Guide til Dubai med barn: Seks tips du må sjekke

Du trenger ikke fly veldig langt for å få både bra klima og et eldorado for barna. Her er våre beste tips til et barnevennlig Dubai.

Ikke et vondt ord om å leie hus og dra på Legoland i Danmark, men sesongen er tross alt begrenset – og når været sviker kan selv den best planlagte ferien bli en liten katastrofe.

Dubai Dubai er den største byen i De Forente Arabiske Emirater. Byen ligger ved den persiske bukten, med strender på den ene siden, og ørken på den andre. Det bor ca. 2,5 millioner mennesker i Dubai. Myntenheten er UAE Dirham (AED). Dubai er ikke et billig ferieland, og priser på å spise ute ligger gjerne på samme nivå som i Norge, selv om du selvsagt kan finne både rimeligere og mer eksklusive restauranter. Dubai ligger 3 timer foran Norge, og 2 timer på sommerstid. Språket er arabisk, men engelsk er også vanlig å kunne. Ingen vaksiner er påkrevd, men det anbefales å sjekke med Folkehelseinstituttet før avreise. Norske statsborgere må ha ordinært pass med minst seks måneders gyldighet ved innreise. Et innreisestempel med 90 dagers gyldighet (over en periode på 180 dager) utstedes gratis i passkontrollen og trenges ikke søkes om på forhånd. Man kan bli nektet innreise dersom man har et israelsk visum eller stempel i passet.

Har du budsjett og ork til en flytur på drøye syv timer derimot, kan De forente arabiske emiraters største by tilby en rekke aktiviteter som mildt sagt bør tilfredsstille familiens yngste medlemmer. Pass dog opp for prislappen: Den er noen ganger like høy som skyskraperne Dubai er så kjent for.

I praksis har ikke Dubai årstider – været er tørt og varmt stort sett året rundt. Men det kan heller bli i varmeste laget hvis du reiser når det er sommer i Norge. Den beste tiden å reise på er fra november til april, hvor du sannsynligvis vil oppleve fra rundt 20 til drøye 30 grader på dagtid.

Det er flere måter å fly direkte til Dubai på. I 2017 flyr Norwegian ut april og fra 1. oktober, med tur/retur-billett fra cirka 4000 kroner. Du kan også fly med Emirates hele året, også fra cirka 4000 kroner tur/retur. Dubai er også ypperlig å kombinere med Oman.

Mer inspirasjon? Her er Midtøstens «hemmelige» ferieperle

Dubai er kjent for sine spektakulære bygninger og uendelige muligheter når det kommer til grandiose opplevelser enten det gjelder shopping, mat eller andre ting.

De siste årene har reisemålet også blitt enda mer tilrettelagt for de minste, med aktivitetstilbud både spesialtilpasset for barn og for familier med alle aldre. Her er det imidlertid lite som kan beskrives som lite, avslappet og «kosete» – tenk heller full fart, action, oppsiktsvekkende og spektakulært.

Les også: Hit bør du reise i 2017

I denne saken har vi samlet seks tips til ting som kan gjøre din Dubai-tur mer barnevennlig.

I denne bildespesialen har vi også lagt ved noen produkter som kan være kjekt å ha med til barna:

1. Undervanns-zoo

SKUMMELT: Men heldigvis ikke farlig. I denne undervannsparken kan du se haiene på nært hold. Foto: The Dubai Aquarium & Underwater Zoo

Blant severdighetene Dubai er mest kjent for, er Dubai Mall – verdens største kjøpesenter. Her kan du lett gå deg vill i butikkene butikker som varierer fra budsjettvennlige Zara til ultraluksuriøse Gucci, og å rekke hele stedet på én dag kan du bare glemme.

Dog huser Dubai Mall langt mer enn butikker, og blant de mest barnevennlige aktivitetene er Aquarium & Underwater Zoo. Det gigantiske skvariet er blant verdens største, og her bor alt fra gullfisk til haier og krokodiller – faktisk totalt over 33.000 dyrearter til sammen. Du kan betale ekstra for et nært møte med både krokodillene og haiene, men for de fleste vil den rimeligste biletten som gjør at du kan gå fritt rundt og kikke være mer enn nok.

$$: Ca. 230 kroner

Adresse: The Dubai Mall - Ground & Level 2

Mer Midtøsten? Seks grunner til å besøke Jordan

2. Vann dagen lang

FULL FART: Er du klar for en hel dag med vannleker, er dette stedet for deg - om du har full lommebok, riktignok. Foto: Atlantis, The Palm

Å bo på luksushotellet Atlantis, The Palm, er en opplevelse – samtidig som det sprenger et helt normalt feriebudsjett på null komma niks. Det betyr likevel ikke at du ikke kan benytte deg av noe av det femstjernershotellet har å by på. Og for unger er det liten tvil om hva som er mest interessant: Den gigantiske vannparken.

