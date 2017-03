Fem ting du bør gjøre på Gran Canaria

Sola og varmen trekker frosne nordmenn til Gran Canaria. Men masseturismens mekka byr på langt mer enn Elvis-show og «norske» barer. Her er 5 alternativ til billig øl på beachen:

Tekst: Kjetil S. Grønnestad

Foto: Alf Bergin/Kjetil S. Grønnestad

Med påskeferien rett rundt hjørnet, skal hundrevis av nordmenn flys ned til det noen mener er sydens ultimate harrymål: Gran Canaria. Men den spanske øya har også masse å tilby som er langt fra harry eller overturistifisert. Her er fem av tingene du bør gjøre hvis du planlegger en tur til solen:

1. Nyt en cocktail i elegante Las Meloneras

Hvis du ønsker en avveksling fra Puerto Ricos terrasseblokker, eller Playa del Inglés' turistmaskin, kan du dra til Las Meloneras. Her, vest for fyret på Maspalomas, er alt litt roligere og mer sofistikert. Stedet er rent, pent, og kjemisk fritt for søppel. Hvis kredittkortet tåler belastningen, kan du stikke innom butikkene langs strandpromenaden. Her er billig plastjuggel byttet ut med Dior, Chloé og Lacoste.

GOD STEMNING: Alex fra K1 på Las Meloneras, mixer deilige coctailer. Foto: Alf Bergin Foto:

Deretter kan du sette deg ned på en av de mange uteserveringene og betrakte folkene som vandrer forbi på strandpromenaden. Å nippe til en coctail, mens sola synker ned i det uendelige Atlanterhavet, er aldri feil.

– De mest populære coctailene hos oss er Piña Colada, Margarita, Mojito og Daiquiri, sier Victoria idet hun effektivt og blidt tar opp bestillinger og serverer gjestene under parasollene på K1.

2. Dra på storbyshopping til Las Palmas

FOR SHOPPEREN: Gågata Triana i Las Palmas’ gamleby Vegueta, byr på storbyfølelse med rikt utvalg av butikker og utrestauranter. Det er enkelt å komme hit med buss, siden endestasjonen San Telmo ligger like ved. Foto: Alf Bergin





Gran Canaria har mange shoppingsentra. Men har du sett et kjøpesenter, har du sett dem alle. Hvis du heller lengter etter pulsen av ekte byliv, er Las Palmas stedet. Kanariøyenes største by, som med forstedene har rundt 700 000 innbyggere, ble grunnlagt allerede i 1478 og var stoppested for Christoffer Kolumbus før han seilte over havet for å oppdage Amerika. Byen har to sentra. Gågata Triana ligger i gamlebyen Vegueta.

TA MED HJEM: Noe av det mest spennende med å vandre rundt i en storby, er å finne de små lokale butikkene med unikt utvalg. Foto: Foto: Alf Bergin

Hit kommer du enkelt med buss fra turistområdene siden endeholdeplassen er sentralstasjonen San Telmo like ved. Fasadene i Triana er en salig blanding av ny og gammel arkitektur. Kjente kjeder som Massimo Dutti, Marks & Spencers, Mango, Zara og H&M ligger her. Men det er vel så spennende å gå på oppdagerferd i de ukjente butikkene. Når handleposene er fylt opp, kan du hvile deg på en av de mange uterestaurantene og betrakte bylivet med dets gatemusikanter og artister. Trenger du kulturelt påfyll, ligger byens viktigste severdigheter som katedralen og muséet Casa de Colon, her i Vegueta.

Byens nyere sentrum ligger en liten taxitur lenger nord. Det har ikke samme sjarmen som Vegueta, men har til gjengjeld det store varehuset El Corte Inglés for de som fortrekker det.

