Hit bør du reise i 2017

Mange benytter juleferien til å bestille årets ferie – vi har spurt ekspertene hva som blir de hotteste reisemålene for året som kommer.

Sol- og badeferier:

KROATIA

Flere terrorangrep det siste året har gitt en dramatisk nedgang i turisme til Tyrkia. Derfor ser reisebyråene at nordmenn søker seg til andre destinasjoner som kan tilby noe av det samme – og blant de heteste er Kroatia. Faktisk estimerer Apollo at i overkant av 50.000 nordmenn reiser til Kroatia neste sommer, og reisemålet er da større enn Tyrkia for nordmenn.



VAKKERT: Gamlebyen i Dubrovnik er verdt å få med seg. Foto: , Reuters

- Tyrkia ligger nede med brukket rygg, og det vil nok ta litt tid før landet er oppe og står igjen. I mellomtiden vil mange Tyrkia-elskere reise til lavprislandene Bulgaria og Kroatia. Dette var også en trend vi så starte sommeren som gikk, og som vil forsterke seg neste år, sier Elisabeth Larsen-Vonsett, informasjonssjef i Ving til VG.

Kombiner for eksempel strandliv og kultur i Dubrovnik, som er oppført på UNESCOs verdenarveliste, eller fly dirkete til Kroatias nest største by Split, for en kombinasjon av storby, strand og historie – eventuelt en biltur nedover kysten.

Prisforslag: Fly direkte til Split fra ca. 2700 kr tur/retur i juli, eller langt rimeligere i månedene før.

OMAN

SPENNENDE: Opplev en annerledes solferie i Oman, som blant annet huser noen fantastiske moskeer. Foto: , AFP

Arabiske turister har oppdaget feriedestinsasjonen Oman for lenge siden, og Lonely Planet mener resten av verden er i ferd med å følge etter, og plasserer det på sin topp 10-liste over beste ferieland i 2017 - med god grunn.

Nordmenn har lenge dratt til Dubai for å få sol og varme uten å måtte sitte for mange timer på flyet. Derfra er det bare en svipptur på en time i luften til Omans hovedstad Muscat, og Oman egner seg sånn sett godt til en kombinasjonsferie for deg som er lysten på noe annet enn Dubais skyskrapere. Du kan også fly fra Abu Dhabi eller Doha for eksempel.

Heller på norgesferie? Her er våre mest spennende hoteller

Sultanatet Oman er mer liberalt enn mange av de omliggende landene, og ikke minst langt mer autentisk enn ferienabo Dubai. Du kan også bo som en konge hvis du er villig til å punge ut - ved vannet ligger nemlig noen av midtøstens mest luksuriøse resorter, og det bygges stadig flere.

Prisforslag: Fly via Doha for ca. 5400 kroner på under 10 timer totalt i februar. Prisene blir lavere om du kan tåle lenger reisetid.

HELLAS

NAM NAM: Den greske maten er grunn nok til å reise alene - lite slår en fresh gresh salat til lunsj i sommervarmen! Foto: Krister Sørbø , VG

Det greske øyriket fortsetter å være en norsk feriefavoritt, og Apollo begrener at over 325.000 nordmenn kommer til å reise til Hellas i 2017.

Les også: Her kan du bade i Middelhavet etter fjellturen

Men selv om Hellas vært en feriefavoritt for nordmenn i årevis, betyr ikke det at det trenger å være kjedelig. Prestisjetunge Condé Nast Traveller har blant annet plassert hovedstaden Athen på sin liste over de beste reisemålene i 2017 - en perle for den som vil kombinere solferie med kunstinteresse, på grunn av de mange nye og nyoppussede museene.

Derfra er veien kort med både båt og fly til de andre greske øyene, hvor du kan bade, sole deg og skylle ned souvlaki og tzatziki med iskald Ouzo så mye du orker.

Prisforslag: Fly direkte til Athen fra ca. 1920 kroner i fellesferien, og reis etter hvert om du vil videre med båt eller fly.

Storbyferie:

FOR VINELSKEREN: På innsiden av la Cité du Vin kan du lære alt om vin - og ikke minst smake på den. Foto: , AFP





BORDEAUX, FRANKRIKE

Hvert år lanserer verdens kanskje mest velrennomerte reiseforlag, Lonely Planet, en liste over de 100 heteste reisemålene for det kommende året, delt opp i ulike kategorier. Og øverst på listen over storbyer står den franske vinbyen Bordeaux.

Når den nye toglinjen LGV Sud-Ouest også står klar i midten av 2017, vil dessuten reisetiden til Paris være nede på bare to timer, som gjør Bordeaux perfekt som del av en kombinasjonsreise i Frankrike.

Sjekk også denne guiden til billig gourmetmat i Paris!

For vinelskeren er det nyåpnede, spektakulære museeet Cité du Vin - selvsagt med vintema – et must. For Bordeax handler virkelig hovedsakelig om vin, enten du drikker den på en av de mange vinbarene, kjører vinsmaking på et chateux utenfor byen – eller kanskje begge deler. Du trenger ikke vente til sommeren for å dra heller – turistsesongen er stort sett hele året.

Prisforslag: Fly direkte til Bordeaux fra ca. 990 kroner tur/retur. Norwegian starter direkteflyvingnene i månedsskiftet mars/april.

ROTTERDAM, NEDERLAND

GAMMELT OG NYTT: Lektere langs kanalen i Rotterdam - like bak kan man skimte moderne arkitektur. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Den havner ofte i skyggen av Nederlands langt mer kjente hovedstad Amsterdam, men Vagabond-redaktør Helge Baardseth mener det er Rotterdam du bør vurdere om du planlegger en europeisk storbyferie i 2017.

