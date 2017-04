Guide til Muskat i Oman: Midtøstens hotteste ferieperle

Om du liker sol og bad eller action og eventyr, er Omans fortryllende hovedstad en perfekt måte å oppleve Midtøsten på.

Noen få gatelys lyser opp i Muskats gamleby, som vi står og skuer utover fra et utsiktspunkt. Vi er på vei til en av Muskats store stoltheter, den spektakulære representasjonsboligen til sultanen, Al Alam-palasset. Det vil si: Vi er drøye 10 timer i luften med én mellomlanding i Doha med Qatar Airways fra Norge, i en av Midtøstens for mange uoppdagede ferieperler.

Fakta om Muskat Hovedstaden i Oman, et sultanat på Den arabiske halvøya. Slik reiser du: Det enkleste er å fly via Doha eller Dubai, som også gjør Oman til et godt utgangspunt for en kombinasjonsferie. Apollo og Paradisreiser tilbyr også pakkereiser. Priseksempel: I september kan man få tur/retur-billett med mellomlanding i Doha for cirka 5500 kroner. Klima: Varmt og tørt. Om sommeren ligger gjennomsnittstemperaturen på rundt 30 grader, mens vintertemperaturen gjerne er på i overkant av 20 grader. Det beste tidspunktet å reise er i oktober/november og februar/mars, da er det sjeldent varmere enn 30 grader. Valuta: Omansk rial

- Fredelig

Da Lonely Planet nylig presenterte sin prestisjetunge liste med de ti hotteste destinasjoner for 2017, var Oman med som eneste destinasjon i Midtøsten.

– Det er fredelig her. Folk er vennlige og åpne, og vi tar imot turister med åpne armer. Her er det ingenting å bekymre seg for, sier vår taxisjåfør Naif.

Han sikter til urolighetene som gjerne preger nyhetsbildet når det skrives om Midtøsten. Å reise i den retning kan for mange høres skremmende ut med tanke på situasjonen i Syria og ikke minst nabolandet Jemen.

Men Oman og Muskat anses som trygge reisemål, i likhet med for eksempel nabolandet De Forente Arabiske Emirater og Dubai.

– Her har du alt. Du kan spise godt, dra på stranden og oppleve vår kultur. Og ta for all del med barna, vi elsker barn her, smiler sjåføren.

I likhet med de fleste andre sjåførene i Muskat, har han ikke taksameter. Prisen bør derfor avtales på forhånd.

– Hvorfor er mennene utkledd som spøkelser? Smeller det fra treåringen i baksetet.

Sjåføren ler hjertelig når han får spørsmålet oversatt. Som de fleste andre menn i Oman er han tradisjonelt antrukket i hvit kjortel og en brodert hatt, en Kuma, på hodet. De fleste kvinnene dekker til håret når de er ute, men Oman er likevel et langt mer liberalt land enn de fleste av sine naboer.

Kontraster

VENNLIG HJELP: Taxisjåfør Naif tar deg gjerne med på en rundtur for å fortelle om sin kjære by. Foto: Øyvind Brenne , VG

For den eventyrlystne er det umulig ikke å bli forført av Muskats kompleksitet: Fra de spektakulære fjellene til kilometer på kilometer med ørken, og en kystlinje mot Omanbukta hvor havet bruser opp mot folkelivet i havnen.

Oman er den eldste uavhengige staten i den arabiske verden. Det er Sultan Qaboos bin Said som har styrt landet siden 1970, noe som gjør ham til det eldste arabiske statsoverhodet i live. Og som et rikt oljeland har Oman i dag en bra utbygd infrastruktur, en rekke high end-hoteller, og ikke minst et kjøkken inspirert av både egne røtter, India og faktisk også Afrika.

Det som skiller Muskat fra de andre mer høyprofilerte storbyer i gulfstatene, er imidlertid autentisiteten. Der Dubai er konstruert for å være størst, flottest og mest spektakulært, er stemningen i Oman mer «nedpå». Ingen skyskrapere som skygger for solen, ingen kritthvite strender med importert sand og ingen overdådige shoppingsentere med tusenvis av designerbutikker.

Samtidig er Oman perfekt som en del av en kombinasjonsferie, da du bare må fly en drøy time for å havne i Dubai eller Doha.

Luksus ved vannet

Det betyr imidlertid ikke at du ikke kan bade i luksus i Muskat. Ved vannet ligger en rekke store hotellkomplekser. Det mest luksuriøse av dem alle er The Chedi Muskat, gjerne bare kalt Chedi. Med sine fem stjerner og 135 rom – mange av dem suiter – er hotellet et yndet ferieobjekt for rike arabere som ikke skal reise så langt, men også for europeere som vil bo eksklusivt og samtidig oppleve noe nytt og spennende. Men det koster. Drøye 5000 kroner natten for det rimeligste dobbeltrommet, eller mye mer for en suite.

– De fleste gjestene våre kommer fra Sentral-Europa, Storbritannia og endel USA. I 2016 hadde vi også en økning i norske turister sammenlignet med året før, og da særlig i oktober, forklarer hotelldirektør Lore Koenig.

Chedi er kjent som en av Midtøstens flotteste hotellkomplekser med en blanding av klassisk Oman-arkitektur og mer asiatiske vibber, og med utsikt til både Hajar-fjellene og Oman-gulfen. Koenig har drevet en rekke luksushoteller over hele verden i løpet av sin karriere, og mener Oman har et mangfold få andre land kan skilte med.

– Her er det noe for alle. Oman byr på alt fra delfinsafari, dykking og snorkling, til fotturer, sykkelturer og fjellklarting for den som liker å være aktiv. Eller bare sol og avslapping.

