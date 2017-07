Bo som en havfrue i eget skjellhus

Er det noe som vil kunne oppfylle barndomsdrømmene dine, er det kanskje dette skjellhuset i Mexico?

Det er nok ikke bare barna som vil gispe av begeistring når en først entrer dette huset på Isla Mujeres i Mexico. Det hvite murhuset er formet som et skjell og har helt spesielle detaljer. Og det beste av alt: Du kan feriere der.

For i overkant av 3000 norske kroner per natt kan du leie huset som rommer fire personer gjennom AirBnb. Det populære huset er som regel utleid, så om du ønsker å booke en helg, bør du planlegge måneder i forveien.

Neste ledige uke er ikke før i april 2018, ifølge annonsen. Mediaomtalen har vært enorm, og huset ble nylig nevnt i blant annet britiske Elle. Dette kan være noe av grunnen til at stedet stadig er fullbooket.

EGET BASSENG: Også utendørsområdet har skjell-tema. Foto: Airbnb

Huset har to soverom og to bad. Dessuten har huset et eget basseng med utsikt mot sjøen. Sov i en skjellseng om natten, se deg i et speil omkranset av skjell og dusj med et skjell som dusjhode.

SKJELL-SPEIL: Det kan kanskje bli litt for mye av det gode? Foto: Airbnb

Litt i overkant mye sjøbunn-tema for deg, tenker du? Sjekk ut disse artige husene som også kan leies:

«The Boot» i Tasmania, New Zealand

Kunne du tenke deg å bo i en støvel? Det røde støvelhuset på New Zealand er fullt innredet og funker bra for et par som er klar for en litt annerledes opplevelse. Huset rommer to personer.

STØVEL: Noen støvler er hyggeligere enn andre. Dette støvel-huset er innredet som en koselig hytte med soveplass til to personer. Foto: jESTER HOUSE

Bo i tretoppene i Atlanta, Georgia i USA.

For rett over 3000 kroner per natt kan du svinge deg mellom tretoppene i denne helt spesielle trehytta som rommer to personer.

BO I SKOGEN: Mellom trærne høyt under tretoppene kan du bo for en helt spesiell natt i fri luft. Foto: Airbnb

Bambushus på Bali

Dette åpne huset i Abiansemal på den eksotiske øya Bali har plass til åtte gjester. Vegger, gulv, tak og innredning er bygget med bambus og hytta ligger midt i jungelen.