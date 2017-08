Herlige Lofoten til fots

Det er nesten blikkstille og blå himmel da skyssbåten fra Reine på Moskenesøya legger i vei innover Reinefjorden. Med vakre omgivelser og spektakulær natur er det umulig ikke å dra postkort-klisjeen.

– Vindstad, roper billettselgeren og altmuligmannen på rutebåten.

Dermed er båtturen over for denne gang, og nå er neste mål den sagnomsuste Bunesstranda. Visstnok en av Lofotens flotteste sandstrender, og det sier ikke lite. Øygruppen er nemlig velsignet med noen sandstrender i verdensklasse.

Les også: Polens «ukjente» badeperle

Ja, ser du bort fra badetemperaturen, kan de absolutt konkurrere med Karibias perler. I kategorien perler hører det meste av Lofoten til i slikt vær. Vi er i slutten av juni måned, himmel og hav er blått, kulturlandskapet er knallgrønt og vakkert dandert med mengder med gule smørblomster.

Det hele er rammet inn av spektakulære fjelltopper hvor enn vi snur hodet.

GULE BLOMSTERENGER: Bunesfjord i Lofoten. Foto: Tom Helgesen

Kritthvit sandstrand

Fra Vindstad følger vi folkestrømmen fra båten på kjerreveien langs vestsiden av Bunesfjorden. Så vi er slett ikke alene om å avlegge Bunesstranda et besøk i dette været. Her gjelder det å kjenne sin besøkelsestid, for det er ikke hver dag Lofoten setter smørsiden til.

Bo som en havfrue: Her kan du leie eget «skjellhus»

Etter å ha tatt noen høydemeter fra Bunesfjorden, åpner Bunesstranda seg foran oss. Nesten en kilometer med kritthvit sand. Til å være nord for Polarsirkelen er temperaturen høy, så noen lar seg selvsagt friste til en dukkert i havet. Den blir frisk og rask, for badetemperaturen står ikke i stil med antall varmegrader i lufta.

ISKALDT: Nesten som i syden, bortsett fra temperaturen. Foto: Tom Helgesen

Derfor er det deilig å ligge og sole seg etterpå med et hvalskjelett som nærmeste «nabo» her på Yttersida av Lofoten mens en havørn svever over oss med kurs mot den stupbratte Helvetestinden i øst.

Turistforeningshytte

Når vi først her i Lofoten, vil vi gjerne ha med oss mer natur. Derfor blir ettermiddagsbåten fra Vindstad droppet, og i frodig vegetasjon følger vi gamle tråkk langs vestsiden av Forsfjorden. Ikke noen røde T’er å forholde seg til, men det går greit å komme helt innerst i fjordarmen.

Vekk fra regnet? Slik kaprer du de billigste reisene

Pulsen når faretruende høyder mens vi følger et turbinrør 350 høydemeter opp til Krokvatnet, og her dukker den merkede løypa til Lofoten Turlag (LT) opp. Etter noen kilometer i lett terreng, står vi på trappen til Munkebu. Turistforeningshytta tilhører LT og har blitt navnsatt av toppene Munkan som dominerer mot nordøst.

Går nesten av seg selv

En overnatting i slike omgivelser hadde absolutt fristet, og vi ville høyst sannsynlig blitt aleine der denne natten også. Selv om vi har kommet et godt stykke utover ettermiddagen, skinner fremdeles solen klar og fin.

KVELDSSOL I REINE: Blikkstille hav og knallblå himmel. Foto: Tom Helgesen

Derfor fortsetter vi langs den T-merkede stien med tettstedet Sørvågen ved E10 som mål fem-seks kilometer unna. Med slike omgivelser og i slikt vær går turen nesten av seg selv tilbake til Sørvågen.

Årets beste reisemål: Hit bør du reise i 2017

Der venter syklene, og dette er midnattssolens land. Så sykkelturen tilbake til bilen ved Reine i det magiske kveldslyset går som en lek, for det er nesten ingen biltrafikk på denne tiden av døgnet. Og naturen, ja, den er like spektakulær sett fra sykkelsetet!