Guide: Fem grunner til å besøke Jordan

Aqaba (VG) Litt over fem timer unna Norge ligger en av de mest spennende feriedestinasjonene for sol, bad og kultur.

Er du i ferd med å planlegge 2017s høstferie - eller kanskje en tur til solen allerede om noen uker - bør du helt klart sjekke ut Jordan. Klemt inn mellom Israel, Egypt og Saudi-Arabia finner du for eksempel landets eneste havneby, som også er et eldorado for deg som elsker klasiske sol- og badeferier: Aqaba.

Få også med deg: Hit bør du reise i 2017

Å reise til Midtøsten i disse dager kan for mange høres skremmende ut, med tanke på situasjonen i Syria, som Jordan grenser til i nord. Men Jordan omtales som et trygt trygt reisemål. Regjeringen anbefaler å holde seg minst tre kilometer fra grensen til Syria og Irak, men havnebyen Aqaba ligger helt i sør, og er langt unna disse grensene.

Som vår guide på vei fra flyplassen sa:

- Velkommen til Aqaba. Her kommer dere til å oppleve at det er mange ledige rom på hotellene, for mange turister vet ikke det som dere kommer til å merke: At det er trygt og fint her.

Prisforslag: Skal du til Aqaba, kan du fly med SAS og Royal Jordanian via blant annet Zurich eller London fra ca. 5800 kroner tur/retur. Du må da også innom Amman - det går direkteruter mellom de to byene flere ganger daglig.

Du kan også bestille pakkereise til Aqaba med Apollo fra rundt 8500 kroner for en uke.

Til Amman Kan du også fly med British Airways fra rundt 3000 kroner tur/retur.

Prisene er hentet fra mars 2017.

Her er seks grunner til at du bør vurdere Jordan som destinasjon for din neste ferie:

1. Temperaturen

I Jordan følger været samme mønster som resten av Midtøsten – det er kaldt midt på vinteren og veldig varm om sommeren. Derfor er høst og vår - gjerne allerede fra mars - anbefalte reisetidspunkter.

Vi reiste i mars, og da er det perfekt å være i den lille badebyen Aqaba. Nettene kan bli kalde, men på dagen holder vanligvis temperaturen seg på «norsk sommer»-nivå, med godt over 20 grader. Drar du på dette tidspunktet kan du dessuten oppleve noen utrolige kontraster hvis du beveger deg litt rundt – fra stekende sol på de åpne slettene, til snø- og isrester som fortsatt ligger der bak fjellknauser og steiner.

Mer inspirasjon? 10 fantastiske bassenger fra hele verden

2. Petra

MUST SEE: Du kan ikke dra til Jordan uten å få med det de utrolige utgravingene i Petra. Foto: Getty Images

Er du en eventyrlysten reiser, er det ikke usannsynlig at verdens syv nye underverker står på din «bucket list». I Jordan ligger et av dem, nærmere bestemt Petra. Oldtidsbyen var senter for karavanehandel fra cirka år 400 f. Kr. til cirka 300 e. Kr., og ble i hundrevis av år brukt som bosted for beduinene. I dag er byen kjent for fasadene og hulene som er hugd ut direkte fra fjellet, som er et helst spesielt syn i vakre rødtoner.

For å komme helt inn til byen må du gjennom en drøye to kilometer lang kløft som er en opplevelse i seg selv, der den blir smalere og smalere før man kommer ut til det åpne bysentrumet.

EKSOTISK: Hva med en ridetur på en kamel? Foto: Øyvind Brenne

Du kan gå, eller kjøre med hest og kjerre for en liten sum – perfekt hvis du har med små barn som vil bli underholdt, pluss at de slipper å gå! Barnevogn er heller ikke noe problem, den slenger de med på lasset.