- Historisk er det ikke mye som slår Amsterdam, men Rotterdam er mye mer spennende! Mange av de gamle lagerbygningene som ikke lenger er bruk er nå tatt over av kunstgallerier, det dukker stadig opp nye kafeer og lignende, sier Baardseth til VG.

Les også: Dette er Justin Biebers luksusbolig i Amsterdam

Nederlands storby nummer to rivaliserer hele tiden med Amsterdam nor som har resultert i et sprudlende kulturliv og et knippe flotte museer. Skal du til Rotterdam bør du imidlertid gjøre det i kombinasjon med Amsterdam eller en annen nærliggende storby, da det foreløpig ikke går direktefly fra Oslo.

Prisforslag: Fly via Amsterdam fra ca. 2300 kroner året rundt.

BARCELONA, SPANIA

BY OG STRAND: I Barcelona får du dobbelt opp. Foto: , AFP

I Barcelona kan du kombinere strand og storby uten at du trenger å dra for langt, og nettopp derfor tror Vonstett-Larsen i Ving at den spanske byen kommer til å fortsette å være en feriefavoritt for nordmenn i 2017.

- Vi ser allerede en veldig sterk vintertrend hit og tror den vil fortsette utover våren. Kombinasjonen av «deilig klima, fantastisk mat og vin samt store shopping muligheter» gjør at Barcelona bare fortsetter å være veldig populær blant nordmenn. I tillegg har nordmenn en forkjærlighet for storbyer som ligger ved havet, sier hun.

Spaser langs Middelhavet, se den berømte La Sagrada Familia, spis nydelig tapas og shop så mye du orker - Barcelona har det meste, og er mest populært på våren og vinteren.

Prisforslag: Fly direkte for ca. 2500 kroner tur/retur en langhelg i april.

Langreiser:

COLOMBIA

EKSOTISK: Har du vært hekta på «Narcos» i år? I såfall kan du vurdere å legge ferien til Colombia, og besøke Pablo Escobars gamle eiendom Hacienda Nápolés, som nå er temapark med blant annet eksotiske dyr. Foto: , AFP

Er det én destinasjon som er reisebransjens store snakkis akkurat nå, så er det Colombia, med sin nyvunne fred. Landet havner langt opp på listen til Lonely Planet om land man må besøke i 2017, og her i Norge stemmer Vagabond-redaktør Baardseth i:

– Freden – dersom den holder – gjør sitt til at mange reiser til dette landet de så lenge har villet dra til, men ikke har turt. Særlig områdene ved Stillehavet har vært stengt, og når de nå åpnes så … Bankers!

Lonely Planet beskriver landet som en søramerikansk juvel, med en miks av spennende kultur, natur og vennlighet. Det er best å besøke Colombia i desember, januar og februar.

Prisforslag: Fly til Bogotá via Frankfurt for ca. 6800 kroner tur/retur i februar, eller rimeligere med flere stopp eller utenfor «høysesong».

MAURITIUS

LUKSUS: Skal du på bryllupsreise det kommende året, har du kanskje allerede vært innom tanken på Mauritius. Foto: Mattis Sandblad , VG

Planlegger du tidenes romantiske reise i 2017, er både Seychellene og Maldivene gode alternativer. Takket være de mange flyrutene med Emirates via Dubai har det også blitt langt rimeligere og enklere å komme seg til paradisøya Mauritius i det siste. Det merker også reisebyråene.

– Mauritius er veldig trendy blant dem som skal på eksotiske langreiser. «Først skapte Gud Mauritius og deretter skapte han Paradis som en kopi, skrev Mark Twain. Eller for å si det på en annen måte: Svarer ikke din elskede JA i en av de turkisblå lagunene på Mauritius, så kan du egentlig bare glemme det, ler Vonstett-Larsen i Ving.

Prisforslag: Fly via London uten lang mellomlanding for ca. 8300 kroner tur/retur i fellesferien, eller rimeligere med flere stopp, lang mellomlanding eller utenfor høysesong.

SAN FRANSISCO - LOS ANGELES, USAOBLIGATORISK: Ikke glem å stoppe og ta innover deg landskapet ved strekningen Big Sur, hvis du er så heldig å feriere langs Highway 1OBLIGATORISK: Ikke glem å stoppe og ta innover deg landskapet ved strekningen Big Sur, hvis du er så heldig å feriere langs Highway 1.

OBLIGATORISK: Ikke glem å stoppe og ta innover deg landskapet ved strekningen Big Sur, hvis du er så heldig å feriere langs Highway 1. Foto: Pontus Höök , VG

Reiseaktørene ser også at flere og flere nordmenn velger USA om de skal være lenge borte – gjerne en kombinasjon av flere reisemål på samme tur. Å kjøre langs California-kysten på den berømte Highway 1 er blant de mest populære strekningene, med ulike variasjoner.

– Et eksempel på en attraktiv USA-kombinasjon er San Francisco – Los Angeles der man for eksempel starter med storbyferie i San Francisco før man drar videre med bil til vinområdene i Sonoma og Napa – der man kan kombinere vinsmaking og sykkeltur – og deretter kjøre bil ned til Los Angeles med stopp i Santa Barbara før de avslutter i Los Angeles og flyr direkte hjem derfra, sier kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nilsen.

Prisforslag: Fly direkte til San Francisco fra 3399, og hjem fra Los Angeles fra 2320 i fellesferien. Prisene er lavere før og etter.