Hawaii kåret til USAs lykkeligste stat

Hvis du vil feriere blant de lykkeligste amerikanerne, kan du lære deg «aloha» først som sist.

Øystaten Hawaii topper nemlig «wellbeing»-kåringen som gjøres hvert år av Gallup, for sjette året på rad (helt nøyaktig kalt Gallup-Healthways State Wellbeing Report). Undersøkelsen baserer seg på telefonintervjuer med over 177.000 mennesker over hele landet, med spørsmål om blant annet motivasjon, sosial situasjon, økonomi, lokalsamfunn og helse.

Slik reiser du: Det vanligste er å reise via Los Angeles, New York eller San Fransisco til Honolulo. Da har du et godt utgangspunkt for å reise videre. Sånn sett egner også Hawaii seg godt i kombinasjon med andre reisemål i USA. Flyreisen tar rundt et døgn med to mellomlandinger. Da VG søkte fant vi billetter ned til ca. 8000 kroner tur/retur, men prisene vil variere etter når du drar, samt hvor lange og hvor mange mellomlandinger du har.

Listen er omtalt av en rekke nettstedet som Travel+Leisure ogHuffington Post.

På andreplass ligger Alaska, med South Dakota, Maine og Colorado like etter. Hele listen kan du se hos Gallup.

Med andre ord kan det være verdt å vurdere en tur til Hawaii om du drømmer om en eksotisk langtur i fremtiden.

Øygruppen består av over 100 øyer og atoller, men bare noen få av dem skiller seg ut som mest populære å besøke. Det gjelder blant annet Hawaii (også kjent som Big Island), Maui, Oahu, Lanai, Molokai og Kauai. Skal du først reise hele veien til øyriket, bør du vurdere å legge turen innom flere av dem, da de byr på en rekke forskjellige opplevelser.

Her har vi samlet fem av dem:

Waikiki Beach, Oahu

FOR ALLE: Waikiki Beach havner stadig på listene over USAs beste offentlige strender. Foto: , Reuters

Kanskje er det Hawaiis mange muligheter til å slappe av i fantastiske omgivelser som gjør innbyggerne så fornøyde? Det er i alle fall ikke manko på strender på de ulike øyene. Blant de mest kjente er den offentlige stranden Waikiki Beach, hvor palmene svaier over den hvite sandstranden og restaurantene ligger på rekke og rad. Mer inspirasjon? Her er Midtøstens «hemmelige» ferieperle Akaka Falls, Big Island

TURSTMAGNET: Akaka Falls State Park byr på naturopplevelser utenom det vanlige. Foto: Getty Images



Hawaiis nature er for flott til at man kan tilbringe hele ferien på stranden. Det finnes et utall gåturer du kan traske deg gjennom, og en av de mest populære finner du i Akaka Falls State Park. Her går du en kort tur oppover gjennom frodig regnskog med ville orkideer, før du etter hvert kommer til de to fossefallene Akaka Falls og Kahuna Falls. Førstnevnte er antageligvis Hawaiis mest kjente vannfall. Les også: Fem fossefall verdt å sjekke ut

North Shore, Oahu

MORSOMT: Er du heldig får du se proffene i aksjon på North Shore. Foto: , AFP

Surfernes mekka finner du på Noprth Shore på Oahu. Så enten du selv er på leting etter den perfekte bølgen, eller bare vil se på surferne fra land, er denne store stranden verdt et besøk. De gode forholdene har gjort dette til det ultimate stedet å holde surfekonkurranser, så er du heldig (eller gjør god research) får du med deg et skikkelig show.

Haleakala, Maui

SPESIELT: Øyeblikket solen star opp blir neppe mer spektakulært enn fra toppen av Halekala. Foto: , AP

Enten du er morgenfugl eller ikke, vil du neppe angre på at du stilte vekkeklokken for å stå opp før solen på Maui. Gjør du det, kan du nemlig gå opp til det 3000 meter høye vulkantkrateret Halekala og se på soloppgangen derfra – som skal være et syn helt utenom det vanlige.

Byodo-In Temple, Oahu

FLOTT Å SE PÅ: Hawaii har ikke bare strender å vise fram. Foto: Getty Images

Ved foten av Ko'olau-flekkene ligger dette gamle buddhist-tempelet (som ikke er i bruk), som i sin tid ble bygget i anledning 100-årsjubileet for de første japanske immigrantene som kom til Hawaii. For deg som liker flotte bygninger skuffer nok ikke dette storslagne tempelet, som er en kopi av et 900 år gammelt buddhist-tempel som ligger i Kyoto i Japan.