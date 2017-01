Fem hotellåpninger vi gleder oss til i 2017

Enten du er midt i planleggingen av tidenes ferie, eller bare i skikkelig drømmemodus: Her er fem hotellåpninger som kommer til å merkes i året som kommer.

For uansett om de fleste stedene er i overkant dyre for den jevne nordmann på ferie, er det noe med å drømme seg bort og la seg inspirere av fjerne steder. Derfor har vi lett fram fem av hotellåpningene det er knyttet aller mest forventninger til i bransjen i 2017.

Fra et renovert slott i Irland til en luksusresort uten sidestykke i Argentina - her er det bare å drømme i vei:

Palácio Tangará, Sao Paolo, Brasil

Hvis du er glad i grønn utsikt, kan du vurdere å sette Palécia Tangará på din «bucket list». Ettersom det kommende luksushotellet skal plasseres midt i Bule Marx-parken i en av Brasils mest livlige byer, skal alle de 141 rommene få utsikt. Den kan du nyte med et glass rødt fra det som skal bli en svært omfattende vinkjeller.

Åpner etter planen: April 2017

$$: Fra ca. 3800 kr. natten.

Awasi Iguazú, Argentina

Et drøyt kvarter fra Argentinas berømte fossefall Iguazú Falls, ligger det en liten, eksklusiv eindom hvor luksusmerkevaren Awasi er i ferd med å sette opp sitt nye konsept. 14 villaer skal bygges på påler på bredden av Iguazú-elven, og hvert rom skal få sitt egen basseng og ikke minst utendørs dusj med utsikt til den flotte naturen. Verdt å notere seg for eventyrlystne par på jakt etter en annerledes bryllupsreise.

Bildet er fra Awasis hotell i Patagonia.

Skal etter planen åpnes: Slutten av 2017.

$$: Ikke tilgjengelig enda.

Adare Manor Hotel, Irland

Man trenger ikke dra lenger enn til Irland for å oppleve en av de virkeligs spektakulære hotellåpningene i 2017. Eller gjenåpning er vel et riktigere ord. I september skal nemlig hele det gigantiske slottet stå ferdig oppusset, ikke minst med en splitter ny golfbane designet av kjendisarkitekten Tom Fazio. Her snakker vi slottsferie på landet til nye høyder.

Åpner etter planen: September 2017

$$: Ikke tilgjengelig enda.

Casa Cook Kos, Hellas

Bransjeveteran Thomas Cook har hatt stor suksess med sitt luksushotell på Rhodos i Hellas, og I 2017 kommer nok et gresk hotell, denne gangen på Kos. Nærmere bestemt vil hotellet ligge på Marmari-stranden, og i kjent stil med innredning inspirert av Middelhavet. Kos deg med lokal mat, drinker (hva med en iskald Ouzo?) før du ruller inn på en yogatime med utsikt over havet (eller ikke).

Åpner etter planen: Juli 2017

$$: Fra ca. 1650 kr natten.

Aman Shanghai, Kina

Det som skal bli luksuskjeden Amans fjernde hotell i Kina, ser også ut til å bli det mest spektakulære. Hotellet nevnes blant annet som en av de aller hotteste åpningene i 2017 av bransjenettstedet Travel & Leisure, og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor. Vi snakker 10.000 importerte kamfertrær som skal være med på å skape en oase uten sidestykke utenfor storbyens kjas og mas. Og selv om prisene ikke er annonser enda, er det forventet at de mildt sagt står i stil med det eksklusiv prosjektet. Men det er lov å drømme!

Åpner etter planen: Høsten 2017

$$: Ikke kjent enda.