Et døgn i Berlin

Åpensinnet og annerledes, fascinerende og full av energi. Berlin byr på både historie og nye trender.

Kanskje er det byens tidvis mørke historie, dens frie og liberalistiske innbyggere eller det faktum at man kan gå på nattklubb til alle døgnets tider som gjør Tysklands hovedstad tiltrekkende for turister.

Berlin er også en av Europas mest trendsettende byer. Har du kun 24 timer til rådighet her får du det travelt, men en opplevelse for livet får du garantert.

Kom deg på banen

Sjekk inn på det überkule designhotellet Michelberger (Warschauer Str. 39-40). Her er klientellet ungt og drinkene gode. Rommene er ment for å deles med vennegjengen, så du kan booke rom for opp til seks personer. Rimelig er det også.

Det er plass til en hel familie på de unike hotellrommene på Michelberger hotel. Alle rommene er innredet helt forskjellig. Foto: , Michelberger hotel.

Gå til innkjøp av en dagsbillett på undergrunnsbanen (U-Bahn). Den er kjapp og effektiv, og det beste fremkomstmiddelet i Berlin. Er du glad i shopping, men lei av overfylte shoppingsentre er Berlin byen for deg. De lokale designerne skal ha noe av æren for at Berlin har blitt et trendy motemekka, men hold deg i øst. I bydelen Kreuzberg kan du finne vintage- og designskatter av de sjeldne. Små butikker med kreativt og inspirerende interiør ligger tett i tett på østkanten av byen – du må bare vite hvor du skal gå.

VooStore (Oranienstraße 24) er et must på shoppingrunden. Her henger utvalgte klær fra rimelige merker som Adidas og Reebok ved siden av designgiganter som Helmut Lang, Alexander McQueen og Marni for å nevne noen. Også skandinavisk design som Henrik Vibskov, Acne og Wood Wood har fått plass på klesstativene i trendbutikken.

Stikk innom Voo Store om du er glad i shopping. Foto: , Voo Store.

Asiatisk burger og vintage

Nå er det på tide med lunsj, og du vil ikke gå glipp av den beste burgeren i by’n! Kom deg på U-Bahn opp til Mitte, hvor du finner Shiso Burger (Auguststraße 29 c). Dette er en «nedpå» burgersjappe med asiatiskinspirert meny. Smakene formelig smeller i munnen på deg – dette er både billig og knallbra mat. Kan det friste med biffburger med teriyakisaus eller rekeburger med chilimajones? Og for all del: Bestill søtpotet-fries som tilbehør.

Shiso burger serverer asiatisk burger og digg søtpotet-fries. Foto: , Shiso Burger.

Er du ute etter bra vintage bør du rusle bort til vintage-butikken Garments (Linienstrasse 204-205), kun 500 meter fra Shiso Burger. Dette er en favoritt blant både turister og lokale, og her kan du kapre skatter fra merker som Moschino, Dior og YSL, i tillegg har de flust med nydelige smykker.

Det er nesten obligatorisk å få med seg Brandenburger Tor ved Pariser Platz når man først er i Berlin. Plassen har vært et symbol på både seiere og nederlag for Tyskland. Har du litt tid til overs kan du rusle gjennom parken Tiergarten, eller leie en sykkel om du skulle foretrekke det.

Brandenburg Gate i Berlin. Foto: Franka Bruns , AP

Det er også verdt å få med seg den sterke kunsten som bevitner det tragiske folkemordet under Holocaust. Memorial to the Murdered Jews of Europe ligger like ved parken. Den mektige steinkunsten bygd opp av hundrevis av blokker er verdt et besøk.

Turister strømmer daglig til Holocaust-minnesmerkene i Berlin. Foto: Kristy May , AP

Kom deg tilbake til hotellet hvor du kan legge fra deg shoppingposer og ta en pust i bakken. I bakgården på hotellet befinner det seg en egen sauna som fritt kan benyttes av gjestene. Kombiner et ekte, tysk vorspiel med en øl i badstuen. Du får låne både badekåper og tøfler før du stiger inn i tre-saunaen. Dessuten er rommene på Michelberger perfekt for vennegjengen å «henge ut». Store rom gjør det mulig å være mange der samtidig, og den kule atmosfæren gjør at du gjerne vil slenge deg nedpå, eller sette deg i de dype vinduskarmene med et glass vin før det bærer ut igjen på kveldstid.

Dans til soloppgang

Enkel pizza med fersk mozzarellaost fra Il Casolare. Foto: , Instagram.

Det er flust med restauranter i Berlin, og her finner du noe for enhver smak. Er du glad i pizza, bør du sjekke ut Il Casolare i Kreuzberg (Grimmstrasse 30). Det er en lite fancy, men skikkelig digg pizzarestaurant som byr på ekte italiensk pizza med sprø, tynn bunn og bøffelmozzarella.

Typisk for Berlin er de mange markedene og mathallene. Her finnes alt fra ostemarkeder, til kaffefestivaler og frokostmarked. Kanskje kan det friste med ølsmaking på et eget ølmarked? Her vil du garantert få noen nye kulinariske opplevelser. Rusle rundt og nyt den autentiske Berlin-stemningen på matmarkedene i byen. Torsdager er det «Street food Thursday» i Kreuzberg (Eisenbahnstraße 42/43). Det er det mest populære markedet i Berlin.

Er du en partyløve bør du absolutt ta turen til en av de mange klubbene i Berlin. Det yrende nattelivet varer til sola står opp – og gjerne til neste formiddag. Du kan feste fra fredag til søndag kveld uten å forlate lokalet om du ønsker det. Nattklubben Berghain (Am Wriezener Bahnhof) er et godt alternativ om du ønsker en autentisk Berlin-natt. Klubben ligger i en nedlagt fabrikkbygning, og her pumpes elektronikamusikk fra verdens hotteste DJer gjennom høyttaleranlegget.

Folk står gjerne i flere timer i kø for å komme inn på Berghain. Foto: Hannibal Hanschke , Reuters

Her hjemme drar vi gjerne på byen ved midnatt, før vi rusler hjem igjen etter et par-tre timer i baren, men den elektriske stemningen på dansegulvet på Berghain får deg til å ville bli litt lenger. Og enda litt lenger. Det tar helt av på morgenkvisten, da de beste DJene styrer spakene. Du bør ha noen huskeregler i minnet før du stiller deg i køen utenfor Berghain, der de er svært selektive på hvilke gjester som slipper inn.

Her er det strengt forbudt å ta bilder, så ikke trekk frem mobilen for å ta en kø-selfie med venninnen din. Hold deg rolig og gjerne alvorlig. Ikke prat i køen, kle deg gjerne i sort og dropp stiletthælene, så glir du inn som en dreven klubbgjenger. Synes du dette virker i overkant mye arbeid for litt klubbing, så har Berlin selvfølgelig en myriade av mer "laidback" barer og puber å velge blant.

Nyt en stor og mettende frokost på hotellet før du reiser hjem. Foto: , Michelberger hotel.

Er du i form til en frokost, bør du nyte denne på hotellet før du reiser hjem. Her serveres en sunn og god frokost, med alt fra egg og bacon til stekte tomater, ost og hjemmelaget syltetøy. Før du sjekker ut av hotellet, kan du slappe av i den gigantiske lobbyen, med en av de mange bøkene som pryder rommet.