Her kan du detoxe som en kjendis

Å dra på ferie for å detoxe har aldri vært mer trendy. Her er tre av stedene kjendisene sverger til for å få ny glød.

Kalde, mørke og blakke januar blir kanskje hakket lettere å komme seg gjennom hvis man starter planleggingen - eller i alle fall drømmingen - om 2017s store ferie. Og hvis du i tillegg føler deg akkurat passe ufresh etter julen, kan du la deg inspirere av kjendisene og de kongelige, og drømme deg bort til en rensende detox-ferie på en luksuriøs resort.

MinMote har plukket ut tre av de hotteste destinasjonene for grønn juice og meditasjon, hvor mer enn én superkjendis har sjekket inn opp gjennom årene.

F.X. Mayr Health Center, Østerrike

Vogue beskriver dette som selve stedet å detoxe – riktignok hvis du er tøff nok til å stå gjennom de strenge reglene. Har du derimot det, skal du kunne gå ut dørene etter en uke med den beste huden og gløden du noensinne har hatt.

MIAMI-GLØDEN: Kronprinsessen hadde unektelig en spesiell glød da hun dro til Miami etter oppholdet i Østerrike. Foto: NTB scanpix

Kanskje var det dét kronprinsesse Mette-Marit tenkte, da hun sensommeren 2011 sjekket inn på det luksuriøse hotellet – og sjekket ut igjen med en glød pressen umiddelbart kastet seg over. Blant de andre celebre gjestene som har vært innom er Oprah Winfrey, Sarah Ferguson, eks-statsminister Silvio Berusconi og Bollywood-stjernen Priyanka Chopra.

Men spesielt glamorøst er det ikke. En stor del av oppholdet skal gå ut på at gjestene har diaré for å få renset kroppen (les denne Vogue-skribentens hysteriske fortelling fra innsiden for detaljer), og man får kun servert detox-vennlig mat med hovedvekt på rotgrønnsaler. WiFi kan du bare glemme, men det er kanskje heller ikke det du tenker på når du løper på do for tjuende gangen.

$$: Ca. 12.080 kr. for en uke med «Basic Programe».

SHA: El Albir, Spain

LUKSURIØST: På Sha har flere av rommene privat basseng - resten av gjestene kan nyte utsikten fra dette takbassenget. Foto: Sha Wellness Clinic





Dette superprofilerte spahotellet – eller medisinske hotellet, som det selv kaller seg – har huset kjendiser som Naomi Campbell, Madonna, Kylie Minouge og Yoko Ono, for å nevne noen. Og: Blant hotellets «hemmelige» gjester skal russiske president Putin være, ifølge Daily Mail.

Hotellet har 93 suiter som ligger i hver sin zen-hage, en rekke bassenger og selvsagt et skreddersydd kostregime til gjestene. Med andre ord kan du glemme den saftige entrecôten med et glass rødt til som du drømmer om til middag – og alt annet kjøtt generelt. Skal du feriere her, går det i grønnsaker, korn og bønner med et lite fiskestykke til noen av måltidene. Hvis du ikke kjører «Kushi-planen» da, som kort fortalt går ut på å leve på vannmelon og misosuppe.

$$: Ca. 22.000 kroner for en uke med «Sha Essence Program». Høyere priser for de andre programmene, men du kan også booke rimeligere endagsbesøk.

Chiva-Som, Hua Hin, Thailand

TYPISK MÅLTID: Slik ser gjerne et måltid på Chiva Som-dietten ut. Foto: Chiva Som

Denne Thailand-resorten kalles en magnet for høyprofilerte kjendiser, gjerne fra motebransjen. Tidligere har blant annet Kate Moss og Victoria Beckham (også sammen med ektemannen David) sjekket inn, samt Hugh Grant og Ryan Gosling. For ikke å nevne at dette er selve it-stedet for Thailands rikeste.

Her er det ikke bare meditasjon og yoga i fokus, men også høyintensitetstrening flere ganger om dagen. Mobilen må du skru av får du kommer (for den ultimate zen-opplevelsen), før du gyver løs på menyen med blant annet lavkalori-brownies på dessertlisten. Skulle ikke det være rensende nok, finnes det et eget detox-program for gjestene som virkelig vil teste grensene sine.

$$: Fra drøye 12.000 kroner natten for et dobbeltrom.