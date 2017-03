Guide: Barcelona for matelskeren

Dette er nemlig spisestedene du bør besøke i Barcelona i 2017.

Cavafulle russere på segway og kinarestauranter som serverer manchego-trekanter har dessverre blitt en del av bybildet i Barcelona de siste årene. For at din ferie ikke skal bli bingolotto har vi laget en nøye utvalgt guide med de beste restaurantene, barene, cafeene og gourmetbutikkene i Barcelona akkurat nå.

Les også: Hit bør du reise i 2017

Frokost:

Frokostkulturen i Spania har alltid vært synonym med søte bakverk. Men Barcelona is different. Er chiagrøt, økologiske eggs benedict og juicing din greie, er det store ting på gang i Katalonias hovedstad. Følgende adresser er verdt et besøk denne våren: Granja Petitbo i Passeig de Sant Joan, Auto Rosellon i øvre del av Eixample, Trópico i Raval og Cosmo ved Plaza Universitat. Og alle stedene byr på svært instagramvennlig atmosfære.

Men vil du gjøre som spanjolen i gata setter du deg i baren på Ciudad Condal , nederst i Rambla Catalunya, og bestiller en flauta med jamon iberico (tynn fløytelignende baguette med spekeskinke), cafe con leche og ferskpresset appelsinjuice.

Få også med deg: 10 ting du kan gjøre i København som ikke skriker turisme

På kvelden blir baren et svært populært sted som serverer samlebåndtapas i ekspressfart. Eierne står også bak en annen turistklassiker, Cerveceria Catalana og nyere Vinitus . Alle tre ligger rett rundt hjørnet for storshopping og Gaudi-hits i Passeig de Gracia.

Lunsj

Ikke langt unna, men fortsatt i Eixample, ligger El Nacional , en tidligere verkstedhall som er pusset opp for en stor slump euro, og nå huser flere gode lunsjsteder. Interiøret er verdt turen alene.

Sverger du til mer tradisjonelle steder er Quimet & Quimet et supert alternativ. Her har de også servert hipsterfavoritten vermouth i mange tiår. Et annet sted i samme sjanger er El vaso de oro , som ligger nede i Barceloneta-området i nærheten av bystranden.

Sulten? Fem sandwichsjapper du skulle ønske du spiste lunsj på nå

Er du fortsatt opptatt av molekulær gastronomi, men ikke rakk å ta turen til legendariske El Bulli, er det fortsatt muligheter. I nabolaget Poble Sec har brødrene Adrià sakte men sikkert bygd opp en lite enklave av restauranter, som kulinarisk strekker seg fra meksikansk streetfood til raffinert nikkei.

Hvis alltid fullbookede Tickets er utenfor budsjettet ligger rimeligere Bodega 1900 rett over gaten Her kan du også teste ut retter med spor fra El Bulli-menyen mens du bivåner memorablia fra det som en gang ble ansett som verdens beste restaurant. Lillebror Albert er den som har tatt kommandoen for restaurantekspanderingen og hans siste tilskudd er Enigma . Over 40 retter på en kveld. Kun plass til 24 gjester. Og hemmelig kode for å komme inn i restauranten. Showet fortsetter.

Mer inspirasjon? 10 fantastiske bassenger fra hele verden

Cocktails

Etter flere års bygging åpnet det engelske medlemsklubbimperiet Soho House sitt første kompleks i Barcelona sist høst. Du må være medlem, bo på hotellet eller kjenne et medlem for å komme inn. Men får du muligheten bør du slå til. En cocktail ved bassenget på takterassen er vanskelig å slå.

Et annet hotell som det siste året har sanket hipsterpoeng er Casa Bonay. Den lekre loungebaren Libertine er et must på kaldere dager. Og når solen titter frem koker det i chiringuitoen på taket.

Er sangria virkelig din greie styr unna literspokalene på La Rambla og ta turen til Casa Lolea i den øvre delen av Born. Dette er er tapasbaren til sangriafabrikken med samme navn. Og hvis du også har sansen for emaljetallerkene de bruker har Variopinte en egen butikk lengre ned i samme bydel. Der selger de også kniver fra tradisjonsrike Pallares Solsona.

Foretrekker du øl? Sjekk ut Moritz’ mikrobryggeri i Raval. Dette er lillebroren til eksportsuksessen Estrella, og de tilbyr også flere restaurantalternativer.

Middag

Lasarte er Barcelonas første og eneste restaurant med full pott i michelinbibelen, og drives av den baskisk stjernegrossisten Martin Berasategui. Hvis størrelsen på vinkjelleren er avgjørende bør du sjekke ut Monvinic, som flere mener er en av verdens beste vinbarer.

Sugen på rødt kjøtt og spanske oster? Da er Restautante Solomillo er bra alternativ. For en moderne vri på paellaen bør du sjekke ut Pez Vela , som ligger på standpromenaden i skjørtekanten til luksushotellet Hotel W.

Når det er tid for tapas-detox, ta en tur til ubertrendy The Green Spot der den brasilianske arkitekten Isay Weinfeld har fått lov til å gå bananas. Denne vegetarianske restauranten kan få de fleste kjøttelskere til å gå botsgang. Noen ting kommer mange ikke utenom i en moderne millionby: Ramen: Koku Kitchen, Pizza: Parkin Pizza og burgere: Oval.

Og hvis du skal runde av med en is som ser ut som den er laget av Alice i Wonderland sjekk ut Rocambolesc nederst i La Rambla. Dette er isbaren til Roca-brødrene, som står bak stjernerestauranten El celler de Can Roca , noen timer nord for Barcelona.

For andre søtsaker besøk cookiessjappa Demasie , eller kjøp klassiske bakverk på Torrons de la Campana litt lenger opp i gaten, og nyt de i Parc Ciutadella som ligger like ved.

Barcelona er jo også en stor Airbnb-favoritt. Er du på jakt etter prima råvarer til hjemmekokkelering styr unna Boqueria-markedet. Gå heller for Mercat Santa Caterina i Born. Gourmetklubben i kjelleren hos El Corte Ingles er også et bra alternativ hvis du er på jakt etter spanske delikatesser. For vin, cava og andre lokale spesialiteter besøk Colmado Quilez. Magatzem Escola har også stort utvalg av drikkevarer. Fantastisk kaffe får du tak i hos Cafes el Magnifico i Born. Og i samme bydel ligger også Casa Perris , som selger alt av tørrvarer i løsvekt.

For foodtruck-bonanza er Palo Alto Market det beste alternativet. Og vil du ha mer kunst og design må du ta turen til bydelen Gracia, og la euroene fly i Calle Senecas mange interiørbutikker.

Vi har sikkert glemt å nevne en haug av fantastiske steder og skjulte skatter. Derfor: Vær grei og fortell om ditt favorittsted i Barcelona i kommentarfeltet!

Og husk; det er ingen som reiser på ferie til Barça, det er kallenavnet til fotballklubben FC Barcelona. Byen forkortes med BCN, og har kallenavnene Barna eller Ciutat Comtal.