Her skal det godt gjøres å gå lei av skliene, som er tilpasset både nybegynneren med armringer og tenåringen med adrenalinbehov. De aller minste kan plaske rundt i lekeområdet med helt grunt vann. Her vokser regningen seg fort stor hvis du vil på haisafari eller gjøre andre spesielle ting, men du kommer langt med et dagspass til bassengene - som jo har en relativt stiv pris fra før.

$$: Ca. 500-600 kroner beroende på høyde (under 120 cm er billigere), og barn under 2 år er gratis.

Adresse: Atlantis, Crescent Road,The Palm Jumeirah

Les også: Fem hotellåpninger vi gleder oss til i 2017

3. Iskrem-bonanza

NAM: Hvis du ikke blir dagens helt når du serverer denne, kan det være det samme. Foto: Scoopi

At man med jevne mellomrom trenger å kjøle seg ned i Dubais hete er ingen underdrivelse. Og selv om vann er både viktig og riktig å drikke, er det lite som vil gjøre det mer populær enn en svær is i varmen. Dubai er full av iskrem-sjapper med både dårlig og god kvalitet, og en av de sikre vinnerne er Scoopi.

Denne isbaren ble verdenskjent da den disket opp med verdens dyreste is med spiselig gull, safran og svart trøffel til den nette sum av 7000 kroner kulen, men det er selvsagt ikke så relevant for den vanlige turisten. Velg din (eh, vi mente barnas) favoritt-is blant et utall smaker, og topp med alt fra knust Ferrero Rocher til Tutti Frutti, og sauser av sjokolade, karamell eller jordbær – for å nevne noe.

$$: Starter på ca. 30 kroner.

Adresse: Jumeirah Rd, Umm Suqeim 2

Les også: Fem fossefall verdt å sjekke ut

4. Stå på skøyter

ICE ICE: Selvsagt har Dubai en innendørs skøytebane - selvsagt. Foto: Getty Images

Og om det ikke er nok med en is for å kjøle seg ned, er mulighetene uendelige i Dubai. Her er så å si alt konstruert med tanke på turisme (på godt og vondt) og Dubai byr virkelig på den ene aktiviteten mer spektakulær enn den andre.

Hva med en tur i den innendørs skibakken? Enda mer enkelt er det å spenne på familien skøyter og slå hjel en time på kjøpesenterets innendørs skøytebane, som har fasiliteter også for de minste som ikke er så stødige enda.

$$: Ca.140 kroner for voksne og ca. 70 kroner for barn under 100 cm.

Adresse: The Dubai Mall – Ground

5. Legoland

SPEKTAKULÆRT: Det er nok ikke bare de minste som blir imponert av disse lego-kreasjonene. Foto: , AP





De fleste forbinder Legoland med Danmark, men selvsagt har også grandiose Dubai sin versjon. Mens Legoland i Danmark kan kalles «nedpå» og koselig, er Dubai-versjonen hakket mer ellevill. Som alt annet på stedet. Det hele er en gigantisk temapark inkludert vannland.

Slipp ungene løs med tråbåter, akvarier, radiobiler og et utall andre aktiviteter, og topp det hele med et besøkt til det spektakulære «Miniland». Her er en rekke landemerker bygget opp i lego, noen så store at barna kan gå inni dem. Her kan selv en utslitt forelder finne fascinasjon i de vanvittige legobyggene.

$$: Ca. 500 kroner.

Adresse: Sheikh Zayed Road , Opposite Palm Jebel Ali

6. Ørkensafari

ACTION: Noen timer i sanddynene gir garantert adrenalinkick til hele familien. Foto: Getty Images

Viktig å huske på: De forente arabiske emirater er et muslimsk land, med strenge religiøse lover. Man kan i utgangspunktet kle seg som man vil, men det settes pris på om man kler seg noe mer konservativt enn i vesten - alså dekke til til skuldre og knær. Badetøy bør kun brukes på strender (offentlige og private) eller ved svømmebasseng. Alkohol kan man få i restauranter og barer tilknyttet de største hotellene. Man bør ikke være synlig beruset, særlig ikke utenfor hotellområdet. Det anbefales også å unngå å vise kjærlighet eller hengivenhet offentlig. Oppdater deg på lover og regler før du reiser på Regjeringen.no og UDs reiseinformasjon.

Har du barn over tre år, er det ingenting i veien for å utforske litt av den mektige ørkenen som Dubai faktisk ligger i.

Glad i basseng? 10 fantastiske bassenger fra hele verden

Flere operatører tilbyr henting i SUV-biler som tar deg ut til sanddynene, hvor du får oppleve noe veldig annet enn Dubais elleville infrastruktur og dominerende skyskrapere.

Her kan familien oppleve alt fra kamel-ridning til, henna-tatovering, «rallykjøring» i sanddynene og servering – alt etter hva du betaler så klart. De fleste turene arrangeres tidlig på morgenen eller på kveldstid på grunn av de høye temperaturene midt på dagen.

$$: Veldig varierende, med det meste starter på rundt 400-500 kroner.

Få også med deg: Kardashian-familiens villeste luksusferier