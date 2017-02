Den ultimate guiden til Vancouver Island

– Å, for et vakkert syn! Reisefølget er mektig imponert over blomsterprakten i Butchart Gardens. En av mange perler på Vancouver Island, kun tre timer med hurtigbåt fra Seattle i USA.

Canada har antageligvis aldri vært hottere i feriesammenheng: Lonely Planet har kåret det til den beste reisedestinasjonen i 2017. Topplasseringen på den prestisjetunge listen skyldes flere ting - svak canadisk doller, et spennende mat- og vintilbud og ikke minst en generell optimistisk vind som blåser over landet med den nye lederen Justin Trudeau.

Men ikke nok med det: Canada havner også øverst på New York Times' liste «52 steder å dra i 2017», og på andreplass på Harpers Bazaars liste over de beste reisemålene akkurat nå.

Nabo til Vancouver

Vurderer du å hoppe på tipset fra verdens kanskje mest annerkjente reiseaktør - altså Lonely Planet - bør du vurdere å sette kurset mot den største øya på vestkysten av Canada. Mye «over there» er stort, og Vancouver Island i British Columbia (BC) er ikke noe unntak - den er for eksempel sstørre enn fylkene Buskerud og Hordaland til sammen.

Kommer du fra Seattle, er byen Victoria den naturlige innfallsvinkelen til øya. I den store provinsen British Columbia er det faktisk Victoria som er provinshovedstaden. Dette til tross for at «naboen» Vancouver er langt større og til og med ligger på fastlandet. Selv om den ikke er noen storby, eller kanskje nettopp derfor, er byen Victoria svært sjarmerende med mange flotte bygninger og parker.

Sylteagurk-båter

Det første alle som kommer inn i havnen i Victoria legger merke til, er de morsomme, små turistbåtene. Mange hopper derfor ombord i en liten, grønn Victoria Harbour Ferry. Kallenavnet er «pickle boats», for de ser jo unektelig ut som sylteagurker der de tøffer rundt i indre havn. Ja, tanken går mot lekebåter, sånne som småbarn har med seg i badekaret!

Du kan også puste inn den friske havlufta og samtidig få med deg Victorias severdigheter i en såkalt pedicab, som er en sykkeldrevet vogn. Ellers er det selvsagt muligheter for å bruke sine egne bein både på guidede turer og turer for seg selv. Hovedstaden i British Columbia ble etablert av britiske nybyggere, og det bærer byen preg av den dag. Den er rett og slett et utstillingsvindu av vakker, viktoriansk arkitektur. Det er ikke uten grunn Victoria regnes som en av de fremste turistferiesteder i hele Canada.

Interessant er også Chinatown i Victoria. Det er den eldste kinesiske bosettingen i Canada og en av de aller eldste også i hele Nord-Amerika. Fra slutten av 1850-tallet var Victoria utgangspunkt for tusenvis av kinesiske gullgravere på vei nordover i jakten på rikdom. På 1880-tallet kom det en ny bølge med kinesere, og anslagsvis 15.000 kinesiske arbeidere var svært sentrale i byggingen av den kanadiske jernbanen langs Stillehavskysten.

Mange historiske bygninger har blitt godt bevart i Chinatown, og her er det i dag også hoteller, barer, restauranter, teatre og shoppingområder. Victorias Chinatown ble utpekt til et såkalt National Historic Site of Canada i 1995.

Parkattraksjon

VAKKERT: Jennie Butchart klarte for 100 år siden å omdanne et stygt sår i landskapet til en av verdens vakreste botaniske hager. Her fra The Sunkan Garden i Butchart Gardens.

En av de aller største attraksjonene, med rundt en million besøkende i året, er likevel Butchart Gardens. Det enorme hageanlegget med sin fantastiske blomsterprakt ligger kun en kort bussreise unna Victoria, og er nesten obligatorisk for enhver turist på disse kanter. Historien til selve anlegget er også meget fascinerende.

