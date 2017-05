Guide til Hvaler: Deilig sommerferie i Norge

Milevis av kyststier og et mylder av holmer, skjær og strender. Ferske reker, nystekte, varme fiskekaker og kanskje verdens beste softis. Hvaler er norsk sommer på sitt deiligste.

Et par timer unna den travle hovedstaden ligger Hvaler. Bli med over Puttesundbrua til det fredelige øyriket hvor landskapet åpner seg opp foran deg og måkene hviler på vingene. Her kan du slikke sol på de myke, runde svabergene, gå tur gjennom eldgammel urskog og utforske magiske jettegryter og vulkansk stein. Hvaler kommune i Østfold fylke er et av stedene i landet med flest soldager i året.

Det er kanskje derfor befolkningen øker fra 4000 til over 30.000 når hytter og feriehus fylles opp i sommermånedene?

Les også: Hit bør du reise i 2017



I 2009 ble Ytre Hvaler Nasjonalpark opprettet, som Norges første marine nasjonalpark. Her møter du rådyr, seler, sjeldne planter, fugler, sommerfugler og innsekter, for ikke å glemme en av verdens største innenskjærs korallrev ved Tisler. Og på Skjærhalden på Kirkøy, som regnes som Hvalers hovedstad, kan du handle i bodene på torget, stupe fra stupebrettet på øyas egen bystrand og se lokal kunst gjennom hele sommeren.

Lyst på is? Her er 10 steder som vil gi deg vann i munnen

Øyloffing i Skjærgården

I Hvaler kommune har du 833 øyer å velge mellom, fra bittesmå urørte holmer og skjær, til hovedøyene med livlig sommerstemning på torget, stranda eller langs havna. De fire største øyene Vesterøy, Spjærøy, Asmaløy og Kirkøy er bundet sammen av bilvei og broer. De andre øyene når du enten med Hvalerferga (se egen ramme) eller egen båt.

Vesterøy er den første Hvaler-øya du kommer til, og er fin å utforske med sykkel. Kuvauen og Guttormsvauen på vestsiden av øya er flotte turområder med skogsstier, langgrunne sandstrender og karakteristiske, røde sjøbuer i strandkanten. Få også med deg den gamle fiskehavna Papperhavn på vestsiden av øya, og Utgårdskilen på østsiden som er Hvalers største fiskerihavn. Her kan du handle fersk fisk og de berømte Hvaler-rekene fra Fjordfisk, som både har hyggelige serveringslokaler og butikk. Frister det med mer fersk sjømat serverer Restaurant Havkatten sprellende fersk hummer og andre delikatesser fra havet.

Les også: Fem steder du kan ta en boble-skål utendørs i vår

På Spjærøy ligger Kystmuseet, som viser glimt av øylivet opp gjennom årene. I tillegg til gjenstander fra dagliglivet og fiskeri- og jordbruksnæringen finner du et autentisk eksemplar av den legendariske Hvalerskøyta, som skal ha vært en av de raskeste båtene på slutten av 1800-tallet. På amfiteateret Brottet Amfi arrangeres forestillinger og konserter hver sommer, i historiske og stemningsfulle omgivelser. På østsiden av øya ligger Sand Marina med badestrand, flotte turområder, restaurant og kiosk.

Asmaløy er et obligatorisk stopp for alle som er interesserte i blomster og bier. Langs de svale skogsstiene er det en imponerende variasjon av fugler, sommerfugler, planter og innsekter. Sørvest på øya ligger havna Brattestø, med molo, deilige badestrender og idylliske rødmalte naust langs strandkanten. Området rundt Brattestø er et godt utgangspunkt for mange fantastiske fotturer langs kysten. Få med deg Pikesten fyr!

