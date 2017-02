Brunei – stoppestedet du må innom på Asia-ferien

BRUNEI (VG) I et knøttlite sultanat kan du bokstavelig talt bo som en kongelig uten at det koster skjorta. Dét og muligheten til å se de søteste apene på nært hold, bør gjøre at du sette Brunei som et stopp på Asia-ferien din.

Med mindre du er usedvanlig bevandret i Asia, er det ikke sikkert du har hørt om det en gang. Brunei, den bittelille staten med drøye 400.000 innbyggere som ligger på nordkysten av øya Borneo. Omkranset av Malaysia, nærmere bestemt Limbang.

Å feriere i ukesvis i Brunei er neppe interessant for de fleste, da det er begrenset tilfang av restauranter, hoteller og generelt ting å gjøre. Men et kort stopp er det verd - VG var det i tre netter og vi fikk sett de fleste «attraksjonene».

Få også med deg: Hit bør du reise i 2017

Sånn sett egner Brunei sog godt som en utvidet «touch down» på vei til eller fra en lengre Asia-ferie for eksempel på Bali eller i Malaysia, da disse destinasjonene bare er en kort flytur unna.

Mer glad i storby? Sjekk vår guide til den beste gatematen i New York

Klimaet er som i de omliggende landene tropisk - varmt og fuktig i luften stort sett hele året. Den beste tiden å dra er når det er vinter i Norge, altså fra november til februar.

Klimaet gjør også at Brunei kan skilte med en frodig og grønn natur, som i forening med grandiose, gullkledde moskeer og andre bygninger, gjør staten til et helt spesielt syn. Bruneis enorme oljeinntekter gjør ikke bare at moskeene står ut som smykker i landskapet, det gjør også at veiene er gode at at medisinsk hjelp er gratis.

Til gjengjeld vil du bli skuffet hvis du liker å ta en paraplydrink eller to til solnedgangen. Alkohol er faktisk så og si forbudt i det strengt religiøse landet, som av sultanen Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah - en av verdens rikeste menn. De strenge religiøste lovene bør man uansett være pris på, da Brunei regnes som enda mer konservativ enn nabolandet Malaysia. Sånn sett er ikke Brunei er land de fleste ønsker å oppholde seg lenge i, men et innblikk i en annen kultur er det unektelig.

Les mer i VGs store guide til Sørøst-Asia!

Prisforslag: Fly fra Oslo til Brunei for cirka 6000 kroner med Emirates og to mellomlandinger. Regn med nesten tredobbel pris for én mellomlanding. Brunei passer for eksempel bra i kombinasjon med Bali og med mellomlanding i Kuala Lumpur.

Prisene er hentet fra november.

For å summere opp - her er tre ting du kan krysse av på skrytelisten etter å ha vært i Brunei:

1. Bo på Empire Hotel

Bruneis turistnæring er spesielt stolte av å huse et av de få hotellene i verden som har kunnet smykke seg med syv stjerner - the Empire Hotel & Country Club. Med den gullbelagte lobbyen hvor Swarowvski-lyskroner dingler i taket og marmorsøyler så massive at de tidvis blokker wifi-dekningen oser det hele av noe kongelig.

EKSKLUSIVT: I lobbyen glitrer det i gull så langt øyet kan se. Foto: AP

Mer inspirasjon? 10 fantastiske bassenger fra hele verden

Kanskje ikke så rart, ettersom eiendommen opprinnelig ble utvikler som bolig for sultanns yngre bror Jefri Bolkiah, som også var finansminister sent på 90-tallet (for ikke å nevne en mye omtalt playboy med flere Vanity Fair-oppslag).

Nå har det fungert som luksushotell i en årrekke, og i dag omtales det på de fleste reisenettsteder som et fem-stjernershotell. Og det er ingen tvil om at luskusen fortsatt er merkbar:

Det er flere bassenger, alle vakkert utformet, 18 hulls golfbane, en kunstig lagune med hvit sand og bygninger som oser av gammel storhet. At storheten er gammel merkes for øvrig også, da det er et viss slitt preg over den rimeligste delen av hotellet. Der kan du til gjengjeld bo ganske rimelig til å være fem-stjerners.

Guide: Seks grunner til å besøke Jordan

Kan du betale like mye som blant annet Bill Clinton og prins Charles tidligere har gjort, kan du sjekke inn på den massive suiten i 7. etasje med gullvevd teppe og eget innendørs basseng til svimlende 8000 gbp per natt.

Room service-maten kan du godt stå over - prisene står ikke til kvaliteten. Spis heller rykende varm Crispy Duck med hoisin-saus og pannekaker som lages ved bordet ditt på Pantai (sticky rice til barna!), og bruk lang tid på den overdådige frokosten som er inkludert.

$$: Fra cirka 1600 kroner natten for et dobbeltrom.

2. Oppleve kontrastene mellom byen og den helt spesielle vannlandsbyen Kampong Ayer

SPESIELT SYN: På kveldstid er landemerket Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque, som ligger i hovedstaden Bandar Seri Begawan, lyst opp. Foto: Reuters





Et pluss med at Brunei er så lite, er at du ikke trenger mye tid for å ha opplevd stort sett hele landet. En tur innom hovedstaden Bandar Seri Begawan er et must – byen hvor lokalbefolkningen shopper og spiser. Men enda mer spesielt er det å stå i havnen og se ut på landsbyen Kampong Ayer, som er bygd opp på påler i vannet. Også kjent som «østens Venezia». Følg med på landsbybeboernes dagligliv med småbåter som kommunikasjon innimellom husene.

Les også: Disse destinasjonene søkte vi etter i 2016

HVERDAGSLIV: I vannlandsbyen Kampong Ayer. Foto: Getty Imagas

For et halvt århundre siden bodde nesten halvparten av befolkningen på slike «vannhus», og fortsatt foretrekker mange bruneiere livet på vannet fremfor på land. Derfor har vannlandsbyen egne skoler, moskeer, politistasjon og til og med brannstasjon.

$$: Du kan også være med på egne guidede turer ut på vannet for å iaktta landsbylivet på nært hold. Urbanadventure.com tar for eksempel cirka 650 kroner for en fire timers tur hvor du får se mer av Brunei fra vannet. Men du kan også betale langt mindre for å få en enkel vanntaxi til å ta deg ut til landsbyen.

3. Se på apene langs elven

SØTING: Neseapen lever i kystområdene på Borneo og på Mentawi-øyene. I Brunei kan du se dem i fri utfoldelse fra vannet. Foto: Getty Images

Hvis du først er i havnen - hvor du uansett bør være på et eller annet tidspunkt - er det vel verdt å ta en tur på vannet for å se apene i jungelen som åpenbarer seg et par kilometer avgårde.

Det er de eksotiske neseapene som holder til i trærne (noen ganger hopper de ned på taketpå baten!), og inne i sivet har de også selskap av krokodiller. En intens opplevelse selv for den eventyrglade, men vi hadde med toåringen i båten uten problemer.

$$: Det finnes et utall operatører som tar deg med på timeslange turer langs vannet. Borneoadventure.com tar for eksempel cirka 650 kroner for en tre timer lang apesafari.

Men du kan også leie din egen lokale guide hvis du vil styre unna fulle båter, og da bestemmer du selv hvor lenge dere skal være borte og hvor langt dere skal dra. Det kommer gjerne på under halve prisen. Men her er det bare å dra fram det du har av pruteferdigheter!

OBS: Se opp for regnet! I det tropiske klimaet åpner himmelen seg med jevne mellomrom, men guidene er drevne og snur båten når det skyer over.