Generelt kan du enkelt få et dobbeltrom til rundt tusenlappen på et greit hotell i byen, mens du gjerne må opp på det tredoble for mer luksuriøse omgivelser ved vannet.

Mange opplevelser

Dog er det på grensen til bortkastet å tilbringe en hel ferie i Muskat på en solseng. Med sin rike historie har byen en rekke bygninger og institusjoner som er verdt å få med seg når man først har tatt turen.

Du kan besøke de fleste stedene på guidede turer, men vel så enkelt – og ikke minst rimeligere – er det å få en lokal taxisjåfør til å ta dere med – de venter gjerne utenfor mens du ser deg rundt. Det er nettopp dét vi gjør når vi skal besøke den spektakulære Sultan Qaboos Grand Mosque, som ligger mellom sentrum og flyplassen. Moskeen lever mildt sagt opp til sitt navn som en av verdens største, og skiller seg unektelig ut i landskapet med sin gullglitrende kuppel.

Utenfor jobber et titalls gartnere på spreng med å holde blomsterbedene i fuksia, dyp lilla og knall oransje i sjakk. Alt skal være perfekt, noe som også gjør bygningen til en opplevelse for reisende som elsker vakker arkitektur og estetikk. Det samme kan sies om sultanens palass, som hovedsakelig brukes som representasjonsbolig. Med turkise vegger og gulldekor lyser den opp den gigantiske plassen den ligger på, omgitt av regjeringens bygninger.

Så hvis du er interessert i sol og opplevelser i trygge og Zika-frie omgivelser, vil unngå skandinaver på ethvert hjørne og er klar for et spennende kjøkken, er tipset herved gitt: Prøv Oman!

Her bor du:

LUKSUS:

Al Bustan Palace er et av de mest luksuriøse hotellene i Muscat. Hotellet ligger ved vannet, men skulle det friste mer med et bassengbad har du fire gigantiske bassenger å velge i – samt tre restauranter med kinamat, fisk og skalldyr og en temarestaurant med ulike retter hver uke. Etter middag kan du slenge deg ned på et av de overdådige rommene i gull og hvitt med king size-seng.

Adresse: Al Bustan Street, Quron Beach, Muscat

Pris: Fra ca. 2900 kroner natten.

MIDDELS:

Coral Muscat Hotel & Apartment er et 4-stjerners hotell med både vanlige rom og leiligheter, og gjestene kan bade i bassenget på taket på utsikt over byen. Coral Muscat har i skrivende stund den beste rankingen på Tripadvisor av byens hoteller.

Adresse: 137, Al Qurum, Muscat

Pris: Fra ca. 1550 kroner natten.

BUDSJETT:

Samara Hotel ligger ikke ved stranden, men er til gjengjeld plassert ganske midt i sentrum, som passer fint hvis du vil besøke den største souken eller generelt oppleve litt av folkelivet. Men først og fremst er prisen blant det laveste du kan få i Muskat.

Adresse: 3522 Way, Al-Khuwair, Muscat

Pris: Fra ca. 515 kroner natten.

Her spiser du:

LUKSUS:

ROMANTISK: Har du full nok lommebok, kan en middag her være verdt å vurdere. Foto: The Chedi Muscat

The Beach Restaurant er antageligvis det nærmeste du kommer en piknik i solnedgangen i Oman, og selvsagt under langt mer luksuriøse omgivelser. Med utsikt mot havet kan du fråtse i dagens ferske sjømat, enten du foretrekker en hel grillet fist eller hummercarpaccio.

Adresse: North Ghubra 32, Way No. 3215 18th November Street, Muscat

Pris: I underkant av 1000 kroner per person for tre retter uten alkohol.

MIDDELS:

Turkish House nevnes stadig som et sted man bør spise av de lokale. Her får du ikke overraskende mat med inspirasjon fra Tyrkia, med deilige varme brød og ulike varianter av mixed grill til hovedrett.

Adresse: Al Hadiqa Street, Muscat

Pris: Fra ca. 200 kroner for to retter uten alkohol.

BUDSJETT:

I Muttrah Souq finner du ikke bare butikker som selger klær og andre ting, men også et utall serveringssteder. Blant annet selges Omans egen tolkning av indiske samosas, som de kaller sambusa – frityrstekte små triangler fylt med kjøtt, ingefær, løk, kanel og andre deilige krydder.

Adresse: Muttrah Souq, Muscat

Pris: Under femtilappen for en pose.

Dette gjør du:

LUKSUS:

Se delfiner! Ved å ta en båttur rundt i gulfen utenfor Oman kan du se delfiner i fri utfoldelse på jakt etter tunfisk og sardiner. Snorkling er også mulig på flere av turene man kan ta. Sjekk blant annet Nomadtours.com og Oceanblueoman.com.

Pris: Fra ca 300 kroner for en tur, til langt mer for halv- og heldagerscruise med servering.

MIDDELS:

FARGERIKT: Nyt de vakre omgivelsene på Bait Al Zubair. Foto: Getty Images

Det finnes flere museer i Muscat, men det kanskje mest anerkjente er Bait al Zubair. Museet er inne i det som ser ut som et tradisjonelt omask hjem, og utstillingene av blant annet kvinners klær gjennom historien, samt smykker og brudekjoler, er nydelige.

Pris: Fra rundt 50 kroner for inngang.

BUDSJETT:

VELHOLDT: Sultan Qaboos Grand Mosque er en fryd for øyet. Foto: Foto: Getty Images

Se den spektakulære moskeen Sultan Qaboos Grand Mosque fra både ut- og innsiden. Moskeen er åpen for turister alle dager bortsett fra fredag formiddag, og koster ingenting med mindre du booker det som en del av en større guidet tur.

Adresse: Sultan Qaboos St, Muscat

Pris: Gratis