Derfor bør du reise til Goa

Er du i gang med å planlegge en skikkelig drømmetur til høsten? Uansett hvor mange land og steder du har besøkt, skal det mye til å oppleve noe mer magisk enn Goa i India.

Stemningen, fargene, lydene, luktene og den himmelske maten kunne vært nok, men i tillegg har du en gjestfrihet uten sidestykke. Dessuten er Goa det perfekte stedet å finne roen. Spesielt og vakkert er de to beste ordene å bruke for å beskrive den indiske delstaten midt på Indias vestkyst.

SLIK REISER DU: Du flyr billigst ved å mellomlande i for eksempel Bombay og raskest med Qatar airways – flybilletter fra 5000 kroner.

Vi reiste fra Oslo en kald vinterdag i midten av desember, og skulle bli borte til midten av januar. Jeg, en frilanser og stylist, sønnen min på 21 år og en diger vennegjeng. Goa passer for alle aldre, og er et perfekt sted å dra for å lade batteriene når den norske vinteren er på sitt kaldeste. Den beste tiden å dra på et fra midten av november til midten av februar, da det gjerne ligger på 25 til i underkant av 30 varmegrader.

Goa-sesongen er for øvrig fra 15. oktober til 15. april – i regntiden er de fleste hotellene stengt.

TA MED HJEM: Få med deg noen fargerike krydderposer hjem, slik at du kan prøve å gjenskape noen av smakene! Foto: Filippa Tredal

Lokale møter

For mange er Goa mest kjent som et luksuriøst hippie-paradis for reisende som vil ha en eksklusiv ferie i bohemske omgivelser. Det får du blant annet på Little Palm Grove, et av de mest anerkjente hotellene i den lille delstaten. Med sine seks små bungalower får du både oppleve luksusfølelsen av å slurpe i deg iskald smoothie med havutsikt til frokost, samt en intim atmosfære.

Som på flere av Goas resorter er det ikke uvanlig at lokalbefolkningen kommer ned på samme strand på kvelden – så her er det godt tilrettelagt for møter med en ny kultur.

Er det ikke nok med en smoothie, kan du forresten alltids bestille en høy haug med bananpannekaker - og den kullsorte kaffen sjenkes i generøse mengder.

I heten kan det også være lurt å finne et sted hvor du kan smake på en av Goas mest populære drikker; limonade med lime, sodavann, sukker og salt, for å unngå å bli dehydrert med en fresh smak.

SMILENDE: Det er lett å bli glad i lokalbefolkningen - som denne fargerike gjengen! Foto: Filippa Tredal

Fargerik inspirasjon

Little Palm Grove er i likhet med mange av de andre Goa-resortene innredet i en stil som er så langt fra skandinavisk minimalisme du kan komme. Fargrike puter i mørk rosa, lysende lilla og havblått, med intrikate broderier i gull og sølv, er bare noen av skattene du kan ta med deg hjem til Norge - hvis du har plass i bagasjen.

BOHEMSK: Bo som en boho-prinsesse på Little Palm Grove. Foto: Filippa Tredal

Inspirasjonen og klimaet har også gjort at en rekke europiske designere har søkt seg til Goa for å åpne små butikker. Investerer du noen timer her, kan du finne alt fra designerskatter å kle deg i, interiørartikler utenom det vanlige, iøynefallende smykker og fargesterke vesker - uten at det trenger å koste så mye.

La deg inspirere av de sarikledde lokale kvinnene på stranden, som kombinerer farger på mesterlig vis.

Følg musikken

I gatene bør du også se opp for hunder og kuer - for det meste helt tamme og menneskevante, men likevel et uvanlig syn for de fleste europeere på besøk.

Utelivet i Goa er livlig og har et bredt tilbud - her er det bare å følge musikken fra barene som ligger tett i tett langs hovedgaten.

Husk dog at festen gjerne begynner sent, så å gå ut i 23-tiden er absolutt ikke uvanlig. Sjekk blant annet området rundt La Plage, med alle sine morsomme restauranter og barer - et must for deg som vil ha en fargerik drink i løpet av kvelden!

UNIKT: Hos «parfymemannen» kan du få blandet din helt egne duft. Foto: Filippa Tredal

Parfymemannen

Har du gjort din research på shopping i Goa, er det ikke usannsynlig at du har hørt om parfymemannen. Spør det frem på markedet Mapusa Market, og du vil finne ham i en bitteliten bod - fylt til randen av flasker med alle mulige dufter.

Du vil få beskjed om å sette deg ned og se parfymeeksperten selv i øynene, og deretter vil han mikse og blande fra en rekke ulike flasker for å finne en parfyme som er helt unik for deg.

HER SHOPPER DU:

Goa er et fantastisk shoppingeventyr – og det er helt utrolig billig – så det er bare å hive seg ut i pruting, farger og mønster.

