Fem steder du kan ta en boble-skål utendørs i vår

Vår i byen er ikke så verst når man kan ta små pauser i solen med et iskaldt glass boblevin. Her er fem steder du kan gjøre akkurat dét i koselige omgivelser.

For når dagene endelig har blitt litt lysere og varmere, strømmer gjerne vi nordmenn til uteserveringer som om det sto om livet. Og hvorfor ikke gjøre det hakket mer glamorøst med å ta et glass champis eller lignende, kanskje sammen med et par tapasretter, sammen med venninnene eller kjæresten?

Les også: Hit bør du reise i 2017

Hvis det frister, har vi plukket ut fem steder som ikke er så altfor langt unna som du kan vurdere å slå deg ned på i løpet av våren. Skål for det!

Glad i basseng? 10 fantastiske bassenger fra hele verden

Le Petit vinbar, København

Torvhallerne i Københevn er generelt et fantastisk sted for deg som vil smake, se og oppleve mat. Trenger du en shoppingpause med et glass bobler, er du i alle fall nødt til å sjekke ut Le Petit, som naturligvis er en dansk-fransk vinbar med blant annet Champagne på menyen, både på glass og flaske. ved siden av kan du bestille en charcuterie-tallerken for to, en Chevre-salat eller deres klassiker, biffsandwichen. For å nevne noe.

Les også: 10 ting du kan gjøre i København som ikke skriker turisme

Granger & Co., London

Er du ute etter en boblende lunsj i London, bør du vurdere filialen Granger & Co. har i Notting Hill. Den som elsker søtt kan kaste seg over en stabel Ricotta-pannekaker med banan, honning og smør, mens den frityrstekte squashen med halloumi heller ikke er å forakte akkurat. Og det smaker ikke akkurat verre med en hvit fersken-bellini til.

Mer inspirasjon? Her er Midtøstens «hemmelige» ferieperle

Café de Flore, Paris

I sjarmerende Saint-Germain-des-Prés ligger en skatt av en liten restaurant: Café de Flore. Her kan du få klassiske salater som Cæsar og Nicoise, men minst like godt er det å bare bestille fra stedet ostemeny (vi snakker blant annet Camembert, Brie og Roquefort) med en deilig hvit baguette ved siden av. Og selvfølgelig et glass Champagne, som de har i ulike prisklasser.

Til Paris? Her er ekspertenes beste tips til storbyen

Gamla Amsterdam, Stockholm

Stockholm-foodies strømmer til denne lille perlen av en ostebutikk. Har kan du selvsagt kjøpe med ost hjem, men enda bedre er det å ta seg tid til å sette seg ned og spise et av deres berømte ostesmørbrød, eller for den dristige: Sjokoladefondue med blåmuggost.

Her er det ingen stor uteservering, men et par bord utenfor som du kan kapre om du er heldig - eller så kan du spørre pent om å ta med det du har kjøpt til en av benkene like ved!

Delicatessen, Oslo

Selv om en tur til utlandet kanskje frister, trenger du faktisk ikke dra lenger enn til Gründerløkka i Oslo for å få deg en deilig drink i solen. Der ligger nemlig den første filialen av Delicatessen tapasbar, som serverer en fantastisk Cava-sangria som du kan drikke sittende på en av benkene utenfor.

Få også med deg: Kardashian-familiens villeste luksusferier

Bestill noen småretter å plukke i ved siden av, og du har den perfekte lunsjdaten midt i hovedstaden.