24 timer i Edinburgh

Edinburgh er full av skjulte skatter. Har du kort tid til rådighet, så gjelder det å hoppe over turistfellene og gå direkte til juvelene som gjemmer seg mellom byens gråbeige sandsteinsbygninger.

Du våkner midt i gamlebyen, på G&V Hotel (1 George IV Bridge). Selv om hotellet er relativt nytt (2008), er du omgitt av historiske bygninger og den gotiske arkitekturen Edinburgh er kjent for. Hotellet ligger rett ved Royal Mile, på hjørnet av George IV Bridge og Victoria Street.

Hotel G&V i Edinburgh. Foto: G&V.

Fra en George til en annen: Det er en liten rusletur fra G&V til Wellington Coffee i George Street, fra Old Town til New Town, men du vil ikke mangle underholdning underveis. Gå nedover The Mound og beundre det berømte slottet som troner på den sovende vulkanen på venstre hånd, den tidligere innsjøen (nå park) Princes Gardens nedenfor, og nasjonalgalleriet på høyre hånd.

Wellington Coffee (33A George Street) finner du under Penhaligon’s, over gata for en viss amerikansk kaffekjede som søker verdensdominans. Ned en trapp og inn en dør, nyt en nybakt scone og en kaffe under skiltet hvor det står «JK Rowling skrev ingenting her», som et motsvar til alle kafeene som markedsfører seg med å være Harry Potters fødested.

KAFFE OG SCONES: «J.K. Rowling skrev ingenting her», står det på et skilt utenfor denne sjarmerende caféen. Foto: Calum RM MacSween

Gå langs George Street og sniktitt på utsikten som dukker opp innimellom til fjorden i det fjerne. Butikkene her er litt dyrere enn i hovedgata Princes Street, og trendy klesbutikker ligger vegg i vegg med mer tradisjonelle ull-, kasjmir- og tartan-butikker. Hvis du foretrekker en rocka bohemstil, stikk innom klesbutikken AllSaints (99B Princes Street) og plukk med deg noe du ikke får tak i hjemme.

Er du fortsatt stilsugen, gå til Mulberry Street og varehuset Harvey Nichols (30 St. Andrew Square) for å smugtitte på klærne du kanskje ikke har råd til. Og når du først er på østkanten, ta turen opp til monumentene på Calton Hill og nyt den spektakulære utsikten og undre deg over hvor fredelig det kan være midt i en by.

Du spiste ikke stort til frokost, så nå er det på tide med lunsj! Ta en «black cab» eller en buss tilbake til George IV Bridge og be om et vindusbord i andre etasje på The Outsider. Spis moderne skotsk mat i avslappede omgivelser mens du stirrer henført på utsikten av slottet. Menyen her byttes ofte ut, men har alltid gode retter til både kjøttetere, vegetarianere og de som er et sted midt i mellom.

Mett og fornøyd kan du ta en skarp venstre og svinse nedover sjarmerende Victoria Street med sine spesialbutikker, ostebutikker, kunstbutikker, uavhengige klesbutikker og en kostymebutikk med det velklingende navnet Aha ha ha (99 West Bow).

Vandre over Grassmarket, tidligere offentlig henrettelsessted, nå pub-til-pub-sted for studenter og turister. Så snart du er ved West End, ta en pitstop og et glass vin på bakgårdsidylliske Indigo Yard (7 Charlotte Lane).

GRØNT OG SKJØNT: Indigo Yard serverer mat og drikke i en koselig bakgård fylt til randen med busker og trær. Foto: Instagram @indigoyardedinburgh

Etterpå går du langs elva gjennom kulisse-vakre Dean Village og leker at du er med i en film før du ender opp i Stockbridge hvor du spiser middag på gastropuben The Scran & Scallie (1 Comely Bank Road). Den drives av toppkokk Tom Kitchin som har to Michelin-stjernerestauranter på CV-en fra før. Her får du skotsk nabolagssjarm og gode smaker fra et ypperlig kjøkken som mikser tradisjonelt og moderne.

GASTROPUB: Stikk innom Scran and scallie for en kulinarisk opplevelse. Foto: Instagram @scranandscallie.

Gå opp bakken mot sentrum igjen og ta en cocktail eller et vinglass på franskinspirerte The Bon Vivant (55 Thistle Street) og nyt atmosfæren og det store vinutvalget (alle de 44 vinene på vinlista kan fås på glass). Er du fortsatt småsulten har de også oliven, skinker og andre tapasretter her.

STORT UTVALG: Vinmenyen er både lang og bred på Bon Vivant. Foto: Restauranten.

Ikke drikk for mye, for du trenger å ha et skarpt hode når du skal finne det godt skjulte sistestoppet for kvelden: Et lite messingskilt er alt som avslører beliggenheten til den hippe kjellerbaren Bramble (16A Queen Street), som har blitt kåret til en av verdens beste barer. Drikk en velkomponert cocktail fra en tekopp med ingredienser du ikke kan uttale navnet på. Kjenn på at nå, akkurat nå, er du en av de kule kidsa. Før du kjenner på at du, i motsetning til de kule kidsa, trenger søvn.