3. Gå tur i spektakulær natur

FLOTT UTSIKT: Guanchenes hellige fjell, Roque Nublo, er et populært turmål. Ta med varme klær og gode fjellsko. Det blir fort kaldt på 1800 meters høyde. Foto: Alf Bergin





Foretrekker du å avsette dine fotavtrykk på fjellet i stedet for på badestranden, gir Gran Canarias vulkanske fjellandskap rike muligheter for fotturer. Du kan velge organiserte tilbud, eller gå alene. En overkommelig dagstur er stien opp til Roque Nublo. Toppen av den 80 meter høye fjellformasjonen i sentrum av øya, står opp av landskapet som en enslig hoggtann. Den var et hellig sted for guanchene, øyas urinnvånere, før spanjolene erobret øya i en krig som varte fra 1478-1483.

MYE Å SE: Innlandet av Gran Canaria er vilt og som skapt for fotturer. Utsikten fra Roque Nublo er imponerende. Foto: Alf Bergin

Terrenget er relativt lett, og ruten opp til Roque Nublo går på oppmerkede stier gjennom pinjeskoger og over bergnabber.

UNIK: Med sine 27 hektar, skal Jardín Canaria være Spanias største botaniske hage. Her en Limonium sventenii, som kun finnes på Gran Canaria. Foto: Kjetil S. Grønnestad

Vandringen er unnagjort på to timer tur-retur, avhengig av antall stopp for å beundre det ville landskapet.

På klare dager, ser du vulkanen Teide på Tenerife, som er Spanias høyeste fjell. Men ta med varme og vindtette klær. Toppen ligger på 1813 meter over havet, og i denne høyden er vinden sur og kald. Skyene som driver innover land, kan fort tåkelegge landskapet.

Ta også med skikkelige tursko. Dette er mer krevende enn å rusle langs stranden. Å gå til Roque Nublo er populært, ikke minst for fastboende spanjoler. Det anbefales derfor å møte opp innen klokka 10 om morgenen for å være sikker på å få parkeringsplass.

4. Lær om øyas unike flora

Kanariøyene er skapt av vulkaner, og ligger et godt stykke ut fra Afrika. Det har gjort at plante- og dyrelivet fikk utvikle seg på egen hånd. Av de to tusen planteartene på øyene, er rundt fem hundre endemiske. Det vil si at de kun finnes her, og ingen andre steder i verden.

BLOMSTRENDE: Den botaniske hagen Jardín Canaria i utkanten av Las Palmas, har spesialisert seg på endemiske planter fra Kanariøyene. Her en Asteriscus sericeus, som kun finnes på Fuerteventura. Foto: Alf Bergin

Den botaniske hagen Jardín Canaria i utkanten av Las Palmas, har en større samling med unike kanariske planter i seksjonen Jardín de Las Islas (øyhagen). Her får du vite hvordan frø ble ført med vinden fra Afrika, og hvordan plantelivet deretter utviklet seg på de forskjellige øyene. Den botaniske hagen er stor og frodig, og har flere plantesamlinger, blant annet av palmer og kaktuser fra hele verden. Noen av dem imponerende store.

5. Besøk Europas eneste kaffeplantasje

Visste du at det dyrkes kaffe i Europa? Det skjer kun et sted, på plantasjen La Laja utenfor den lille byen Agaete i nordvest. Du kan besøke plantasjen selv, eller som del av et reisefølge. Her blir du vist rundt og fortalt hvordan kaffen dyrkes. Blant annet får du vite at kaffebuskene her dyrkes i skyggen under høye vinranker siden de både trenger varme og skygge.

NATURLIG BESKYTTELSE: På plantasjen La Laja i Agaete dyrkes kaffe på tradisjonelt vis i skyggen under andre planter. Her er det høye vinranker som beskytter kaffebuskene mot sola. Foto: Alf Bergin

Du kan få smaksprøver på egendyrket kaffe, bananer og egenprodusert vin. På grunn av det varme klimaet, dyrkes det også tropiske frukter her, som mango, avokado og papaya, men det er kun til privat bruk.