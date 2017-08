Drømmereisen: 7 fantastiske nasjonalparker

Er du i gang med å planlegge neste ferie allerede? Drøm deg bort til noen av verdens flotteste nasjonalparker.

Når du er kastet tilbake til hverdagen kan det være deilig å bare drømme seg litt vekk … Til turkise laguner, Instagram-vennlige fossefall eller verdens vakreste nasjonalparker.

Her er 7 nasjonalparker vi gjerne vil besøke – en eller annen gang i livet:

Yosemite – USA

MED BARNEVOGN OG SYKKEL: De fleste av de over fem millioner årlig besøkende holder seg på stiene nede i dalbunnen. Foto: Svein Arne Buggeland / VG

Denne nasjonalparken i California har over 5 millioner besøkende hvert eneste år. Her kan man campe, leie hytter eller bo på ett av de mange fasjonable hotellene i Yosemite. Det er også muligheter for å se brunbjørn som vandrer fritt i området. De fleste turistene går turer nede i dalen, hvor man kan se opp på spektakulære granittklipper, høye fossefall og klare elver.

Khao Sok – Thailand

THREE ROCKS: Cheow Lan Lake i Khao Sok nasjonalpark. Kjør båter på stille sjø i spektakulært naturlandskap. Foto: Pavel Pecherskii / Shutterstock / NTB scanpix

Denne nasjonalparken er perfekt for den som lar seg fascinere av ville jungeldyr. Her finnes fem prosent av verdens dyrearter. Er man heldig kan man kanskje få se asiatiske elefanter, tigre, bjørner, aper eller tapirer. Kjør båt med de lokale gjennom regnskogen som er eldre enn Amazonas-jungelen i Sør-Amerika. Man kan også leie en kajakk eller kano og flyte stille gjennom regnskogen.

Jotunheimen – Norge

TIL TOPPS: En dansk guttegjeng prøver å nå toppen av Galdhøpiggen. Foto: Therese Alice Sanne / VG

Opplev norsk natur på sitt beste i Jotunheimen. Her finner vi de høyeste fjelltoppene i landet, og er man en ekte fjellgeit kan man prøve å komme seg til topps på enten Galdhøpiggen, Glittertinden eller populære Besseggen. Turister trekker årlig hit og lar seg begeistre av Norges vakre fjell og fjorder. Vi som er så heldig å bo her i landet kan nyte denne naturen «rett utenfor stuevinduet».

Göreme – Tyrkia

Det spektakulære landskapet i Göreme nasjonalpark i Tyrkia er noe å få med seg! De uvanlige steinformasjonene kalles «fairy chimneys», direkte oversatt til fe-piper. Noe av det beste med det hele, er at dette landskapet kan beskues fra himmelen. Før solen står opp over Göreme sendes hundrevis av fargerike luftballonger opp fra bakken. Et sjeldent – og utrolig vakkert – syn.

Blue Mountains – Australia

FJELL OG DALER: Turister kaster skygger over «De tre søstre» i nasjonalparken Blue Mountains. Foto: Tim Wimborne

Drøye to timers kjøretur inn i landet fra storbyen Sydney, ligger nasjonalparken Blue Mountains. Både turister og australienere elsker å komme hit for å se utover landskapet fra de mange utkikkspostene. Greater Blue Mountains-området består av hele syv nasjonalparker, og ble en del av UNESCOs verdensarvliste i 2000.

Vatnajökull – Island

På Island finner man Europas største isbre (i volum). Dette i Europas største nasjonalpark Vatnajökull. I området får man overblikk over de store kontrastene hvor den hvite isen møter den sorte, vulkanske sanden. Gå turer i dette mystiske landskapet hvor varme møter kulde og is møter ild.

Maasai Mara – Kenya

MEKTIG: Safari-turister beskuer en vill løve i Maasai Mara nasjonalpark. Foto: Sergey Novikov / Shutterstock / NTB scanpix

Ville dyr som vandrer i flokk. Flokker med millioner av gnuer og sebraer beveger seg inn i nasjonalparken Masaai Mara i perioden juli/august. Her kan man oppleve et rikt dyreliv hele året, og turistene får som regel øye på elefanter, løver, leopard, bøffel eller neshorn fra bilene sine.