Mer glad i London? Her kan du gå i fiffens fotspor

Kirkøy er pepret med spor etter fortiden, og følger du kyststien fra Skjærhalden passerer du både hustufter fra middelalderen, bronsealderrøyser og rester fra steinhoggervirksomheten som var en viktig næring på øyene på slutten av 1800-tallet. Videre finner du den middelalderske steinkirken Hvaler Kirke, Korshavn med skipperhuset og Frøkengården med møbler og interiør fra 1700-tallet, og skulpturparken på Røsshue med fem kunstverk hogget ut i lokal stein av internasjonale skulptører.

Skjærhalden har Hvalers beste utvalg av serveringssteder og butikker, og på sørsiden av øya ligger to av Østfolds mest besøkte strender, Storesand og Ørekroken. Strendene er populære både blant barnefamilier, surfere, kitere og andre strandløver, og fylles raskt opp når solen steker over de glatte svabergene.

Får du lyst på sjømat serverer Første Reis fiskeretter på bryggekanten, og ved båthavna ligger Sjøkroken som er både serveringssted og fiskebutikk. Ved det livlige torvet finner du Big Fish Café, og de har både espressomaskin og verdens beste softis!

Tripadvisor: Dette er verdens beste reisemål

Bilfrie øyer

Grip sjansen til å tilbringe en hel dag uten motordur og eksoslukt, og ta turen til en eller flere av de bilfrie øyene som er lett tilgjengelig med ferge.

Søndre Sandøy er den største bilfrie øya, og er dekket av gammel furu og granskog. Grusveiene som binder sammen øya passer perfekt for fotturer og sykkelturer. Her finner du gravrøyser fra bronsealderen, varder og hustufter fra vikingtiden og på Nedgården vest på øya ligger Café Oline, som arrangerer quiz og gode konserter gjennom sommeren.

På Nordre Sandøy lar du deg føre på kryss og tvers av øya gjennom en labyrint av oppmerkede turstier. Når du blir sulten anbefales et besøk på den koselige kaféen Makø Sommercafé, rett ved det nordlige fergeanløpet.

Videre anbefales en tur til Herføl, den sørligst bebodde øya som ligger helt tett opp mot svenskegrensen. Denne lille øya kjennetegnes av vakkert lynglandskap, rullesteinstrender og storslåtte naturperler som Herfølsåta, en av landets største gravrøyser, den ruvende bergknausen Linnekleppen med en 9 meter høy varde på toppen, og den karakteristiske jettegryta «Katedralen». Avslutt dagen med et glass hvitvin i solen, eller en kaffe og en av de berømte kanelbollene på kaféen «På Posten».

Mindre øyer som også er verd et besøk (må ha egen båt):

Akerøya. På Festningsholmen ved Akerøya ligger det 351 år gamle, nyrestaurerte fortet Akerøy Fort. Hver sommer arrangeres Akerøydagen med god sommerstemning, grilling, leker og underholdning for store og små.

Søsterøyene. Disse fascinerende øyene ligger i Fredrikstad kommune, og er en del av Ytre Hvaler Nasjonalpark. Øyene består av den unike vulkanske bergarten med det klingende navnet rombeporfyrkonglomerat. Det er fuglereservat på begge holmene, og du kan se de sjeldne gule hornvalmueblomstene. Det kan være vanskelig å legge til på øyene, så ta turen hit en vindstille dag med rolig sjø.

Lauer-øyene. To idylliske øyer ca. 10 minutter fra Skjærhalden. Et deilig sommerparadis med hvite sommerhus, gode fiskeforhold, og flere flotte badeområder.

Glad i eksotiske reisemål? Dette er Midtøstens hotteste ferieperle

Overnatting på Hvaler

Hytter og sommerhus

Oslofjordens friluftsråd leier ut rimelige kystledhytter i enkel standard på Lauer, Struten fyr, Akerøya, Klyven, Homlungen fyr og Steinhoggerhytta. Pris: Fra 720,- per døgn (Oslofjorden.org).