For besøkende i dag er det vanskelig å forstille seg at dette opprinnelig var et gigantisk naturinngrep. Ordet miljøskandale ville sikkert blitt brukt nå. Mr. Butchart drev kalksteinsbrudd her fra 1904, men kona hans fikk en idé om å gjøre noe ut av dette stygge såret i landskapet. Ved hjelp av hest og kjerre fikk Jennie Butchart transportert inn tonnevis med matjord fra jordbruksland i nærheten. Litt etter litt blomstret det bokstavelig opp i det gamle steinbruddet som nå var blitt omvandlet til den spektakulære Sunken Garden. Deretter bare fortsatte det med en japansk hage på sjøsiden, en italiensk hage på familiens tidligere tennisbane og en vakker rosehage.

Mr. Butchart støttet konas utrolige arbeid med å anlegge hagene, og det ble en turistattraksjon av internasjonal klasse. I 2004 ble Butchart Gardens utpekt til National Historic Site of Canada. Å gå rundt her å tusle, lukte på blomstene og bare nyte naturens underverk, det er en svært behagelig ferieopplevelse. Dette er noe for de fleste av våre sanser.

KOSELIGE BÅTER: Du kan hoppe ombord i morsomme sightseeingbåter i havnen i Victoria. De minner om små lekebåter.

Åpent hele året

Alle som har puslet med hagearbeid, vet at det ikke kommer av seg selv. Derfor plantes det tusenvis av nye planter hvert år i Butchart Gardens, og mange ansatte står på for å holde hagene i «strekk». Sør på Vancouver Island kan det også være kaldt om vinteren, gjerne ned i ti minus. Selv om det er noen måneder med frost her, så klarer floraen i Butchart Gardens seg bemerkelsesverdig bra. Fra mars til oktober skifter floraen farge og karakter gjennom sesongene, og det er åpent her hele året. Du kan i tillegg oppleve farger i nattemørket, for fyrverkeri-showet i hagen er også meget spektakulært. I snart 40 år har det vært et av høydepunktene for mange tilreisende.

Området rundt Butchart Gardens trekker naturlig nok til seg mange turister. Det har Victoria Butterfly Gardens dratt nytte av, der den ligger kun fem minutter unna Butchart Gardens. Som navnet sier er det mange vakre sommerfugler her, men også tropiske dyr og fugler som blant annet flamingoer, pilgiftfrosker, skilpadder og altså tusenvis av frittflygende, tropiske sommerfugler. Kvelende hett og fuktig er det, men du får rusle rundt i et jungelaktig økosystem. Victoria Butterfly Gardens kan by på stadig skiftende, tropiske regnskogsmiljøer, så det er alltid noe nytt å oppdage.

STASELIG SKYSS: Sykkeldrosje i Victoria på Canadas nasjonaldag 1. juli.

Fyrtårn og gammelt fort

Snaue 15 kilometer utenfor sentrum av Victoria ligger nok et National Historic Site of Canada. Det er kombinasjonen av et gammelt fort og et ennå eldre fyrtårn. Fisgard fyrtårn ble bygget i kolonitiden før staten Canada var etablert. Helt siden 1860 har det røde murhuset og det hvite tårnet stått trofast ved innseilingen til Esquimalt havn. Det første fyret på Canadas vestkyst er fortsatt i drift selv om det ble

automatisert allerede i 1929. Hvert år er flere tusen besøkende innom og ser på de to etasjene med utstillinger av blant annet utstyret som fyrvokterne benyttet for et århundre siden.

Fort Rodd Hill er et kystartilleri fra slutten av 1890-tallet, bygd for å forsvare Victoria og Esquimalt Naval Base. Her er det batterier, underjordiske magasiner, kommandoplass, vakthus og brakker for å nevne noe.

Fort Rodd Hill og Fisgard fyrtårn er et populært familiested der man tar med seg piknikkurven for å nyte maten utendørs. Ungene kan undersøke livet i fjæra mens de voksne nyter den spektakulære utsikten over havet og fjellene i det fjerne. Selvsagt et populært fotomotiv, for Mount Olympic i staten Washington i USA er en mektig og imponerende bakgrunnskulisse med sine snøkledde fjelltopper.