Husk å ta en selfie med kamelene!

$$: Prisene er forskjellige etter om du er på éndagsbesøk i Jordan, eller om du kan vise til minst én overnatting. Det er også mulig å kjøpe billett for flere dager. Men det met aktuelle for de fleste turister er et dagspass til 50 JOD (cirka 660 kroner).

Les også: Skandalehotellet kjendisene elsker

3. Wadi Rum

Wadi Rum, også kjent som Måledalen, er en spektakulær dal av sandstein og granitt sør i Jordan. Dalen passer fint å besøke på vei til Petra, hvis du tar turen fra Aqaba. Wadi Rum står på Unescos naturarvliste, og er spekket med aktiviteter man kan gjøre: Ridning, jeepkjøring og beduinleire du kan både se og overnatte i. Det er nemlig ulike beduinstammer som bor i dette området. Rett og slett et must for den historie - og kulturinteresserte!

$$: 60 JOD (cirka 725 kroner) for en tre timers rundtur, og oppover hvis du ønsker lunsj - eller kanskje middag i solnedgangen - inkludert.

GOD MIX: I Aqaba finner du også flotte strender du kan slappe av på dagen lang. Foto: Rune Thomas Ege

4. Du får opplevd Midtøsten

Midtøsten som samlebegrep kan kanskje føles utrygt for mange turister, men Jordan er en fantastisk måte å oppleve denne delen av verden på, på en trygg måte. For dette området har utrolig mye å by på for den eventyrlystne reiseren:

Fra dødehavet og ørkenen, til det krystallklare rødehavet du kan oppleve i Aqaba (perfekt for snorkling), og alle de historiske stedene som er nevnt over. Hvis du vil oppleve Midtøsten nå, bør Jordan stå høyt på reiselisten din.

5. Maten

DUFTER DEILIG: Markedene er fulle av krydderhandlere med enormt utvalg. Husk å ta med noe hjem til du skal forsøke å gjenskape noen av rettene du har spist! Foto: Reuters

Er du det minste opptatt av mat, har du antageligvis fått med det at Midtøsten-kjøkkenet er veldig transy akkurat nå, også i vesten. Hummus, Baba Ganoush, friske salater og rykende varmt pitabrød er typiske ingredienser i en såkalt mezze som måltidene gjerne starter med.

Til hovedrett står gjerne grillet kjøtt på menyen, men for all del - få med deg Jordans nasjonalrett Mansaf, en lammerett med ris, fermentert yoghurt og alskens deilige krydder. Du vil garantert få lyst til å prøve hjemme!

SNOP: Fråts i godteri i herlige farger på et av markedene. Foto: Reuters

$$: På rimelige restauranter kan du få en middag for godt under hundrelappen, mens på de fineste restaurantene som gjerne ligger på store hoteller, kan det koste opp mot 5-600 kroner. Stor variasjon med andre ord.

OBS: Alkohol er ikke lov under Ramadan. Det selges heller ikke i butikkene, men kan kjøpes på større hoteller.

6. Perfekt avslapping

Selv om Jordan har flere kulturelle stopp du bør vurdere å få med deg, er det også et sted for luksusdyret som først og fremst er ute etter å slikke sol i rolige omgivelser. Noen av Midtøstens flotteste hoteller finnes i Jordan, enten du velger badebyen Aqaba eller den mer storbyaktige Amman.

Flere av dem har dessuten overkommelige priser fra 1500 kroner natten og oppover. Book deg inn på et av de luksuriøse hotellene, skaff deg en solseng med utsikt til dødehavet, len deg tilbake med en kopp søt te med mintblader og bare kjenn på følelsen av å være laaangt borte.

Noen hotelleksempler i «midt på treet»-prisklassen:

Kempinski Hotel Aqaba Red Sea, Aqaba

$$: Fra ca. 1600 kroner natten.

Ma’In Hot Springs Resort & Spa, Sowayma

$$: Fra ca. 1500 kroner natten.



Four Seasons, Amman

$$: Fra ca. 1600 kroner natten.