Tre ferier du kan dra på i juli

På desperat jakt etter en siste liten-tur i fellesferien? Finn inspirasjon i denne saken.

Vi har funnet tre konkrete forslag til turer det er mulig å gjennomføre i fellesferien i år, men om du ikke finner akkurat det du lette etter, får du kanskje inspirasjon til hvor du kan lete.

Romantisk kjærestetur: Korsika



Fikk du plutselig litt ekstra fri, eller bare lyst på en spontantur til et sted ikke altfor langt unna med din kjære? Da bør du absolutt vurdere Korsika, som du flyr direkte til på drøye 3 timer.

Er dere rastløse, kan dere leie bil og kjøre fra sted til sted – men Ajaccio, som ligger cirka 20 minutter fra flyplassen med taxi, har også nok å by på til at du kan holde deg der en liten uke uten å bli lei. Ligg på stranden på dagen, og utforsk de trange smugene med morsomme butikker når varmen avtar på ettermiddagen.

GLEM DYRE SOLSENGER: På stranden i Ajaccio ligger du med håndkle på sanden, det er jo litt av sjarmen! Foto: Getty Images

Aller best er maten; her får du en blanding av fransk og italiensk mat, og den løvtynne pizzaen og sjømaten som for kort tid siden ble tatt opp av havet er et must. Og ikke glem en flaske husets rødvin hvor enn du spiser, som dessuten er langt fra dyr! Til dessert kan du spandere gelato fra en av byens mange boder med et utall smaker på din bedre halvdel. Bedre blir det ikke for strand- og matelskeren.

Reiseforslag: Fly direkte tur/retur med Norwegian for ca. 5000 kroner i fellesferien.

Forslag til bosted: Hotel Fesch er et lite hotell i nærheten av alt du trenger i byen, og det er bare en liten spasertur til stranden. Hotellet har frokost hvis du vil betale for det, men den kan du like gjerne kjøpe på bakeren og spise på en benk ved strandpromenaden. Ca. 1000 kr. per natt i fellesferien.

For familien: Rhodos

STRANDLIV: Får du garantert så det holder på Rhodos. Foto: Getty Images Foto:





Det finnes som regel alltid noen ledige charterplasser hvis du er ute i siste liten, men noen ganger frister det å tenke litt utenfor boksen selv om du vil ta med familien til et trygt og velkjent reisemål som Hellas.

Lei et hus eller en leilighet på Airbnb, da vel! Det er fortsatt ledige muligheter, og vi har funnet en leilighet på Rhodos, som er ypperlig for en liten familie. La kidsa bade i mini-bassenget på terrassen mens dere faktisk rekker å spise ferdig frokosten før det braker løs med aktiviteter – stranden er for eksempel 800 meter unna.

FIN UTSIKT: Ikke feil å spise frokost i solen med dette synet foran seg! Bilde brukt med tillattelse fra eier.

Middagen kan dere spise på en av de greske restaurantene som serverer souvlaki, tzatziki og det som bedre er fra det greske kjøkken, eller lage den selv på kjøkkenet og avslutte med et glass iskald ouzo på terassen med utsikt over byen.

BARNEVENNLIG: Ingen hast med å kommes eg på stranden før solen har stått opp når barne kan kose seg her. Bilde brukt med tillatelse fra eieren.

Reiseforslag: Fly direkte tur/retur (ca. 4 timer) med Norwegian fra ca. 4500 kroner i fellesferien.

Forslag til overnatting: Airbnb-leilighet med havutsikt i Rhodos by. Tre soverom og fem senger, men sengeplass til flere på mezzaninen. Fra ca. 1800 kr. per natt i fellesferien.

For venninnegjengen: Den franske rivieraen

BY OG STRAND: Reis inn til Nice for shopping og strand i skjønn forening. Foto: Getty Images





Drømmer venninnegjengen om en skikkelig luksuriøs og avslappende ferie i sommer, uten at det koster vanvittig mye?

VAKKERT: Villa Miramar byr på eget basseng. Bilde brukt med eierens tillatelse.

Den franske rivieraen er både vakker og eksklusiv, og finner du en feriebolig litt utenfor de største bysentrene er også prisene litt snillere.

Lei for eksempel et feriehus via Boutique Homes i den nydelige landsbyen La Trayas bare en drøy halvtime fra flyplassen i Nice. Derfra har dere kort vei til både Nice, Cannes, og hva med en utflukt til Monaco? Dog kan dere også bare nyte late dager i billedskjønne omgivelser, med eget basseng og angivelig nydelig utsikt om dere vil ta middagen ute på kvelden - og det vil dere selvsagt.

PLASS TIL MANGE: Leier dere et hus, får gjerne hele vennegjengen plass.

Alternativt finnes det også ledige hoteller i både Nice og Cannes om dere vil bo mer sentralt.

Reiseforslag: Fly direkte tur/retur til Nice med Norwegian (ca. 3 timer) fra ca. 2700 kroner i fellesferien.

Forslag til overnatting: Villa Miramar på Boutique-homes.com har fortsatt ledige datoer i juli. Fra ca. 25.000 kroner for én uke i fellesferien, altså ca. 595 kroner per natt per person hvis dere bruker alle seks sengeplassene.