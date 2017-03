Fem fossefall verdt å sjekke ut

Lysten på å oppleve natur helt utenom det vanlige på neste ferie? Da bør du sjekke disse fossefallene.

I alle fall hvis du er av den eventyrlystne sorten. Destinasjonene i denne saken er kanskje mest kjent for å by på sol og strandliv - men desto bedre er det at du kan kombinere nettopp dét med de utroligste naturopplevelser.

Vi har nemlig samlet fem fantastiske fossefall som er verdt et besøk, enten du vil reise relativt kort eller nesten til andre siden av kloden.

Blue Hole, Jamaica

En tjue minutters biltur opp fjellene fra byen Ocho Rios i Jamaica ligger fossefallet Blue Hole. Det er et langt fossefall midt i regnskogen, med deilig blått vann og dype kulper. Her blir du møtt av en guide som tar deg og ditt reisefølge med på en uforglemmelig tur i den vakre naturen. Glem å ta med kamera og telefon, for her blir det vått! Dere klatrer oppover fossefallene, både på tynne stier og midt i fossene ved hjelp av tau.

Dere starter med å gå oppover, før dere snur og hopper nedover i kulpene. Tilbake der dere begynte får dere muligheten til å slenge dere i tau og hoppe ned i en av de største kulpene. Dette passer like godt som en familieaktivitet som for kjærestepar eller vennegjenger.

Munduk Waterfall, Bali, Indonesia

FERIEFAVORITT: Hvis du drømmer om en tur til Bali, bør et av fossefallene der stå på listen over ting å se. Foto: Getty Images





Bali har lenge vært en populær feriedestinsajon - særlig når det er vinter i Norge. Og hvis du planlegger (eller drømmer om) en tur til den indonesiske øydestinsajonen, bør du helt klart sjekke ut et av fossefallene.

Munduk er blant de mest kjente, lokalisert nord på Bali. Du trenger ikke gå mer enn 300 meter fra hovedveien for å nå fossefallet, og orker du en liten gåtur til, kommer du til det like spektakulære fossefallet Melanting. Absolutt verdt en tur!

Plitvice Waterfalls, Kroatia

IKKE SÅ LANGT: Du trenger ikke reise mange timer med fly for å se dette fantastiske fossefallet. Foto: Getty Images

Plitvice Waterfalls er et nettverk av flere fossefall og innsjøer i Plitvice Nasjonalpark. Veliki Slap er navnet på det største fossefallet, med et fall på circa 70 meter. Nasjonalparken står på UNESCO’s verdens arv-liste. Langs elven og fossefallene er det en gangsti der turister kan gå og få utsikt over den spektakulære naturen. Parken har 16 innsjøer med blågrønt vann, og fossefall skiller dem fra hverandre. Stedet er mest tropisk på sommeren, men blir også et eventyrlig syn med et tungt snødekke om vinteren.

Gullfoss, Island

MAJESTETISK: Du kjenner garantert at du lever når du ser utover på denne iskalde fossen i minusgrader. Atle Jørstad , VG

Som om det ikke var nok grunner blant vulkaner, geysirer og varme kilder finnes enda en grunn til hvorfor alle bør besøke Island. Gullfoss blir påstått å være den flotteste fossen på øya. Den dannes av isbre-elven Hvita, som betyr hvit elv. Fossen har et fall på 32 meter, i to omganger, rett ned i et smalt juv på 70 meters dybde. Fossefallet er fredet og blir kalt et av verdens naturundere.

Ikke rart Gullfoss er en av Islands største turistattraksjoner! Fossefallet ser like majestetisk ut på sommeren som på vinteren.

Ban Gioc Detian, grenser mellom Kina og Vietnam

EKSOTISK: Du må riktignok reise et stykke for å oppleve dette, men er du glad i storslagen natur, kan det være verdt det. Foto: Getty Images

Blant fjell og vakker skog på grensen mellom Kina og Vietnam finner vi fossefallet Ban Gioc Detian, som faktisk er en sammensetning av to fossefall: Banyue Falls i Vietnam og Detian Falls i Kina. Fossefallet ligger altså akkurat på grensen og danner det største transnasjonale fossefallet i Asia og det fjerde største i verden.

Turister fra både Vietnam og Kina blir tatt med på rafteturer i bambusflåter for bedre utsikt. Fossefallet er størst på den kinesiske siden. Hadde du allerede et ønske om å reise til Kina eller Vietnam bør denne attraksjonen gjøre ønsket enda sterkere!