Happy Hippie, Little Palm Grove

Butikken på stranda like nedenfor Little Palm Grove har strandklær, bohemske kjoler, vesker, smykker og interiørting. Blir du solbrent har de den beste aftersun-kremen!

The souk

INSPIRERENDE: Fargerike smykker og klær er en stor del av Goas identitet. Foto: Filippa Tredal

Bak Resturanten La Plage ligger et lite marked med små designerbutikker med indisk stil, som Yashu en Prem, Nana Ki og Ekmatra. Prisene er lave – så husk å ha god plass i kofferten.

Beachbutikkene

Det er mange kule butikker langs hele stranda, og 50 meter fra restauranten La Plage på stranden, finner du designerbutikken til Jade Jagger – som har de kuleste tingene og egenprodusert smykkekolleksjon.

Arambol

Arambol er en spennende liten hippiby – dra hit for å shoppe krydder, te og vakre krystallstener. Og gå innom Lamuella for klær og kaffe!

Thalassa

Cirka 40 minutter med bil unna Little Palm Grove ligger et eventyrlig vakkert lite sted. Shop deg ferdig, og ta en drink i den greske restauranten Thalassa ved solnedgang.

PALMEKLATRING: Ikke bli overrasket om du ser lokale menn vaie i toppen av palmetrærne. Foto: Filippa Tredal

Mapusa Market

Dette er det autentiske lokalmarkedet. Hver dag er en markedsdag, men fredager er dagen da lokalbefolkningen har sin markedsdag - da koker det av folk og det er veldig eksotisk å være på plass da. Her vil du finne alt mulig; frukt, krydder, kofferter, stoffer, smykker, klær og den berømte parfymemannen.

BILLIGSALG: Mønstrede tunikaer kan koste en formue fra luksusmerker verden over, men i Goa finner du dem til en rimelig penge. Foto: Filippa Tredal

HER SPISER DU:

Goa Special Fish Curry Rice

En veldig lokal resturant som ligger like ved Palm Grove. De serverer fantastisk fersk fisk med masse curry. Perfekt for deg som liker det enkelt og smakfullt.

+919763818044

La Plage

En klassisk fransk restaurant med nydelig beliggenhet på stranda. Et herlig sted å henge til lunsj og på sene middager.

+919822121712

Café Nu

Spør seg fram for å finne denne lille skatten i Mandrem. Den er vanskelig å finne, men et eventyr får du kommer fram, med deilig indisk mat.

+919850658568

AVSLAPPENDE: Å Nyte den vakre solnedgangen med et iskaldt glass vin er slettes ikke feil. Foto: Filippa Tredal

Thalassa

Hvis du skulle få lyst på nye annet enn indisk, er dette en gresk restaurant som dessuten har super stemning på kveldstid.

GJØR ET KUPP: I en av de fargerike butikkene. Det er fristende å reise til Goa med tom koffert! Foto: Filippa Tredal

+919850033537

Resturant KU

Her har de kun fire bord, så det er lurt å reservere på forhånd. Gjør du det, får du Goas beste drinker, samtid indisk og annen asiatisk mat.

+919822073706

HER BOR DU:

Budsjett: Babu Huts

Dette ligger rett på stranda – små enkle bambushytter med super beliggenhet og en herlig café og bar.

Priseksempel: Fra 450 kroner per natt.

Ingen nettside, men kan nås på +91 9765795668.

MORGENSTUND: Hva med å starte dagen med en gåtur på stranden før det blir for varmt? Foto: Filippa Tredal

Middels: Little Palm Grove

Et eventyrhotell hvor du kan bo på stranden og spise fantastisk frokost med havutsikt.

Priseksempel: 1300 per natt for en Bunglaow til to personer.

www.palmgrovebeachresort.com

INTIMT: Little Palm Grove har seks hytter med beliggenhet på stranden. Foto: Filippa Tredal

Luksus: Fort Terakhol

Et eventyrlig vakkert hotell i gammel portugisisk kolonistil.

Priseksempel: Fra 1900 per natt.

www.forttiracol.in

ULTIMAT AVSLAPPING: Gjør du på en solseng med utsikt til Indiahavet. Foto: Filippa Tredal

DETTE GJØR DU:

Yoga

VESKESHOPPING? I Goa kan du finne noe du garantert ikke ville funnet hjemme i Norge. Foto: Filippa Tredal

På Palm Grove Beach Resort har de for eksempel timer hver morgen, samt egne pakker for deg som vil på en skikkelig yogaferie.

Massasje

Du finner alle typer massasje overalt – og det er veldig billig. Prøv deg frem og finn ut om du liker deg best inne på et hotell eller en resort, eller rett og slett direkte på solsengen hvor det går massører forbi stadig vekk.

Delfintur

Flere hoteller arrangerer båtturer. På Little Palm Grove kan du for eksempel avtale å bli hentet av en av de lokale fiskerene, og bli med på en liten fisketur i 1-1,5 time.

Er du heldig får du se delfiner leke seg i vannet! Husk å avtale pris på forhånd.