de mest kjente - kanskje får du et nytt sted å sette på ønskelisten for en kommende ferie? Bare se her:

Scarlett Johansson - Yummy Pop

Liker du popcorn? Liker du Paris? Hvis svaret er dobbelt ja, er det Scarlett Johansons nyåpnede «restaurant» du bør besøke. Yummy Pop ligger i det trendy Paris-strøket Marais, og under åpningen var det «Transformers»-stjernen selv som øste glovarmt, nypoppet popcorn opp i kundenes papirposer.

SERVERINGSDAME: Scarlett Johansson serverte selv popcorn til ivrige kunder under åpningen av Yummy Pop. Foto: AFP





Det lille serveringsstedet skal selvsagt ikke selge vanlig popcorn, men en gourmetversjon. På menyen står det blant annet popcorn med trøffel, havsalt og olivenolje, jordbær og sjokolade, samt salvie og parmesan – Johanssons personlige favoritt.

Så hva har fått en Hollywood-kjendis til å åpne popcornbutikk i den franske hovedstaden? En fransk mann så klart. Nærmere bestemt Johanssons ektemann Romain Dauriac, hvis søster skal styre den daglige driften. Men ettersom Johansson selv bor i Paris store deler av året, har hun lovt å dukke opp flere ganger bak poppe-disken – så det er bare å stille seg i kø.

$$: Fra cirka 45 til 135 kroner, beroende på størrelse og smak.

Ryan Gosling - Tagine

Filmsuksessen «Drive» fikk cirka halve verden til å ville date Ryan Gosling – og faktisk er det mer realistisk enn man skulle tro å få spist et måltid på kjøkkenet hans.

SUPERKJENDIS: Ryan Gosling i den ikoniske bomberjakken i «Drive». Foto: SF Norge AS Foto: Richard Foreman

I alle fall hvis man legger godviljen til. Gosling står nemlig bak Beverly Hills-restauranten Tagine, sammen med skuespillerkollega Chis Angulo.

På menyen står som navnet tilsier marokkansk mat – mezze, hummus og forskjellige tagine-retter. Og foretrekker du Cosmopolitans over couscous, skal sjefskokken Abdessamad «Ben» Benameur være rå på å servere alt fra drinker til vin og øl fra hele verden.

$$: Cirka 650 kroner for en tastingmeny og vin som starter på drøya 300 kroner for en flaske.

Jessica Biel – Au Fudge

Hvis uttrykket familierestaurant får det til å gå kaldt nedover ryggen på deg, har Jessica Biel satt seg fore å gjøre noe med det.

I fjor åpnet hun nemlig restauranten Au Fudge i Los Angeles, sammen med et knippe andre folk som har peiling - fra kjendisstylisten Estee Stanley til barnebokforfatter Kimberley Muller blant annet.

FOODIE: Jessica Biel på Critics' Choice Awards i 2016. Foto: AP

Her kan du nyte den sunne avocado-toasten din med søtpotetschips, mens ungene spiser vafler og etterhver leker med de Giambattista Valli-kledde barnepikene, som også holder kurs i brownie-pynting om det skulle friste.

$$: Fra rundt 160 til 230 kroner for en hovedrett, og under hundrelappen for et barnemåltid. Vin startet på rundt 370 kroner for en flaske.

MATINTERESSERT: Robert Di Niro kan mer enn å være skuespiller. Foto: Getty Images

Robert Di Niro - Tribeca Grill

«Gudfaren»-stjernen Robert Di Niro er født og oppvokst i New York, og i dag er han medeier i intet mindre enn tre restauranter i metropolen. Den første han åpnet var Tribeca Grill, som etterhvert har blitt en slags institusjon i området.

Her får du biff fra grillen, men også and, fisk og kylling. Kanskje mest kjent er restauranten imidlertid for sin usedvanlig omfattende vinliste - her kan det fort ryke noen kroner hvis du virkelig skal slå deg løs!

$$: Cirka 340 kroner for en biff fra grillen, og vin som starter på rundt 300 kroner flasken og går opp til mange tusen kroner for de dyreste flaskene.

Lady Gagas familie - Joanne Trattoria

TREKKPLASTER? Lady Gaga på mor og fars restaurant i New York. Foto: Getty Images

Det er ikke bare Lady Gagas siste album som er oppkalt etter hennes avdøde tante Joanne - det samme gjelder familierestauranten Joanne Trattoria på Upper West Side på Manhattan. Restauranten er riktignok ikke Lady Gagas egen, men det er foreldrene hennes som driver den, i området hvor de oppdro det som skulle bli en av verdens største popstjerner.

Dette er stedet for deg som vil ha erkeitaliensk mat, enten det er tante Joannes kjøttbøller med Gaga-familiens hjemmelagede saus, steinovnsbakt hvit pizza med artisjokk, eller en trendy linguine Vongole.

$$: I underkant av 200 kroner for en hovedrett og vin som starter på drøye 300 kroner for en flaske.