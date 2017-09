5 spennende storbyer i høstferien

Ikke bestilt høstferie enda? Med bare uker igjen på å bestemme seg, er det på tide å se på mulighetene. Her er storbyferiene verdt en tur.

Høstferien: Skolene på Østlandet og Nord-Norge har høstferie i uke 40 og Trøndelag og Vestlandet har høstferie i uke 41.

Mange har kanskje allerede vært i disse byene, men samtlige har et helt unikt preg over seg på høsten. Spesielt New York skinner i høstmånedene, med Central Park som et flammehav i midten av Manhattan. De vakre trærne som gradvis endres fra grønn til ildrød gjør noe med stemningen.

Det samme kan sies om London, som i likhet med Norge blir kjølig i oktober, men som fremdeles måler et par grader høyere enn her hjemme også på høsten.

Opplev årets siste varmende dager på stranden i Barcelona, dra i Berlin zoo med barna, eller nyt trendy streetfood i København med en flaske øl i hånda. Det er utallige muligheter for tidenes høstferie – her er våre forslag:

London:

VERDENSKJENT BYGG: Har man først tatt turen til London, er man nødt til å overvære det spektakulære bygget Big Ben. Foto: Fredrik Solstad / VG

Dette er mange nordmenns favorittreisemål, mye på grunn av den korte reisetiden og den store kontrasten til storbylivet i London. Er du glad i å shoppe er London desidert et supert reisemål for deg. Har du med barn på ferie, kan vi anbefale Madame Tussauds. Voksmuseet hvor barna kan ta «selfies» med både Beyoncé, Justin Bieber og One Direction. Barna synes nok det er spennende å komme seg opp i The London Eye også. Her får man et skikkelig overblikk over storbyen.

TURISTMAGNET: Stor plass og mye glass i London Eye gjør at folk får veldig god utsikt ut over metropolen. Foto: Morten Rakke

Nyt en tur i Hyde Park med en take away-kaffe i hånden, og unn deg luksus på restauranter du aldri har prøvd før. Gå ikke glipp av Camden Market!

New York:

Som nevnt har New York noe spesielt over seg på høsten. Vinteren og sommeren der borte kan føles alt for kald og alt for varm, så oktober er et helt perfekt tidspunkt å velge «The Big Apple». Dra på utendørs markeder i Williamsburgh, se en musikal på Broadway eller kjøp billetter til en Rangers-kamp i Madison Square Garden.

Vil du se byen fra høyden er det verdt en tur til «Top of the Rock», som ligger over Rockefeller Center. Her får du en fantastisk utsikt du sent vil glemme. Vil du lenger opp i høyden, tilbys helikopterturer over byen daglig.

PÅ TOPPEN AV BYEN: Utsikt sørover fra utkikkspunktet «Top of the Rock» på toppen av Rockefeller Center. Empire State Building midt i bildet. Foto: Jan Ovind

Prøv å unngå turistfellene rundt Times Square, men få for all del med deg The Highline i Meatpacking District. En gammel, nedlagt toglinje som er omgjort til en park i høyden. I området finner du deilige restauranter og kule caféer.

Berlin:

Hvis du reiser med barn, så er barnevennlige Berlin flott i høstferien. 60 kilometer utenfor byen ligger den gedigne turistattraksjonen Tropical Island, som forlenger sommeren for hele familien. Her finner du en innendørs tropisk regnskog med badestrender og vannsklier - som gir deg sydenklima hele året.

TROPICAL ISLAND: Norske Ella og Nikolai Kartzow som bor i Berlin, på tur til verdens største innendørs regnskog, badestrand og teltcamp. Her er det fint å grave ned pappa Anders Huuse Kartzow. Foto: Mona Langset

Også Berlin Zoo er verdt et besøk. Den skjønne dyreparken er forseggjort og flott, med alskens dyr og arter. Akvariet vegg i vegg kan tilby 9000 eksotiske fisker, reptiler og amfibier.

Opplev shopping, historie og god mat i Berlin. Dette er også byen for deg som er glad i en fest. Noen av utestedene her holder oppe døgnet rundt.

København:

Mens Strøget er full av «kjedelige» kjedebutikker, finner du i stredene rundt noen av Københavns mest spennende design-, kunsthåndverk- og bruktbutikker.

Kunsten er å styre unna folkevrimmelen langs Strøget. Mye hyggeligere er det å spasere i de smale stredene mellom den overbefolkede gågaten og Gammel Strand.

I det såkalte «Parallellstrøget», som omfatter Farvergade, Kompagnistræde og Læderstræde, ligger små, koselige butikker der designere og brukskunstnere selger ting de selv har laget.

(Reisetipsene fra København er tidligere publisert på VG av reisereporter Dag Fonbæk.)

KARUSELL-HIMMELEN: For den som elsker lek, moro og gammeldagse karuseller er Tivoli i København virkelig himmel! Foto: Dag Fonbæk

Tivoli er en stor turistattraksjon i byen, men så utrolig hyggelig og vel verdt et besøk selv om det er et folkevrimmel året rundt. Her får du kjørt karuseller og spist dansk snop - spesielt gøy er nok dette for barna.

Barcelona:

SOM EN KRONE: La Sagrada Familia troner midt i bybildet. Foto: Shutterstock / Scanpix

Barcelona er et fyrverkeri av en by – la deg begeistre av byens smale smug i gamlebyen, Gaudis fantastiske arkitektur, mat og fotball i toppklasse og den svalende stranden et steinkast unna.

Miksen av sol og strand i storby er forlokkende for mange. Når du i tillegg kan flanere rundt i bilfrie gater i El Born og Barri Gotic, og spise deilig tapas nesten hvor som helst – trenger du ikke flere gode grunner for å dra. Et absolutt must er å se Antoni Gaudis fantastiske livsverk – kirken Sagrada Familia. Basilikaen ble påbegynt 1883, og er ennå ikke ferdig. Og den er enda mer fantastisk inni enn utenpå, så kjøp billetter på forhånd slik at du slipper den endeløse køen utenfor.

GAUDIS PRAKTBYGG: La Sagrada Familia - Gaudis enda ikke ferdige bygg. Foto: Andrea Gjestvang

(Reisetipsene fra Barcelona er tidligere publisert på VG av reisereporter Hege Lyngved Odinsen.)