Hvaler hytteutleie på Kirkøy leier ut hytter i området for korttidsleie og sesong. Pris: Fra 750,- per døgn (hvalerhytteutleie.no)

Mange leier ut hytter, feriehus, leiligheter og rom i leiligheter privat gjennom AirBnb (Airbnb.no) og Finn.no. Prisene varierer etter beliggenhet, størrelse og sesong.

Hotell

Hvaler Gjestgiveri på Skjærhalden har restaurant og møtefasiliteter. Hvaler-gjestgiveri.no

Telt/Camping

Med egen båt og telt har du den fulle friheten til å utforske øyene helt i ditt eget tempo. For et par hundrelapper per natt overnatter du på en av Hvalers fire leirplasser.

• Storesand teltplass ved Skjærhalden på Kirkøy.

• Stuevika bade- og teltplass på Søndre Sandøy.

• Listranda Camping på Asmaløy.

• Hvaler Camping på Spjærøy. Disse har også rimelige hytter.

Sjøbu, bondegård eller fyrtårn

Er du ute etter en helt spesiell opplevelse kan du leie en Sjøbu gjennom Skjærhalden Sjøbuer (Sjobuer.com), eller sjekke inn på bondegården Sandbrekke Gjestegård (Sandbrekke.no)

Eller kanskje du vil komme ordentlig tett innpå naturen og kulturlandskapet, og tilbringe noen netter midt ute i skjærgården? Homlungen fyr ved Skjærhalden på Kirkøy kan leies for overnatting gjennom Oslo Friluftsråd. Her kan du nyte morgenkaffen med utsikt til svaberg, salte bølgeskvulp, det svenske fastlandet og Kosterøyene. Nærmere naturen kommer du ikke!

Pris: Fra 960,- per døgn (uthuset) / 2040,- per døgn (fyrhuset). Oslofjorden.org

DETTE SKJER PÅ HVALER I SOMMER:

• Den årlige Skjærhalden Havnefestival, i regi av Hvaler/Kirkøy Lions, går av stabelen på Skjærhalden torg 16.- 18.juni. Det blir musikk, god mat og aktiviteter for både barn og voksne.

• Årets SommerfestiHvaler på Hvaler Gjestgiveri kan friste med kjente navn som Postgirobygget, De Lillos, Kurt Nilsen og Bjørn Eidsvåg. Hanne Boel åpner det hele med sin konsert 8. juli. For mer informasjon, se visithvaler.no/hva-skjer-hvaler/ eller kjøp billetter på www.ticketmaster.no

• I sommer får du anledning til å se Shakespeares musikalkomedie "En midtsommernattsdrøm" på Brottet Amfi på Spjærøy. I tillegg settes den klassiske familieforestillingen "Pinnochio" opp denne sommeren. For mer informasjon, se: Brottet.com

• Bare en kort kjøretur unna Hvaler kan du delta på Glommafestivalen i Fredrikstad 28. juni - 2. juli. Ikke minst kan du både se og høre mange store navn på Månefestivalen i Gamlebyen i Fredrikstad 21. - 23. juli.

Ramme: Transport til Hvaler og rundt på øyene

• Buss eller tog: TIMEkspressen kjører fra Oslo Bussterminal og helt ut til Hvaler (ca. 2 timer), eller du kan ta tog eller lokalbuss til Fredrikstad. Fra Fredrikstad tar du buss (TIMEkspressen linje 6) videre til Hvaler. (ca. 35 minutter)

• Ferge: Fergesambandet Hollungen AS går i rute mellom Skjærhalden på Kirkøy og de østre øyene Lauer, Herføl, Søndre Sandøy og Nordre Sandøy. De har til sammen 19 avganger daglig med de tre fergene M/S Hollungen, M/F Hvalerferga II og M/S Olava.

• Taxibåt: Du kan bestille taxibåt på Hvaler i sommersesongen gjennom Båttaxi a/s: (tlf: 478 66 666).

• Leie båt: Det finnes flere lokale båtutleiere på Hvaler og i Fredrikstad.