Guide: Syv grunner til å dra til Lisboa

Fra sjarmerende, trange smug, loppemarkeder og «hemmelige» barer, til fantastisk sjømat og vinsmaking. Lisboa er noe for alle.

Hovedstaden i Portugal blir ofte kalt den kule lillesøsteren til Barcelona, og sammenlignes dessuten med San Francisco på grunn av de kule trikkene, hengebroen og de bratte, trange bakkene. Det er likevel en helt egen «vibe» i byen som kan falle i smak hos par på romantisk helgetur, vennegjenger eller om du reiser alene. Lisboa er dessuten regnet som en av de billigste storbyene i Vest-Europa.

Her er syv grunner til at du bør besøke Lisboa:

1. Sjarmerende Alfama

TRANGE SMUG: Utforsk de smale gatene som går på kryss og tvers i gamlebyen. Se opp for hyggelige restauranter på veien. Foto: NTB scanpix

Lisboas gamleby Alfama, øst for byens hjerte Baixa, er kanskje det mest sjarmerende ved hele hovedstaden. Trange smug og labyrintaktige gater, klesvask til tørk på tvers, skjev brostein og utsmykninger på hvert gatehjørne preger bydelen som ligger på høyden nedenfor borgen Castelo São Jorge. Den hyggeligste måten å ta seg opp hit er med Lisboas små trikker (nummer 28), som går jevnlig flere ganger i timen. Sett deg ned på en av Alfamas mange fortauskafeer når du blir sliten av oppoverbakkene, og nyt en iskald, lokal øl til rundt 10 kroner.

2. Keramikkflisene

SJARM: Flisedekorasjon av hus i Lisboa stammer helt tilbake til maurernes tid i landet. Foto: Foto: Annemor Larsen,VG

Det første du legger merke til når du ankommer gamlebyen i Lisboa er flisedekorasjonen som smykker flere av gamlebyens eldste bygg. Keramikkflisene stammer helt tilbake til maurernes tid i landet på 12- og 1300-tallet, og er ofte malt i delikate blåtoner. På byens mange antikkbutikker og markeder vil du kunne få kjøpt både gamle og nye fliser i fantastiske mønster og farger.

3. Omgivelsene (og maten) på Chapitô à Mesa

Vegg i vegg med sirkusskolen Chapitô, i det som på 1700-tallet var et fengsel, ligger det en bortgjemt restaurant. Hvis du finner frem blir du møtt av bohemske omgivelser med glødende lyslykter og en utsikt som få restauranter i området kan matche. Både de lokalene rettene som blir servert og den kule, avslappede stemningen er verdt å oppleve. Kanskje du er så heldig å få et glimt at de stadig øvende sirkusartistene som sirkulerer rundt i lokalet også?

4. Utelivet i Bairro Alto

UTSIKT: Det er kamp om plassene på Park Bar, men er du tålmodig får du nok sitte. Etterhvert. Foto: Park Bar

Den andre gamlebyen i Lisboa ligger også på en høyde med nydelig utsikt, denne gangen vest for Baixa. Her ligger små restauranter, og ikke minst kule barer som perler på en snor. Stemningen er kanskje best ved midnatt hvor du kan kjenne byens pulserende uteliv tett på kroppen. Spør en lokal etter tilsynelatende «hemmelige» barer uten navn eller skilting på døren. En av disse er Park Bar som ligger på toppen av et parkeringshus. Park kan friste med utsikt mot Ponte Vasco da Gama (Europas lengste veibro som minner om Golden Gate Bridge i San Francisco), forfriskende drinker og behagelig lounge-musikk. Hit må du dra!

ENKELT: Lite slår fersk sjømat, nybakte rundstykker og noe godt i glasset. Foto: Thea Roll Rakeng, VG

5. Maten på Cervejaria Ramiro

Er du glad i fersk hummer, krabbe, kongereker i hvitløksolje og varme lofferundstykker med smeltet, salt smør er dette stedet for deg. Lar du deg imidlertid irritere av kø og lang ventetid bør du gå videre. Den ujålete restauranten Cervejaria Ramiro ble startet av i 1956 er kjent for å være Lisboas nummer én når det kommer til sjømat. Ved ankomst fikk vi utdelt en kølapp og etter en god time var bordet klart. La servitøren sette sammen en meny for deg, men pass på prisen.

6. «Tyvenes marked»

I helgene, spesielt på lørdager, arrangeres det forskjellige markeder rundt om i Lisboa. Det største og mest kjente loppemarkedet blir kalt for «Tyvenes marked», eller Feira da Ladra, og ble startet allerede på 1200-tallet. Her kan du forvente å finne vakker keramikk, kinesisk porselen, gamle bilder, linduker, klær og unike interiørartikler og alt som hører med når man går på skattejakt. Den som leter, den finner! Bak markedet ligger Santa Engracia-kirken som er et vakkert syn i seg selv. PS. Markedet holder åpent tirsdag og lørdag. Husk å være offensiv på prutingen.

KERAMIKK: Tradisjonell portugisisk kålbladskeramikk er å finne på Tyvenes Marked. Foto: Thea Roll Rakeng, VG

7. Vinsmaking i Colares, Sintra

Romantisk arkitektur og frodige omgivelser er det som beskriver byen Sintra, litt utenfor Lisboa, aller best. Byen står på UNESCOs verdensarvliste og kan skilte med fantastiske slott som Palácio da Pena (eventyrslottet) og Palácio Nacional de Sintra (tilholdssted for det portugisiske kongehuset på 1900-tallet). Bortsett fra det, er det i nærområdet Colares flere av Lisboas vinåkre ligger på rad og rekke.

VINDRUER: Det tar cirka tre måneder fra fruktklaser er ansatt til høstingen kan begynne. Foto: Privat Foto:

Gå langs Atlanterhavet i naturparken Sintra-Cascais og avslutt turen med vinsmaking på vingården Collares Vuiva Gomes. Gården drives av familien Baeta og er opprinnelig en gammel stall. Ps. Husk å kjøpe et par flasker med deg hjem. Vingåren har svært hyggelige priser.