Ferie i Hellas? Den ultimate guiden til Santorini

Mange regner Santorini for å være en av Hellas vakreste øyer. Og den er et perfekt utgangspunkt for øyhopping i Kykliadene.

Santorini er vulkanøya som egentlig består av flere øyer og som omkranser et undersjøisk vulkankrater etter at en voldsom eksplosjon begravde en blomstrende gresk kultur rundt år 1600 f. Kr.

Øyhopping i Kykliadene Kykladene, som Santorini er en del av, er en øygruppe bestående av 56 øyer. Det går båter flere ganger til dagen i perioden april/mai til oktober til en rekke av øyene. Her er noen av de populære øyene i området: Amorgos: Dette regnes for å være en av de mest vakreste øyene i Kykladene, med flotte strender, asurblått hav og imponerende grotter. Anbefales gjerne for dykkere. Naxos: Naxos er Kykladenes grønneste øy, med høye fjell, fruktbart terreng og tradisjonelle landsbyer på høyden av fjelltoppene. Øya er også kjent for sin innbyggernes tradisjonsrike klesstil og vakre kirker. Paros: Øya er omgitt av krystallklart hav og har turstier som forbinder tradisjonsrike landsbyer. Ligger i hjertet av Kykladene og er en populær feriedestinasjon i Hellas. Ios: Øya har både et yrende natteliv som lokker unge reisende, men også rolige strender, 365 kirker og en av Kykladenes mest idylliske byer, Hóra Mykonos: Mykonos er kjent for et sitt natteliv, med rike og berømte ferierende. Her er det også tilbud om alt fra eksklusive designbutikker til gode muligheter for å utforske øyas tradisjon og historie.

Slik reiser du:

Norwegian flyr direkte til Santorini i sesong. Alternativt flyr både SAS og Norwegian til Athen. Fra Athen kommer man til Santorini med fly eller ferge.

I dag er det de hvitkalkede vakre landsbyene på toppen av klippene rundt kalderaen, med blåmalte kirkekupler, utsikt mot blått hav og en verdensberømt solnedgang som tiltrekker stadig flere feriegjester.

Kalderaen, det undersjøiske vulkankrateret, er så dyp at cruiseskip daglig kan ankre opp utenfor hovedstaden Fira, der passasjerene fraktes til toppen med taubane.

I Oia er bygningene bygget inn i fjellveggen, med hulelignende boliger og tilbyr en fantastisk utsikt ut over kalderaen.

Oia er også kjent som stedet å dra til for å nyte den berømte solnedgangen på Santorini, ytterst ute mot tuppen av øya.

Men ønsker du å oppleve en litt mer tilbaketrukket landsby, skal du legge turen til Santorinis høyeste beliggende by, Pyrgos.

TRE BYER Å BESØKE PÅ SANTORINI:

Fira

Fira ligger i høyden over bukta der cruiseskipene ankrer opp. Det går en taubane fra havnen opp til byen på toppen av fjellskrenten. Dagtid er det derfor nokså tett i tett med besøkende i de trange smauene. Pass på at du går ut mot kanten av byen, og får sett hvordan bygningene henger ut over klippen.

IDYLLISK: Fira henger ut over den dype kaledraen, hvor cruiseskipene ankrer opp. Foto: Mette S. Fjeldheim

Oia

Oia er spesielt kjent for utsiktspunkt til solnedgangen. Oia by er også som et postkortbilde i seg selv og det kan være nokså mange turister på dagtid i høysesong også her.

LYSER OPP: Oia er et vakkert syn på kveldstid. Foto: Mette S. Fjeldheim

Pyrgos

Pyrgos er Santorinis høyesteliggende by. Byen er sjarmerende med mange smale smug og koselige kaféer. Fra toppen av landsbyen kan man se ut over hele øya.

Mer om Kykliadene: Den greske øygruppen Kykladene ligger i Egeerhavet, sørøst for fastlandet og er en av øygruppene som utgjør den egeiske arkipel (øyene rundt den hellige øya Delos). De rundt 40 øyene er rester av et nedsunket land, bortsett fra to av øyene, Milos og Santorini, som er vulkanske. Kilde: Store norske leksikon og Wikipedia

HER BOR DU PÅ SANTORINI

Santorini har mange eksklusive overnattingssteder og mindre boutique hotell. Her er tre tips i luksus-klassen, med ulike prisnivåer.

Priseksemplene er tatt fra første uken i juli.

Luksus: Hotel Perivolas er et eksklusiv lite hotell i klippene ved Oia på Santorini. Unikt beliggende og med et usedvanlig flott beliggende evighetsbasseng med utsikt mot kalderaen. Dette er stedet å bo for ekte luksus på Santorini.

Priseksempel: Fra ca. 6500 kroner per natt.

perivolas.gr

TA ET DYPP: Evighetsbassenget på Hotel Perivolas er verdt et bad. foto: Mette S. Fjeldheim

Middels: Carpe Diem Santorini ligger ved Pyrgos og har kun ti rom, alle med sitt eget basseng. I tillegg er der et større fellesbasseng med 270 graders utsikt over øya.

Priseksempel: Fra ca. 4800 kroner per natt.

carpediemsantorini.com

Budsjett: Zannos Melathron er et eksklusivt hotell som ligger midt i Pyrgos gamle by, med eget basseng, spa og en finere restaurant. Et rimeligere alternativ, men fortsatt i luksusklassen.

Priseksempel: Fra ca. 2000 kroner per natt.

zannos.gr

For rimeligere overnatting finnes det muligheter for å leie leiligheter og enklere hotell enn disse tipsene. Foreta et søk på søkemotorsider som hotels.com og booking.com ut i fra hvilken del av Santorini du ønsker å bo. Velger du alternative steder til Oia og Fira finner du gjerne rimeligere overnatting.

HER SPISER DU:

Santorini har mange gode restauranter med høy kvalitet og noe høyt priset i forhold til en del andre deler Hellas. Her er tips til kvalitetsrestauranter i ulike priskategorier.

Luksus: Sea Side by Notos ligger ved en av Santorinis beste strender, Perivolos. Restauranten har en bohmesk atmosfære, er fargerik og serverer god mat fra en variert meny.

seaside-restaurant.gr

Middels: Roka ligger nedenfor hovedgaten i Oia og er en uformell og romantisk restaurant, kjent for god mat. Spesialiteten er meze og lokale viner.

roka.gr

Budsjett: Cava Alta ligger i Pyrgos og er en rustikk restaurant med rause porsjoner, servert i lune og hyggelige omgivelser og med slow-jazz i bakgrunnen. Restauranten har også takterrasse med flott utsikt.

cavaalta.gr/en/

FRISK FARGE: VinSanto, den hellige vinen, blir produsert på Santorini. foto: Mette S. Fjeldheim

DETTE GJØR DU:

Luksus: Dra på seilcruise. Du kan leie din egen skipper med båt, eller dra med andre på et fem timers seilcruise rundt øyene. Det finnes flere som tilbyr dette. Det er også mulig å dra på sightseeingtur over Santorini og kalderaen i helikopter.

Middels: Dra på vinsmaking. Flere selskap tilbyr guidede vinturer rundt på øya. Santorini Wine Tour er en av disse.

http://www.santoriniwinetour.com

Santo Wines besøkssenter tilbyr vinsmaking med utsikt. Ligger ved Pyrgos.

www.winetasting.santowines.gr/en/

Budsjett: Besøk strendene. Santorini har flere sorte vulkanske strender, men også hvite og en rød strand. For de som liker å være i bevegelse, kan det anbefales å gå turstien mellom Fira og Oia, som er en kjent og flott tur langs kalderaen.

