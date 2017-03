Fem sandwichsjapper du skulle ønske du spiste lunsj på nå

Fra rennende ostesmørbrød i London til luksuriøs hummerbaguette i Paris - disse godbitene får garantert opp både mat- og reiselysten.

Noen ganger må man bare ta en liten pause og drømme seg bort i noen minutter - for eksempel til noen av verdens flotteste bassenger. Eller til deilige matopplevelser utenfor landegrensen, som for mange er selve formålet med å reise på ferie.

I denne saken har vi samlet fem fantastiske sandwicher fra vidt forskjellige byer, slik at du kan drømme deg bort, la deg inspirere, eller kanskje plotte inn et stopp på neste storbytur.

Frenchie To Go, Paris

Dette er langt fra det mest typisk franske stedet du kan spise i Paris, men hvis Croque Monsieur skal vike for noe – så er det hummerbaguetten på Frenchie To Go. Som de fleste retter du får servert i Frankrike, er ikke dette lunsjen du bestiller om du teller kalorier – men hvem gjør vel det i Paris? Se for deg en deilig, varm brioche som er delt i to og fylt med hummer, selleri og smeltet smør. Det blir faktisk ikke veldig mye bedre.

Eller jo – med en raus porsjon pommes frites, blir det alltids litt bedre.

$$: Ca. 200 kroner

Pépen, Parma

Foto: Pepén

Du skal lete godt for å finne denne skatten av en restaurant – eller serveringssted er kanskje riktigere. Gjemt inne i det som må være et av de trangeste smugene i den italienske matbyen, serverer nemlig far bak disken (hvor han for øvrig skal ha stått i flere tiår) rykende varme paninis.

Signatursandwichen er fylt med kjøttboller, grillede tomater, Tabasco, chili, salat og majones. Sitteplass bør man ikke regne med, men et glass husets vin og en varm panini smaker da like godt sittende på brostengaten utenfor.

$$: Ca. 45 kroner

Kat’z Delicatessen, New York

Det er vanskelig å snakke om sandwichsjapper uten å nevne verdens kanskje mest kjente: Katz Deli i New York. Her spares det ikke på kruttet, eller rettere sagt pastramien. Forvent skyhøye sandwicher fylt til randen av pastramiskiver, og smeltet ost hvis du er ute etter noe ekstra insta-vennlig. Rett og slett en institusjon, og blant annet favoritten til kjendiskokk Eyvind Helstrøm.

$$: Ca. 170 kroner

Atelier September, København





Noen ganger er det enkle det beste, og i de tilfellene drømmer vi oss gjerne ikke mer enn noen timer unna, til København. Der ligger nemlig den hippe butikken og kafeen Atelier September, som serverer økologisk og vegetarisk mat. Signaturretten er så enkel som et par skiver ferskt rugbrød toppet med en halv avokado og friske urter. Heldigvis ikke verdens vanskeligste lunsj å gjenskape hjemme!

$$: 100 kroner

Kappacasein, London

Glad i ost? Så glad i det at du egentlig ikke kan få nok av det og vil spise det hele tiden? Da er det antageligvis Kappacaseins toast du ser for deg når du lukker øynene og tenker på drømmelunsjen. Deres toast med smeltet ost har i alle fall gjort den lille sjappa på Borough Market til en institusjon, og de doble brødskivene har havnet på beste sandwich-listene til både Buzzfeed og TimeOut, blant annet.

Vi snakker to skiver surdeigsbrød med Montgomery-cheddar, Ogleshield-ost og Compté, samt knust hvitløk som prikken over i'en. Mildt sagt et heavy ostesmørbrød.

$$: Ca. 50 kroner